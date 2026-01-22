Teleshow

El reencuentro de Fede Bal y Laurita Fernández: anécdotas del Bailando y una fuerte confesión

El actor y la bailarina coincidieron en una entrevista y recordaron diferentes momentos de su mediático noviazgo

El reencuentro entre Federico Bal, Laurita Fernández y Juanita de Blender en Mar del Plata repasó experiencias compartidas y crecimiento personal

El reciente reencuentro entre Federico Bal y Laurita Fernández durante una charla en Mar del Plata dejó al descubierto un carrusel de recuerdos mezclados con bromas y revelaciones. Las referencias a aquel febril y mediático 2017, entre su noviazgo y el paso por el Bailando que por entonces amplificaba todo. “Fue un momento de mucho crecimiento para los tres. Y quiero meter a Mati (Napp)”, sostuvo el actor, al rememorar la etapa vivida en común, destacando el desarrollo personal compartido en ese tiempo.

El encuentro se produjo de manera inesperada en el espacio Zona Franca (Blender) convocados por Juanita Groisman. La periodista logró generar un intercambio cara a cara que no estaba previsto en la agenda del programa.

Mientras los testimonios sobre el trabajo en equipo y la convivencia se alternaban, Juanita validó cómo el fenómeno trascendía la pantalla y penetraba en una audiencia que lo vivía como propio: “Yo me sentía un poco parte del grupo”, admitió, y recibió la aprobación de Fede: “Está bien y eso es buenísimo”.

Durante un reencuentro televisivo, Juanita presentó la canción que el hijo de Carmen Barbieri compuso para Laura, quien escuchó el tema en el estudio entre risas. Al referirse a la pieza, él confesó: “Es lo más triste y penoso que hice en mi vida”. La inspiración para este regalo musical surgió tras una discusión de pareja, según relató Laura, quien asoció el tema a un intento fallido de reconciliación.

La canción compuesta por Federico Bal para Laurita Fernández surgió tras una discusión de pareja Anhelo - Robot y Federico Bal

Ambos recordaron sus experiencias durante el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, una etapa que marcó un período de exposición mediática y en la que continuaron bailando juntos tras hacer pública su relación. La pareja habló sobre los aspectos positivos y negativos de la fama, destacando las situaciones vividas durante esos años de popularidad.

En el terreno del humor y la autocrítica, emergieron anécdotas que cruzaban lo profesional y lo personal. Laurita Fernández sorprendió al preguntar entre risas: “¿Vos gastaste guita llamando para votarnos?”, a lo que Juanita admitió entre risas: “Cantidad. Y faltaba a la facultad”. Esta revelación sobre el entusiasmo y la implicancia incluso económica dio pie a que Federico Bal bromease: “¿Se la devolvemos?”, desatando la complicidad entre los presentes.

La exposición mediática durante el
La exposición mediática durante el ciclo de Marcelo Tinelli impactó en la relación y carrera de Bal y Fernández como pareja de baile

El intercambio se tornó aún más personal al tocar antiguas discusiones y manifestaciones en redes sociales. Federico Bal recordó: “Te enojabas a veces conmigo, porque siempre te enojabas conmigo, ¿no?”, y Juanita admitió: “Y, en general, me quedé enojada con vos”.

En ese sentido, también puso en valor el rol de las plataformas digitales para crear lazos y oportunidades laborales: “Incluso en Twitter también me fui haciendo una carrera como tuitera hablando de los Bailando. La gente me sigue, me sigue recordando como eso”.

Al profundizar en la influencia de las redes, Federico Bal reconoció la vehemencia de los mensajes de Juanita: “Ella me bardeaba mucho, desde el amor, como la hija cuando se separan los papás y se va con la mamá. Y el papá queda en el apartamento de soltero. Mucho misil tiraba por ahí”. Lejos de arrepentirse, la tuitera se hizo cargo y reflexionó a la distancia: “Era un poco merecido... aunque quizás alguno no tanto. Ahora estoy pensando”.

