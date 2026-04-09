Quién es Laura Zapata, la hermana de Thalía que podría ingresar a Gran Hermano en el intercambio con Solange Abraham

Laura Zapata, actriz y hermana de Thalía, podría convertirse en participante en la casa más famosa del país

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) comienza a prepararse para cambios importantes a medida que la competencia avanza y las estrategias se redefinen. El miércoles por la noche, Santiago del Moro fue el encargado de comunicar una noticia que generó sorpresa tanto adentro como afuera del reality. Solange Abraham será parte de un intercambio internacional con La Casa de los Famosos, el reality estadounidense que se graba en México y es furor en Telemundo. En medio de este inminente movimiento de jugadores, otro nombre comenzó a circular con fuerza: Laura Zapata, la hermana mayor de Thalía, se perfila como una de las candidatas para sumarse a la casa argentina.

Aunque hasta el momento Telemundo no confirmó oficialmente quién será el elegido para viajar a la Argentina, en las últimas horas comenzaron a circular nombres con fuerza. El que más resonó fue el de Zapata, actriz mexicana de extensa trayectoria y hermana mayor de Thalía, la reconocida cantante y actriz internacional. Zapata, actualmente participante de La Casa de los Famosos, volvió a estar en boca de todos en los últimos días al contar en televisión la razón por la que no mantiene relación con Thalía desde hace dos décadas, un tema que rápidamente se viralizó y despertó el interés del público argentino.

La historia de Laura Zapata está marcada por situaciones extremas. En 2002, ella y su hermana Ernestina Sodi, exmodelo fallecida en 2024, sufrieron un secuestro que conmocionó a México. Zapata fue liberada después de 18 días de cautiverio, mientras que Sodi permaneció retenida durante 45 días. Este episodio, sumado a los desencuentros familiares, marcó un antes y un después en su vida personal y mediática.

Laura Zapata podría ser la elegida para el intercambio con Gran Hermano (Telemundo)

Pero Zapata es, además, una figura icónica del espectáculo latinoamericano. Su carrera en telenovelas dejó huella con personajes inolvidables. Se la recuerda especialmente por su papel de Malvina Morantes viuda de Del Olmo en María Mercedes, la primera entrega de la trilogía de Las Marías, la saga de melodramas que catapultó a Thalía a la fama internacional. En esa historia, Malvina es una villana de antología: una mujer codiciosa, siempre tras el dinero de la familia y dispuesta a todo para lograr sus objetivos, incluso manipular a María Mercedes, la humilde joven que termina casada con su hijo. El personaje de Malvina se transformó en la peor pesadilla de “Meche”, llevándola incluso al manicomio en uno de los momentos más dramáticos de la telenovela.

Laura Zapata junto a su hermana menor, Thalía, durante sus años de juventud (Archivo)

Además de María Mercedes, Zapata brilló en títulos como La Usurpadora y Esmeralda, consolidando su perfil de antagonista y ganándose un lugar de respeto en el mundo de la actuación mexicana. Por eso, su posible llegada a la casa de Gran Hermano en Argentina genera tanta expectativa: para muchos, sería un cruce explosivo de culturas, estilos y trayectorias.

En caso de que Laura sea finalmente la elegida para el intercambio internacional, el viaje se concretaría este domingo o, a más tardar, el lunes de la próxima semana. La estadía del participante extranjero en Buenos Aires se extenderá entre seis y siete días, tiempo suficiente para sacudir la convivencia y dejar huella en la dinámica del juego.

Mientras tanto, los seguidores de Gran Hermano y La Casa de los Famosos especulan si la actriz mexicana arribaría al certamen argentino, como también las posibles estrategias, alianzas y choques de personalidades que puede traer el intercambio. Pero, de cara a este nuevo capítulo dentro de la competencia, la casa más famosa del país está a punto de vivir una semana distinta, en la que la convivencia se pondrá a prueba y la historia del reality sumará un capítulo internacional repleto de intrigas, emociones y sorpresas.