Ángel de Brito reveló el nombre falso con el que internaron a Andrea del Boca

Los detalles de la internación de Andrea del Boca que difundió Ángel de Brito en LAM

El reciente parte médico de Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada incluyó un detalle inesperado: la actriz fue ingresada al centro de salud bajo el nombre “María del B”. La revelación sorprendió al panel de LAM, donde Ángel de Brito precisó: “Así la internaron”, generando instantáneas reacciones entre sus colegas.

El informe clínico emitido tras el accidente, según se informó en el programa, no detectó lesiones de gravedad. El documento señalaba: “No se reconocen hallazgos en relación a patología traumática”. Este punto alimentó la especulación en torno a la verdadera magnitud del episodio dentro del reality.

El nuevo accidente Andrea del Boca en Gran Hermano: se cayó de cara y tuvo que ser atendida por los médicos

Los panelistas sumaron datos relevantes sobre el paso de la actriz por el área de emergencias. Karina Iavícoli expuso que, aunque Del Boca fue atendida por guardia, no se practicaron ni cirugías ni suturas. “Me dicen que se le habrían movido un par de dientes”, deslizó la periodista, aportando una versión adicional sobre el estado físico de la artista.

Pilar Smith, también presente en la emisión, dejó flotando una incógnita: “Siempre hay misterio alrededor de Andrea”. Con esa frase, se consolidó la sensación de incertidumbre y se instaló el debate sobre si el accidente fue tan grave como se sugirió en un principio.

Los detalles de la internación de Andrea del Boca difundidos por Ángel de Brito, mostrando información médica tras su caída en Gran Hermano

La internación de Andrea del Boca tras su accidente en Gran Hermano generó dudas respecto a la gravedad real de sus lesiones. Aunque se la registró con un nombre diferente y se mencionó un supuesto golpe, el parte médico oficial no confirmó lesiones traumáticas de consideración, lo que llevó a los panelistas a preguntarse si el episodio pudo haber sido sobreactuado para el show.

La decisión de utilizar un nombre alternativo al ser hospitalizada fue uno de los temas que más llamó la atención en el espacio conducido por De Brito. El conductor remarcó la sorpresa del equipo al conocer la elección de “María del B” como identificación oficial durante la atención médica.

El conductor Ángel de Brito, remarcó la sorpresa del equipo al conocer la elección de “María del B” como identificación oficial durante la atención médica

Mientras tanto, se multiplican las preguntas sobre los motivos de la salida de la actriz del programa. La combinación entre un incidente físico y versiones sobre un ambiente adverso dentro de la casa alimentan las interpretaciones sobre lo ocurrido.

El reciente accidente de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada generó alarma tanto entre los participantes como fuera de la pantalla. Las cámaras registraron el momento en que la actriz, en plena cocina, cayó de frente, lo que motivó una atención médica inmediata y la preocupación del público.

“Me dicen que me quede tranquila”, transmitió su hija Anna del Boca durante un streaming de Telefe, luego de comunicarse directamente con la producción del programa. En las últimas horas, crecieron los rumroes sobre un posible reemplazo de Anna a Andrea, algo que no fue confirmado por las partes.

Anna del Boca habló de su madre Andrea tras su abrupta salida de Gran Hermano

El accidente fue viralizado en redes sociales a través de un video que muestra a la actriz desplomándose en la cocina, seguido por gritos y la asistencia de sus compañeros antes de que la transmisión fuera interrumpida. Las reacciones de los televidentes no tardaron en aparecer, alimentando rumores y versiones encontradas hasta que la familia ofreció claridad sobre el estado de salud de Andrea.

La hija de la actriz aportó un dato revelador sobre la tendencia de su madre a sufrir accidentes domésticos: “Es muy torpe. Se cae todo el tiempo, se tropieza. No sé qué le pasa”, reconoció Anna.

Días antes de estos incidentes, la actriz había debido abandonar temporalmente el programa por problemas de presión arterial y colon irritable. Tras recibir el alta médica, explicó: “Entré medicada… tengo colon irritable, estoy con antibióticos y la presión se me empieza a subir, sobre todo a la noche”, contó la actriz, en esa oportunidad.