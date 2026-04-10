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Victoria Irouleguy, exparticipante de Gran Hermano, recordó su relación con Emiliano “Dibu” Martínez: “Éramos muy chicos”

La modelo compartió detalles de su relación juvenil con el arquero campeón del mundo

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La ex participante del reality show contó por primera vez cómo fue su vínculo con el arquero de la selección (Video: SQP, América TV)

Victoria Irouleguy volvió a estar en el centro de la escena mediática tras una breve entrevista en SQP (América TV) en la que repasó su paso por Gran Hermano y sorprendió al recordar un capítulo poco conocido de su vida sentimental: su relación con Emiliano “Dibu” Martínez, el arquero campeón del mundo con la selección argentina. A más de una década de su participación en el reality, la joven —que en 2012 fue conocida como “la Bebota”— mostró una versión madura de sí misma, alejada del perfil mediático de entonces y con una vida completamente distinta en Miami, donde se desempeña como empresaria y modelo.

Invitada al ciclo conducido por Yanina Latorre, Irouleguy repasó su historia en el programa que la lanzó a la fama cuando tenía apenas 18 años. “Entré muy chica, ahora tengo 32”, contó, entre risas, ante el comentario sobre su apariencia juvenil. Pero más allá de la anécdota estética, la ex participante se permitió reflexionar sobre lo que implicó atravesar la experiencia de aislamiento: “No es fácil estar en la casa de Gran Hermano. Fueron varios años de terapia después”, confesó con honestidad, dejando en claro que el impacto del reality excede lo que se ve en pantalla.

Durante la charla, también recordó una de las situaciones más particulares que vivió dentro del juego: el intercambio internacional que la llevó durante una semana a Israel. En aquel momento, sin conocimientos de inglés ni hebreo, la joven se las ingenió para comunicarse “con señas”, en una experiencia que describió como “increíble”. “Me trataron con mucho amor, la pasé espectacular”, relató. Sin embargo, esa salida temporal del aislamiento terminó siendo un arma de doble filo: “Cuando volví, fue muy fuerte. Ya había perdido el aislamiento y me quería ir. Estuve cuatro meses ahí adentro”, explicó.

Victoria Irouleguy Gran Hermano 2012
La ex Gran Hermano reflexionó sobre el impacto psicológico del reality show y señaló la necesidad de años de terapia tras su salida

Ese episodio, que para muchos podría haber significado una ventaja en el juego, no tuvo el efecto esperado. De hecho, su salida del reality se produjo apenas dos semanas después de regresar al país. “En el juego no me sirvió, porque me fui enseguida”, reconoció, en un tono que mezcló resignación y perspectiva con el paso del tiempo.

Pero el momento más comentado de la entrevista llegó cuando Latorre puso sobre la mesa un dato que en su momento había pasado casi desapercibido: la relación que Irouleguy mantuvo con Emiliano Martínez antes de ingresar a la casa. Sin vueltas, la ex participante recordó ese vínculo con naturalidad y sin dramatismo. “Éramos muy chicos, teníamos 17 años”, explicó. Según detalló, la relación se vio afectada por la distancia cuando el futbolista se mudó a Londres para continuar su carrera profesional en el Arsenal FC.

“Fue antes de entrar a la casa. Él se fue y la relación empezó a desequilibrarse por la distancia”, contó, dejando entrever que el final fue una consecuencia lógica del momento que ambos atravesaban. Lejos de cualquier polémica o intento de capitalizar el vínculo, Irouleguy se mostró respetuosa y ubicada frente al presente del arquero: “Ahora él está casado, tiene hijos”, señaló, marcando un cierre definitivo a esa etapa de su vida.

EMiliano Dibu Martinez
El vínculo entre Irouleguy y el 'Dibu' Martínez finalizó tras la mudanza del futbolista a Londres para jugar en el Arsenal FC (Reuters)

La revelación generó sorpresa, no solo por el perfil bajo que mantuvo ese romance durante años, sino también por el contraste entre aquel joven futbolista en formación y la figura consolidada en la que se convirtió Martínez, clave en la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, lejos de subirse a esa ola de exposición, la ex Gran Hermano eligió correrse del foco y hablar desde un lugar íntimo, sin estridencias.

En paralelo, Irouleguy también dio detalles de su presente en Estados Unidos, donde construyó una vida lejos de los escándalos. “Estoy feliz”, aseguró, al referirse a su actualidad en Miami. Allí se desarrolla como empresaria y modelo, en una etapa que define como plena y estable. A diferencia de otros ex participantes del reality que continúan ligados al mundo del espectáculo, ella optó por un perfil más bajo, centrado en sus proyectos personales.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue su relato sobre el acceso a la información durante su estadía fuera de la casa. “Tuve acceso al celular y pude googlearme para ver qué estaba pasando”, contó, en referencia a la posibilidad de tomar contacto con el exterior en medio de la competencia.

Así, entre recuerdos del pasado y un presente consolidado, Victoria Irouleguy volvió a llamar la atención del público, esta vez no por su rol dentro de una casa televisiva, sino por una historia personal que conecta con uno de los nombres más importantes del deporte argentino. Sin escándalos ni polémicas, su testimonio aportó una nueva arista a la figura del “Dibu” Martínez y, al mismo tiempo, mostró la evolución de una joven que supo reinventarse lejos de las cámaras.

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