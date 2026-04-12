El conmovedor mensaje de Analía Franchín por la muerte de su mamá: “Te perdono y perdoname”

Analía Franchín despidió a su mamá a pocas horas de su muerte (Instagram)

La noche del sábado marcó un momento profundo y doloroso para Analía Franchín. Su madre, Amalia, falleció a las 23:25 en Cemic Saavedra como consecuencia de un shock séptico. La noticia circuló rápidamente y conmovió a colegas y seguidores, entre ellos Fede Flowers, quien dio detalles del fallecimiento. Pero el mensaje que Analía le dedicó a su madre resonó con una sinceridad y una crudeza que traspasaron las redes sociales.

“Hoy te me escurriste entre los dedos mamita. Lo venías diciendo, lo venía pensando. Pero así y todo duele. Siento en el fondo la paz que sentiste al cerrar esos ojos azules. Esos ojos que ya no lloraban. Esos ojos adormecidos por tanto dolor soportado desde que eras tan solo una niña rubísima a la que solo maltrataban. Cuántas idas y vueltas tuvimos a lo largo de la vida. Ufff Dios sabe cuánto hemos peleado. Pero mi amor hacia vos siempre logró resolver todo. Qué suerte que estos últimos años pude comprender que hiciste lo que pudiste. Que a veces te dolía la vida. Como te dije hoy cuando ya sabía que se venían tus últimos latidos: Gracias por darme la vida, gracias por enseñarme a hacer de todo (literalmente de todo) gracias por tus milanesas, tus trapos de piso (los mejores del mercado) y por la ropa que me cosiste. Te perdono y perdóname por esas cosas que solo nosotras sabemos. Te amo mamita. Descansa. Encontrá la paz”.

El mensaje, escrito desde la intimidad y la experiencia de una relación madre e hija marcada por las tensiones y las reconciliaciones, expuso el dolor de la despedida y el alivio ante el descanso definitivo de una vida atravesada por el sufrimiento. Analía Franchín habló de la paz en los ojos de su madre, de los años en que comprendió que cada decisión y cada error provenían de un dolor antiguo, de la infancia de una madre dañada desde muy niña. La despedida incluyó agradecimientos por los gestos cotidianos, por la comida, por la ropa cosida, por los detalles domésticos que edificaron el vínculo entre ambas. También hubo espacio para el perdón, para soltar viejos rencores, para dejar ir aquello que solo ellas dos entendieron.

Analía Franchín recordó a su mamá recientemente fallecida con un álbum de fotos de su vida juntas (Instagram)

La muerte de Amalia puso en primer plano no solo el vínculo personal, sino también las huellas de los problemas de salud mental en la familia de Franchín. Analía relató en varias oportunidades cómo la depresión y otros trastornos afectaron a su madre desde la juventud. En su historia familiar, la enfermedad mental no fue un episodio aislado sino uno continuo que condicionó la vida cotidiana de todos los integrantes. Analía acompañó a su madre a consultas psiquiátricas desde pequeña. Recordó una tarde en la que detectó que algo andaba mal, cuando solo tenía doce años. “Mi mamá estaba casi muerta y la salvé. Intuición, netamente. Una tarde estaba viendo una película con mis hermanas y a la noche venían a comer mis tíos. ‘Qué raro que mi mamá esté ahora durmiendo la siesta’, dije. Yo la acompañaba al psiquiatra todas las semanas y sabía que sufría de depresión. Además, mi hermana ya estaba con un problema severo de adicción, entonces era como una combinación letal. Voy, la miro a mi mamá y digo: ‘Está respirando’. Sigo mirando la película. A los diez minutos vuelvo y veo que no está bien. Prendí todas las luces y ahí vi el blíster de pastillas vacío. Entré en una desesperación... Corrí, vinieron los vecinos, la cacheteábamos y no se despertaba. Yo sentía que mi mamá se me moría. Vino la ambulancia y se la llevaron”, contó en una entrevista para Infobae.

Analía Franchín mostró un carrete de fotos con su madre, quien acaba de fallecer (Instagram)

El relato no solo mostró el dolor sino la naturalización de la crisis. En la casa de los Franchín, la rutina siguió incluso después de episodios graves. “El asado familiar se realizó igual esa noche”, relató. Las alteraciones de salud mental se convirtieron en parte del día a día, al punto de perder la capacidad de asombro ante el sufrimiento. La situación de su hermana, atravesada por la adicción, añadió más peso a la dinámica familiar. Analía expresó que nunca la juzgó, porque entendió la enfermedad desde la experiencia personal y familiar.

Ella misma también tuvo que lidiar contra sus propios problemas de salud. Sufrió trastorno obsesivo-compulsivo desde la infancia, con diagnósticos en la juventud. Reconoció que su problema requirió medicación y terapia constante. Vivió crisis de ansiedad y pánico, períodos de encierro y temor. El entorno familiar, marcado por la depresión y la adicción, influyó en su desarrollo y en su forma de ver la vida. Su historia personal y el mensaje a su madre dejaron ver las marcas de una lucha silenciosa, atravesada por el dolor y la necesidad de encontrar paz.