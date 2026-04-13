Alejandro Fantino y Coni Mosqueira celebraron el segundo cumpleaños de su hijo Beltrán con una fiesta soñada

La pareja mostró imágenes del festejo que organizaron para su nene (Video: Instagram)

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira celebraron el segundo cumpleaños de su hijo Beltrán en un evento familiar que compartieron a través de sus redes sociales. El conductor y la modelo expresaron sus sensaciones por una fecha tan importante en donde prepararon una fiesta inolvidable para su nene.

“Feliz cumpleaños, Beltruliin. Somos tan felices de ser tus papás y de acompañarte en cada paso, en cada risa, en cada descubrimiento. Gracias por llenarnos el alma de amor y por enseñarnos todos los días lo que realmente importa. Este festejo fue tan especial como vos. Fue el lugar ideal para celebrar y compartir este momento tan lindo en familia”, expresó la pareja en un posteo conjunto, mientras destacaban el trabajo de los ambientadores para “crear un mundo mágico lleno de trenes y aviones, y hacer de tu día algo soñado”.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira celebraron el segundo cumpleaños de su hijo Beltrán con una fiesta familiar y temática (Instagram)

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a Beltrán junto a sus padres frente a la torta en un entorno decorado y alegre

Niños y adultos comparten momentos de juego y alegría en la celebración de Beltrán

El periodista y su pareja eligieron una celebración con “comida rica, sana y sin azúcar”, diferente a otras fiestas en donde abundan los snacks salados y fritos. “Fue un día lleno de amor, de risas y de momentos que vamos a guardar para siempre. Te amamos infinito, Beltru. Siempre juntos”, destacaron.

La ambientación de la celebración incluyó globos blancos y celestes, motivos de aviones y nubes, así como carteles personalizados con el nombre “Beltru”. La torta principal estaba decorada con un oso en un avión y una vela con el número dos. El espacio, iluminado por luz natural a través de amplios ventanales, contaba con mesas blancas preparadas para los invitados, con platos y vasos combinados con el resto del salón.

La ambientación del cumpleaños de Beltrán incluyó globos celestes y blancos, aviones, nubes y carteles personalizados con su nombre

El conductor y la modelo junto a su hijo

El ambiente de la fiesta infantil se caracterizó por la interacción constante entre niños y adultos y la presencia de una locomotora de juguete

Entre los asistentes, se encontraban varias familias que compartieron distintas áreas de juego, destacándose una piscina de pelotas blancas y un trampolín rodeado de figuras geométricas negras sobre fondo blanco.

En las imágenes que compartieron aparecieron muestras a Beltrán junto a sus padres frente a la torta, en un entorno decorado con un arco y globos en celeste y blanco. Las mesas estaban dispuestas con servilletas azul claro, platos y vasos para los invitados. En las escenas del festejo, los niños y adultos interactuaron en un ambiente cerrado y temático, participando de actividades lúdicas y recreativas. Destacó la presencia de una locomotora de juguete y la interacción constante entre los asistentes, quienes, a través de gestos y sonrisas, manifestaron un ambiente de alegría y cercanía durante la celebración.

Beltrán disfruta de la piscina de pelotas junto a otros niños durante su segundo cumpleaños

Fantino y Mosqueira acompañan a su hijo Beltrán en la mesa principal, rodeados de decoración personalizada

“Fue un día lleno de amor, de risas y de momentos que vamos a guardar para siempre", escribió la pareja

Los niños disfrutaron de áreas de juego como una piscina de pelotas blancas y un trampolín decorado con figuras geométricas

El segundo cumpleaños de Beltrán, hijo de Coni Mosqueira y Alejandro Fantino, marcó un momento de balance personal para la modelo, quien compartió en sus redes una mirada íntima sobre la maternidad. En su mensaje, reconoció el impacto transformador que significó el nacimiento prematuro de su hijo y la superación de etapas complejas.

“Hoy cumplís 2 años, Beltru, y hoy también se cumplen dos años de lo que mejor me salió en la vida: ser tu mamá”, escribió Mosqueira. Acompañó sus palabras con un video que recorre desde los primeros latidos de su hijo hasta las celebraciones actuales, mostrando la evolución de una familia que aprendió a transitar la incertidumbre y el aprendizaje constante.

La pareja agradeció a los ambientadores por crear un mundo mágico de trenes y aviones para el cumpleaños de su hijo

El festejo incluye juegos, tortas y actividades lúdicas en un espacio especialmente ambientado

Beltrán disfrutó de la cama elástica en una fiesta muy especial

Nada de lo vivido correspondió a sus expectativas iniciales. “Nada fue como lo imaginé. Ni el embarazo, ni tu llegada, ni esas primeras 21 noches en las que no dormimos separados”, contó. Recordó especialmente los días iniciales: “Difíciles, de mucha incertidumbre, pero también de un aprendizaje que me cambió para siempre”.

En su relato, la modelo rememoró el parto y la fragilidad de aquel comienzo: “Naciste tan chiquitito, con 1,800 kg, y sin embargo tan fuerte desde el primer momento”. La experiencia la llevó a descubrir “paciencia, fortaleza y un amor del más puro”.

Alejandro Fantino con Coni Mosqueira y sus hijos. Nahuel, su hijo mayor, junto al pequeño Beltrán

El festejo infantil destacó por su oferta de comida rica, sana y sin azúcar, diferenciándose de celebraciones tradicionales

La torta principal del evento presentó un diseño único con un oso pilotando un avión y una vela con el número dos

Familiares y amigos se reúnen en un ambiente decorado con globos y aviones para celebrar a Beltrán

A lo largo de estos años, Mosqueira observó cómo el crecimiento de su hijo trajo consigo una transformación personal y familiar. “Hoy te veo correr, reírte, ser feliz… y no puedo creer todo lo que creciste. Todo lo que crecimos”, confesó. Esa evolución fue acompañada por la superación de miedos asociados al nacimiento prematuro: “Dicen que a los 2 años los bebés prematuros dejan atrás la edad corregida. Y siento que, de alguna manera, también dejamos atrás una etapa muy intensa”.