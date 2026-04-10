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La emoción del Teto Medina en medio de su lucha contra el cáncer: “El amor se hizo sentir”

El conductor compartió su optimismo luego del último estudio médico y agradeció el apoyo de sus seguidores y del público

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Marcelo "Teto" Medina fue excarcelado
Marcelo Teto Medina continúa con su lucha contra el cáncer de colon

A principios de año, Marcelo Teto Medina utilizó su cuenta de Facebook para anunciar públicamente el diagnóstico de cáncer de colon. Desde entonces, el conductor siguió con el tratamiento de quimioterapia y controles regulares, manteniendo siempre informada a su audiencia, expresando sus temores y agradeciendo el acompañamiento de quienes permanecen a su lado.

Este viernes, el ex columnisa de VideoMatch reveló que los resultados de su último estudio reflejan “pronósticos favorables” en el tratamiento oncológico que atraviesa. “El poder del amor y el poder de la oración. Funcionó”, escribió el conductor en un mensaje dirigido a sus seguidores en su cuenta de Facebook, donde anticipó que se reunirá con su oncóloga y el equipo de cirugía para definir los pasos siguientes. La noticia fue acompañada por un agradecimiento a quienes lo acompañan en este proceso y una referencia al alivio que siente frente al avance positivo.

Dentro del mismo comunicado, Medina expresó su gratitud a quienes sintió a su lado: “Seguimos en la lucha, pero con más certezas que dudas. Los quiero mucho, y gracias a todos el amor se hizo sentir y no tengo palabras para agradecer este acompañamiento. Siempre los sentí conmigo”. Las palabras del conductor reflejan el impacto del apoyo social en su proceso de recuperación y la importancia de la contención emocional, en un mensaje que generó una ola de respuestas de aliento y respaldo.

En posteos anteriores, Medina describió la ansiedad que implica esperar los resultados de los estudios médicos y la necesidad de afrontar esa etapa con serenidad. “Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar. En estas situaciones es donde uno tiene que ser sereno y paciente”, compartió. Además, alentó a quienes están en situaciones similares a confiar en los profesionales de la salud y buscar experiencias de recuperación. El conductor remarcó que hacerle caso a los médicos y sostener una actitud disciplinada fueron claves en su propio proceso.

Teto Medina
El mensaje de Marcelo Teto Medina para sus seguidores (Facebook)

El diagnóstico de cáncer de colon con metástasis en el hígado marcó un punto de inflexión para el conductor, quien enfrenta un proceso judicial por abuso sexual y amenazas contra su expareja. Tras la detección de la enfermedad, Medina fue sometido a una cirugía inicial y, posteriormente, a varias etapas de quimioterapia.

Durante el tratamiento, mantuvo sus compromisos profesionales y su participación en actividades vinculadas a la recuperación de adicciones, sin interrumpir la comunicación con su audiencia. “Esto llegó a mi vida para que haga una transformación”, señaló, aludiendo a la manera en que la enfermedad lo llevó a reconsiderar sus prioridades y a encontrar motivación en los vínculos y las rutinas cotidianas.

La comunicación directa de Teto Medina con el público facilitó que el proceso de su enfermedad fuera seguido de cerca por un amplio grupo de personas que lo acompañaron en cada instancia. A través de redes sociales, compartió los avances, las dificultades y el impacto emocional de cada etapa, desde la cirugía hasta el ciclo de quimioterapia y los controles médicos posteriores. El conductor evitó la autocompasión y subrayó la relevancia de mantener una mirada positiva, tanto en la recuperación propia como en la de quienes atraviesan situaciones similares.

El Teto Medina hizo pública su enfermedad a comienzos de año (Facebook)
El Teto Medina hizo pública su enfermedad a comienzos de año (Facebook)

El respaldo colectivo se tradujo en miles de mensajes de apoyo que llegaron tanto desde el ambiente artístico como del público general. El conductor reiteró: “Siempre los sentí conmigo”, reafirmando que el acompañamiento social fue determinante en su estado de ánimo y en la manera de afrontar el tratamiento.

Según los estudios y la información compartida, la evolución de Teto Medina será evaluada en una próxima consulta con el equipo médico, donde se definirán los siguientes pasos en su tratamiento. Mientras tanto, el conductor sostiene un mensaje de esperanza y disciplina, agradeciendo el respaldo de quienes lo acompañan en la recuperación.

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