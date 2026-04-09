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Las imágenes que confirmarían una colaboración entre Emilia Mernes y Zara Larsson: guiños y coincidencias en Miami

Las artistas sorprendieron a sus seguidores con un divertido video bailando juntas al ritmo de “Girl’s Girl”, desatando especulaciones sobre el posible lanzamiento de un feat

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Las cantantes se reunieron en Miami, después del show de la sueca (Video: TikTok)

Una serie de posteos, guiños estéticos y cruces en redes encendieron la ilusión de los fans de Emilia Mernes y Zara Larsson. En las últimas horas, las artistas compartieron imágenes y videos que no pasaron desapercibidos y que para muchos ya funcionan como una pista casi definitiva de una futura colaboración musical. Aunque ninguna de las dos hizo un anuncio formal, el rompecabezas comenzó a tomar forma a partir de detalles visuales, coincidencias en Miami y un elemento que se volvió central en la conversación: la bandera argentina incluida en una de las referencias del nuevo universo visual de la sueca.

Todo empezó con una publicación que rápidamente se viralizó entre cuentas de fans. Allí se mostró un vestido personalizado que la cantante europea utilizó para registrar contenido vinculado a su nuevo álbum. La prenda, pintada con aerógrafo y repleta de referencias a canciones del disco, incluye títulos, colores vibrantes, motivos playeros y una serie de símbolos que remiten a la identidad de ese proyecto. Pero hubo uno que captó especialmente la atención del fandom argentino: junto al nombre “Girl’s Girl” aparece una pequeña bandera celeste y blanca. Para muchos, ese detalle no fue casual.

La interpretación fue inmediata. Si en ese vestido Zara reunió pistas sobre artistas que podrían participar de los remixes de su álbum, la presencia de la bandera argentina junto a “Girl’s Girl” fue leída como una señal directa hacia Emilia. La teoría no tardó en crecer porque, además de ese guiño, empezó a circular otro material que le dio todavía más fuerza al rumor: un video en el que se las ve juntas.

El vestido personalizado de Zara Larsson, decorado con referencias de su nuevo álbum, contiene guiños directos a la cultura argentina
El vestido personalizado de Zara Larsson, decorado con referencias de su nuevo álbum, contiene guiños directos a la cultura argentina

En esas imágenes publicadas por la intérprete sueca en TikTok, Emilia y Zara aparecen compartiendo una breve coreografía y posando con soltura frente a cámara mientras suena justamente “Girl’s Girl”. El clip, de fuerte impronta pop y con una estética muy alineada al universo de ambas, las muestra cómplices, relajadas y muy conectadas.

La reunión, según se desprende de los posteos que comenzaron a replicarse, se produjo en Miami, ciudad en la que Zara se presentó en vivo y donde Emilia estuvo presente. Esa coincidencia geográfica fue el siguiente paso lógico para consolidar la sospecha. La cantante argentina asistió al show, disfrutó del recital y luego apareció vinculada al material que la propia Zara o su entorno empezaron a mover en redes.

Emilia Mernes asistió al show de Zara Larsson en Miami
Emilia Mernes asistió al show de Zara Larsson en Miami

Otro detalle que alimentó las especulaciones fue una historia subida por Emilia, en la que se la ve sobre el escenario y etiqueta a Zara con un mensaje elogioso: “guuurl”, acompañado de emojis festivos y brillitos. Fue un gesto breve, pero potente. En tiempos donde las interacciones entre artistas se miden al milímetro, una mención pública de ese tipo se interpreta como una validación y, muchas veces, como una forma de amplificar algo que todavía no se terminó de contar del todo.

La posibilidad de un featuring entre ambas no suena descabellada. Emilia atraviesa uno de sus momentos de mayor exposición internacional, con una identidad visual muy consolidada, una estética pop sensual y una capacidad probada para integrarse a colaboraciones de alto perfil. Zara, por su parte, continúa expandiendo su universo musical y apelando a fórmulas globales que combinan impacto visual, dance-pop y artistas capaces de potenciar la circulación de sus canciones en nuevos mercados. En ese cruce, una alianza entre las dos encaja tanto desde lo artístico como desde lo estratégico.

Además, “Girl’s Girl” parece ser la canción alrededor de la cual gira este juego de pistas. No solo por la bandera argentina en el vestido temático, sino porque fue precisamente ese tema el que eligieron para aparecer juntas en video.

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