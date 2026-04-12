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Irán desafía el bloqueo de Trump del Estrecho de Ormuz: “El enemigo quedará atrapado en un vórtice mortal”

Tras el anuncio del presidente norteamericano, los Guardianes de la Revolución afirmaron que mantienen el “control total” de esa vía marítima estratégica. La escalada llega tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad

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Buques de carga navegan por el Golfo cerca del estrecho de Ormuz en marzo de 2026. Los Guardianes de la Revolución advirtieron el domingo que el estratégico paso marítimo está "bajo control total" de sus fuerzas y amenazaron con un "vórtice mortal" ante el bloqueo ordenado por Trump. (REUTERS/Stringer/archivo)
Buques de carga navegan por el Golfo cerca del estrecho de Ormuz en marzo de 2026. Los Guardianes de la Revolución advirtieron el domingo que el estratégico paso marítimo está "bajo control total" de sus fuerzas y amenazaron con un "vórtice mortal" ante el bloqueo ordenado por Trump. (REUTERS/Stringer/archivo)

Los Guardianes de la Revolución de Irán respondieron el domingo al anuncio del bloqueo naval ordenado por el presidente Donald Trump declarando que el estrecho de Ormuz está “bajo control total” de sus fuerzas armadas y advirtiendo que cualquier error de cálculo del enemigo lo conduciría a un “vórtice mortal”.

“Todo el tráfico... está bajo el control total de las fuerzas armadas”, publicó el comando naval de los Guardianes en persa en la red social X, acompañando el mensaje con un video que muestra embarcaciones en la mira de un sistema de apuntamiento. “El enemigo quedará atrapado en un vórtice mortal en el estrecho si da un paso en falso”, agregó.

La advertencia llegó horas después de que Trump anunciara en Truth Social el bloqueo naval del estrecho, calificando el cierre iraní de la vía marítima de “extorsión mundial” y ordenando a la Marina estadounidense interceptar todo barco que haya pagado peaje a Irán. “Cualquier iraní que nos dispare, o que dispare contra embarcaciones pacíficas, será enviado al infierno”, escribió el mandatario.

La Guardia Revolucionaria afirma que mantiene el control sobre el Estrecho de Ormuz (Donald Holbert/U.S. Navy vía REUTERS)
La Guardia Revolucionaria afirma que mantiene el control sobre el Estrecho de Ormuz (Donald Holbert/U.S. Navy vía REUTERS)

El estrecho, en el ojo de la tormenta

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el principal punto de fricción entre ambos países desde el inicio del conflicto. Antes de su cierre efectivo por parte de Irán, por esa vía transitaba una quinta parte del petróleo mundial. Su reapertura fue uno de los puntos centrales de las casi 20 horas de negociaciones celebradas en Islamabad entre delegaciones estadounidense e iraní, que concluyeron el domingo sin acuerdo.

Trump acusó a Irán de haber prometido abrir el estrecho y de haber incumplido ese compromiso deliberadamente. “Dijeron que pusieron minas en el agua, aunque su Marina y la mayoría de sus ‘lanzadores de minas’ han sido completamente destruidos”, escribió. “Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué dueño de barco querría correr ese riesgo?”

El mandatario también anunció que su armada comenzará a destruir las minas iraníes en el estrecho e interceptará todo buque en aguas internacionales que haya pagado peajes a Teherán. En un segundo mensaje, fue más lejos aún: “En el momento apropiado, estamos completamente listos y nuestras fuerzas militares terminarán con lo poco que queda de Irán.

Trump ordenó el bloqueo naval del Estrecho de Ormuz
Trump ordenó el bloqueo naval del Estrecho de Ormuz

El detonante: la cuestión nuclear

Detrás de la escalada está el fracaso de las negociaciones de Islamabad, facilitadas por Pakistán, donde la delegación estadounidense —encabezada por el vicepresidente JD Vance y el enviado especial Steve Witkoff— no logró que Irán aceptara abandonar sus ambiciones nucleares. “Hay una sola cosa que importa: Irán no está dispuesto a abandonar sus ambiciones nucleares”, escribió Trump. “Como siempre he dicho: ¡Irán nunca tendrá un arma nuclear!”

Vance había abandonado Islamabad declarando que Washington presentó su “oferta final y mejor” y que ahora le correspondía a Teherán decidir. La delegación iraní también se retiró sin acuerdo, señalando que la contraparte “no pudo ganarse la confianza” de sus negociadores.

El conflicto se desencadenó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, lo que provocó una represalia de Teherán que sacudió la región y la economía mundial. La tregua temporal de dos semanas acordada para dar lugar a las negociaciones de paz enfrenta ahora su prueba más crítica.

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