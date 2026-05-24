Estalló la casa de Gran Hermano con una tremenda pelea entre Yanina Zilly y La Bomba Tucumana: "¡Sos una mentirosa!"

Explotó la casa de Gran Hermano: Generación Dorada con una tremenda pelea entre Yanina Zilly y Gladys "La Bomba" Tucumana

En la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, una discusión intensa involucró a Yanina Zilly y Gladys “La Bomba” Tucumana tras una actividad que agitó tensiones anteriores. Cada una lanzó acusaciones de mentira y deslealtad, exponiendo la fragilidad de las alianzas en el reality y sumando nuevos conflictos con menciones a terceros.

La pelea comenzó cuando Yanina Zilly enfrentó a Gladys “La Bomba” Tucumana después de que esta afirmara haber pedido el regreso de Brian Sarmiento. Ambas se acusaron directamente, con referencias a la honestidad y el juego dentro del programa, mientras la tensión crecía entre el área común, el jardín y la habitación.

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El episodio estalló de manera pública con declaraciones de alto voltaje. La cantante arrancó contra Sarmiento. “Me arrepiento de haber pedido por vos, ¿sabés? Yo si... la Zilly no pidió por vos”, le soltó al exfutbolista ante los demás participantes. Ahí, la exvedette pasó al ataque. “¿Cómo que yo no pedí? Cuando preguntaron dije: ‘Brian y Martín’. Vos sos una mentirosa. Menos mal que están las cámaras, que pedí por Brian y Martín”, gritó Zilly. Y repitió varias veces, elevando la voz: “Mentirosa. Sos una mentirosa. Sos una mentirosa. ¡Sos una mentirosa! ¡Sos una mentirosa!”

La acalorada discusión entre Gladys "La Bomba" Tucumana y Yanina Zilly (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cruce subió de tono cuando Zilly volvió a la carga en una charla con La Bomba en el jardín: “Vos tenés que pensar antes de hablar.” La cantante tucumana replicó: “Pero hay gente que no piensa antes de hablar. ¿Por qué no le decís a Luana que piense antes de hablar?” La discusión derivó en reproches sobre otros participantes y la lealtad en el juego. Hasta que Zilly se hartó: “Perdón, Luana es Luana, yo estoy hablando con vos.” La Bomba insistió: “Decile a tu amiga Luana que piense antes de hablar las giladas que habla. Lo único que a mí me interesa es eso, porque yo tengo honor y dignidad y soy una señora.” Zilly respondió: “Bueno, no se puede hablar con vos.” La cantante enfatizó: “Sabés que te estoy diciendo la verdad.” Para Zilly, la confrontación ya no tenía sentido: “Chau. Pierdo tiempo. Gasto pólvora en chimango.”

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Ya en la habitación, Yanina Zilly compartió su enojo con otro participante, ante la intervención esporádica de una voz secundaria. “Esta se cree que uno se va a quedar callado. Pero ¿quién es?”, desafió Zilly. Y continuó: “¿Quién sos? ¿La Bomba Tucumana?” Y cerró el tema: “La verdad, una desilusión. Como artista, excelente artista, nada para decir. Como jugadora, pésima, porque juega sucio.”

Un momento de la discusión entre la Bomba Tucumana y Yanina Zilly

En el confesionario, la participante expuso su versión sobre lo ocurrido y la decepción que sentía tras la pelea.

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“Resulta que hoy tuvimos una actividad y esta señora, la Bomba Tucumana, expuso mi nombre diciendo que yo no lo había pedido a Brian. Se delató porque es una mentirosa, una mentirosa mal”, manifestó Zilly a las cámaras, mostrando su postura sobre la conducta de la cantante.

A solas, Gladys “La Bomba” Tucumana ofreció otra visión sobre el conflicto. “Todo el tiempo están intentando dejarme mal parada y yo creo que ustedes, si me conocen un poco, saben cómo soy yo”, reflexionó. También reconoció el impacto emocional del encierro: “Estoy un poco enferma de tanta energía fea que hay acá, de tanta gente mala, de tanta gente que inventa y que miente en la cara.”

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Y se refirió también a su forma de jugar dentro de la casa: “Siempre trato de ser lo más frontal y lo que digo en mi micrófono, le digo después a la persona lo que pienso. Eh, Zilly está como loca, está sacada, sacadísima.”

El intercambio dejó marcas en la convivencia y mostró cómo dos personalidades fuertes ponen a prueba sus límites entre la estrategia, la exposición y la autenticidad en el juego.

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