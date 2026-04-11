El impactante look de Sofía Gonet como vedette que causó furor en redes: top, plumas y encaje

Sofía Gonet deslumbra a sus seguidores con un look de vedette en un evento (Instagram)

En microbikini, en la playa, con estética country o de prisionera, Sofía Gonet causa sensación en cada producción de fotos. Así las cosas, en las últimas horas, la influencer volvió a relucir en redes con su sensualidad al mostrarse como vedette en medio de un evento. La joven compartió un carrete, el cual causó furor entre su millón de seguidores. Como si fuera poco, también publicó un corto reel en el cual se reía de su sofisticado look en dicho contexto. “Amiga, andá discreta. Yo...”, escribió en el clip, dejando que su llamativo outfit contrastara como respuesta.

En las fotos, Gonet posaba con un conjunto de inspiración vedette compuesto por un top y una falda corta confeccionados con plumas de color beige claro. El top, de corte minimalista, estaba decorado con aplicaciones doradas en la parte superior, mientras que la falda se ajustaba a la cadera y presentaba detalles de encaje en tonos nude. El look dejaba al descubierto el abdomen, donde se apreciaba un tatuaje de líneas curvas en el costado derecho. El peinado era tirante con raya al medio y acabado pulido, y el maquillaje resaltaba los labios en tono nude y las cejas definidas.

Inmediatamente, el posteo de la joven reunió más de 50 mil likes y todo tipo de comentarios, entre ellos se destacó el de Cami Mayan quien escribió: “Diosa”. Como si fuera poco, sus fanáticos se manifestaron con mensajes como: “Madre santa”, “Volvieron las vedettes argentinas con la Reini” y “Qué bonita que eres princesa”.

Semanas atrás, en una charla con Nacho Elizalde para Hay Amor (Hispa), la joven habló sobre su primera experiencia con una mujer. Gonet respondió que su primera cita con una chica fue después de dos años de celibato y la describió como una experiencia muy positiva. Ante la pregunta sobre cuándo percibió que le atraían las mujeres, afirmó que siempre tuvo esa certeza desde niña y que solía cuestionarse sus sentimientos hacia sus amigas.

La apuesta más llamativa de Sofía Gonet: plumas, dorado y elogios en cada foto (Instagram)

Sofía Gonet: el conjunto con plumas que conquistó a sus fans y a Cami Mayan (Instagram)

Así fue el espectacular look de Sofía Gonet que hizo delirar las redes sociales (Instagram)

Sofía recordó que, cuando empezó a hacerse conocida, una joven la contactó por Instagram. Decidió tener una cita y se enamoró. Explicó que esa relación le permitió abrirse a la idea de enamorarse también de mujeres. Posteriormente, conoció a Alexia y también se enamoró de ella.

Durante la charla, Elizalde aclaró que Alexia no era la persona que le escribió inicialmente y Gonet confirmó que la primera chica le permitió descubrir nuevas facetas de sí misma. Aunque la relación duró solo tres meses porque la otra persona no buscaba algo serio, Gonet admitió que se implicó más emocionalmente.

En relación a su vida íntima, Gonet mencionó que antes de esa experiencia no había disfrutado plenamente del sexo. Señaló que, por primera vez, pudo vivir la intimidad de manera más genuina y sentir un mayor cuidado y conexión con la otra persona.

Sofía Gonet habló sobre su sexualidad

En cuanto a la final de MasterChef Celebrity, la influencer sorprendió con una confesión durante la transmisión en vivo posterior al episodio: celebró la grabación de la final con una noche de excesos y terminó embriagándose. Esta revelación, realizada frente a los conductores del stream y su compañero Ian Lucas, rápidamente se viralizó y generó repercusión entre los seguidores del programa.

Tras el anuncio del triunfo de Ian Lucas, Gonet agradeció al público y admitió, sin reservas, que se emborrachó la noche de la final. Lucas, ganador del certamen y amigo de Gonet, intervino con humor, recordando que intercambiaron mensajes durante la madrugada y que intentó aconsejarla en ese momento. La interacción aportó un clima de camaradería al cierre de la temporada.

Gonet también relató una anécdota vinculada a la repercusión en redes sociales. Contó que circuló un tuit viral sobre una finalista que debió ser retirada por estar ebria, y aclaró que se trataba de ella. Agregó, entre risas, que durante el festejo pidió una parrillada por delivery, lo que sumó simpatía entre los seguidores del reality.