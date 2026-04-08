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Santiago del Moro reveló un inesperado intercambio de participantes entre Gran Hermano y un reality estadounidense

El conductor reveló que un participante del reality viajará al exterior y una estrella de otro show televisivo llegará a la casa argentina

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Santiago del Moro, un hombre con chaqueta marrón y cabello rubio corto, se muestra de frente sobre un fondo abstracto de tonos rojizos y anaranjados
Santiago del Moro confirmó un intercambio internacional de participantes entre Gran Hermano y La Casa de los Famosos de Telemundo (Captura de video)

Una noticia inesperada sacudió el universo de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y encendió el entusiasmo de los fanáticos del reality: Santiago del Moro confirmó que el programa tendrá un intercambio internacional de participantes con La Casa de los Famosos, el exitoso formato en español que se emite en Estados Unidos por Telemundo. El anuncio, realizado a través de sus redes sociales y replicado por Telefe, marca un hito para la televisión argentina y abre una nueva etapa en la dinámica del juego.

“Todo es Gran Hermano”, escribió el conductor junto a la placa que adelantó lo que se viene. Con ese sello que ya se convirtió en marca registrada del ciclo, Del Moro comunicó que próximamente un participante de la actual edición viajará al exterior para integrarse temporalmente al reality estadounidense, mientras que una figura de La Casa de los Famosos desembarcará en la casa argentina para convivir con los jugadores locales.

El anuncio no solo sorprendió por la magnitud del cruce, sino también por el contexto en el que llega. La revelación se produjo en medio de una semana intensa para el programa, atravesada por la salida de Andrea del Boca tras una fuerte caída que obligó a su abandono. En ese escenario de alta exposición y cambios dentro del juego, la producción decidió redoblar la apuesta con una jugada que promete modificar estrategias, alianzas y climas dentro de la casa.

Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada viajará al exterior mientras una figura de La Casa de los Famosos convivirá con los participantes locales
Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada viajará al exterior mientras una figura de La Casa de los Famosos convivirá con los participantes locales

Según explicó Del Moro, la mecánica será clara pero no por eso menos impactante: “Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de La Casa de los Famosos hará lo propio en nuestro programa”. Aunque no se revelaron nombres ni fechas exactas, el simple anuncio bastó para que en redes sociales comenzaran las especulaciones sobre quién podría ser elegido para representar al país.

Este tipo de intercambios no es nuevo en la historia del reality, pero sí lo es la magnitud internacional del acuerdo. De hecho, será la primera vez que Gran Hermano Argentina realice un crossover con un formato televisivo de Estados Unidos, lo que implica una expansión del alcance del programa y una apuesta por integrar audiencias de distintos mercados.

A lo largo de sus distintas ediciones, el reality ya experimentó con este tipo de dinámicas. En Gran Hermano 3, Eduardo Carrera (actualmente dentro de la casa) viajó a España para participar en la cuarta temporada del ciclo europeo, mientras que Inmaculada González llegó a la Argentina. Ambos convivieron durante una semana en las respectivas casas, generando un intercambio cultural y estratégico que marcó un precedente.

Retrato de primer plano de un hombre de piel clara, cabello castaño oscuro ondulado, ojos azules y una leve barba. Mira directamente a la cámara
Eduardo Carrera, uno de los participantes más recordados de Gran Hermano 2003, viajó a España en un intercambio anterior

Algo similar ocurrió en Gran Hermano 4, cuando Pablo Espósito viajó a Brasil para sumarse a Big Brother Brasil 7, mientras que Íris Stefanelli aterrizó en el país para integrarse al juego local. En aquella edición, la experiencia duró seis días y dejó momentos memorables tanto para los participantes como para la audiencia.

En la quinta temporada, el intercambio fue con España nuevamente: Eneko Van Horenbeke llegó a la casa argentina, mientras que Soledad Melli viajó al viejo continente. Y en Gran Hermano 7, la dinámica se replicó con Israel, cuando Victoria Irouleguy participó en la edición de ese país y Sophie Karwacki visitó la Argentina.

Sin embargo, desde entonces pasaron 14 años sin que se repitiera una experiencia similar, lo que convierte a este nuevo intercambio en un evento especialmente esperado. La diferencia, además, radica en el perfil del programa con el que se realizará el cruce: La Casa de los Famosos es un formato que reúne a celebridades del mundo hispano, lo que podría generar un contraste interesante con los participantes de Gran Hermano, que en su mayoría son figuras anónimas o en proceso de construcción mediática.

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