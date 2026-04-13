La firme decisión de Zaira Nara sobre su ruptura de Facundo Pieres: “Estoy soltera y feliz”

Las declaraciones de Zaira Nara sobre Facundo Pieres

La ruptura entre Zaira Nara y Facundo Pieres reconfiguró las expectativas sobre el futuro sentimental de la modelo. “Estoy muy bien, soltera y feliz de la vida”, afirmó, dejando claro que su presente no contempla reconciliaciones ni con Pieres ni con otros exnovios. La contundencia de sus palabras marcó el tono de una etapa en la que prioriza su bienestar personal.

La modelo fue consultada sobre la posibilidad de regresar con el polista Facundo Pieres, sobre todo después de que el jugador volviera a seguirla en redes sociales tras su separación de Chechu Bonelli. Zaira no esquivó la pregunta y respondió: “Ustedes siempre quieren que yo vuelva con mis exparejas, siempre van para atrás”. Esa frase, directa y sin rodeos, puso en evidencia su hartazgo ante la insistencia mediática sobre las historias pasadas.

Chechu Bonelli confirmó su separación de Facundo Pieres

Durante su diálogo con Infama, Zaira Nara fue contundente y clara al negar cualquier tipo de reencuentro sentimental. “Se están hablando de muchas cosas, pero no…”, expresó, bajando el tono a los rumores que la vinculaban tanto con Pieres como con Robert Strom. Sobre este último, detalló que no hubo ningún nuevo acercamiento en Europa y que la última vez que se vieron fue durante el verano en Uruguay. Sin embargo, cuando le preguntaron por él se sonrojó, titubeó y dijo: “Me agarraste desprevenida”.

La modelo aclaró y subrayó que no ha dejado de seguir a nadie en redes, sugiriendo que el revuelo puede deberse a que Facundo Pieres decidió volver a seguirla, en Instagram. La aclaración llegó en un contexto donde los movimientos en plataformas digitales suelen disparar especulaciones sobre el posible regreso de parejas conocidas.

Un año después de la separación, la modelo reafirma su decisión de seguir sola y deja atrás los rumores sobre sus antiguos romances, apostando por una nueva etapa personal

En respuesta a quienes sostienen que Pieres sigue enamorado de ella, la modelo fue cauta: “Qué sé yo. Espero que no, yo quiero que él sea feliz”. Con esa declaración, Zaira dejó en claro que sus deseos para el polista no incluyen una reconciliación, sino que prefiere que cada uno siga su propio camino.

Capítulo cerrado entre Zaira Nara y Facundo Pieres

Zaira Nara posa con un sofisticado vestido verde a rayas y un bolso a juego, mostrando su estilo único durante la Fashion Week París.

A la pregunta directa sobre si hay chances de volver con Pieres, Zaira fue terminante: “Hoy no. Yo lo aprecio mucho, pero estoy muy bien sola”. Explicó que existe “un montón de motivos” que la llevaron a separarse hace un año y que esas razones siguen vigentes. “Son los mismos motivos que hoy hacen que no esté con él, ni con ninguno de mis ex”, sentenció la modelo.

La pregunta sobre una posible reconciliación con Facundo Pieres ha sido un rumor frecuente desde que la pareja puso fin a su relación. Sin embargo, Zaira Nara insiste en que no hay posibilidades de reavivar ese vínculo, a pesar del cariño y el respeto que mantiene por Pieres. La modelo remarcó que su decisión de separarse estuvo motivada por cuestiones profundas, que hoy siguen siendo válidas, sin querer entrar en detalles de su vida privada.

Zaira Nara cierra el capítulo con Facundo Pieres y mira hacia adelante

Actualmente, Zaira Nara atraviesa una etapa de estabilidad personal. Después de un año desde la separación, la modelo sostiene que elige estar sola y que no hay motivos para regresar a relaciones anteriores. Esta decisión se apoya tanto en experiencias pasadas como en una búsqueda de armonía personal.

En síntesis, Nara descartó la posibilidad de reconciliarse con Facundo Pieres, señalando que los motivos de su separación siguen vigentes. Su discurso fue directo y transparente: elige la soltería y apuesta por una nueva etapa centrada en sí misma, sin mirar hacia atrás.

La historia de amor entre Zaira y Facundo tuvo capítulos intensos y una gran repercusión mediática, pero la modelo dejó en claro que esa etapa está cerrada. Hoy, prefiere que cada uno siga su propio camino, sin ataduras al pasado y con la tranquilidad de haber tomado una decisión firme sobre su vida sentimental.