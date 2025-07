Sandra Borghi contó que se separó de su marido luego de 14 años: “Pensé que era para toda la vida”

A corazón abierto, Sandra Borghi confirmó el final de su relación con Fernando Casanello luego de 14 años (Video: TN)

Después de varios rumores y versiones que circulaban en los últimos días, Sandra Borghi confirmó que se separó de su pareja, el abogado Fernando Casanello, con quien compartía una relación de 14 años y tiene una hija en común, Juana, de siete años. La periodista decidió hablar en público sobre su presente sentimental y ofreció detalles sobre el proceso de separación ante las cámaras.

“Estoy triste, lo estamos todos. Es una situación que yo pensaba que no iba a ocurrir, pero las cosas de la vida… Hay situaciones que uno no puede manejar”, expresó la conductora al ser consultada sobre el tema. En ese sentido, remarcó que la decisión fue tomada en conjunto, luego de un extenso período de reflexión. “Estamos todos atravesados por todo esto, pero sabiendo que es lo mejor para Fer, para mí, para los chicos, para todos. Convencidos de que tardamos mucho en tomar esta decisión, ya que no se toma de la noche a la mañana y, en especial, cuando hay chicos pequeños, grandes, una familia ensamblada, nuestros padres también. Es una familia donde estamos todos involucrados”.

En diálogo con TN, Borghi explicó que pese a la tristeza, el vínculo entre ellos continúa siendo saludable y basado en el respeto mutuo. “Nos separamos en buenos términos. Es una familia hermosa que cambia la forma, pero no hay rencores, enojos, peleas. Trabajamos juntos, tenemos muchos proyectos. Ahora hay que reacomodar la parte familiar en la que vamos a ser familia por toda la vida, pero ahora de una manera distinta, viviendo en casas separadas y compartiendo”, comentó al respecto.

La periodista, quien estuvo en pareja por 14 años con Fernando Casanello, aseguró que se separaron en buenos términos (Instagram)

En ese mismo sentido, la periodista subrayó que, desde el inicio del vínculo, ambos pusieron su foco en lo que debían hacer. “Yo soy una persona muy lógica, él también. Priorizamos siempre a nuestros hijos desde el primer momento y ahora lo seguimos haciendo”, explicó la conductora. Y sumó que la ruptura no es tan reciente: “Esto tiene un par de meses y recién ahora sale a la luz porque festejé mi cumpleaños de 50 y él no estaba, lo cual fue una decisión de ambos”.

A corazón abierto, Sandra continuó con una reflexión profunda sobre la naturaleza del vínculo que compartió con Casanello y los sentimientos que atraviesa. “No tengo nada que esconder. Nos separamos con mucha tristeza, con mucho dolor, pero no hay escándalo, no hay ruido, no hay terceros, no hay nada. Hay una decisión de fondo, muy charlada, de mucho tiempo”, profundizó ante la cámara.

Respecto al momento personal que viven con sus seres queridos, señaló: “La reorganización es un tema. Estamos todos en ese baile, reacomodándonos. Pero bien, con mucho amor. Esto es lo más importante”.

"Nos separamos con mucha tristeza, con mucho dolor, pero no hay escándalo", explicó Borghi (Instagram)

La presentadora también contó cómo vive el proceso acompañada por sus hijos, tanto los propios como los de Casanello. “Empuje mucho a mis hijos. Tengo hijos grandes: Isabella, Josefina y Valentín tienen 19, 18 y 14. Son amigas. En un punto digo, no son amigas, tengo muy claro qué lugar ocupa cada uno, pero sentís que estás hablando con un par. A Juana la protegemos todos, que es la más chiquita. Pero entre adultos se habla muy bien”, destacó al respecto. En particular, destacó su vínculo con la hija de Casanello: “Yo me junto a hablar con Isabella y hablamos desde un lugar, además de tanto amor por Fer… Nadie ama más a Fer que nosotras dos en esta vida”.

Sobre el cierre, Sandra compartió una mirada íntima sobre cómo imaginaba su futuro y lo que implicó asumir el final de la relación. “Yo realmente pensé que era para toda mi vida. Pensé que iba a ser mi compañero para toda la vida. Se lo decía siempre: ‘Sos mi mejor plan’. El día que deje de ser mi mejor plan, probablemente ocurra esto. Y pasó”.

Finalmente, reflexionó: “Hay que atravesarlo con sabiduría, con entereza. Nuestros hijos nos ven bien, pero también tristes. No hay que esconder esa tristeza. Cuando uno toma una decisión y se separa, hay que contarle a los chicos. Mamá está triste, y estamos todos tristes por esto”.