Andrea del Boca con reemplazo en Gran Hermano: quién sería la polémica actriz que entraría a la casa

En el ciclo contaron las conversaciones que habría en la producción del reality luego de la salida de la actriz por prescripción médica (Video: Intrusos/ América TV)

Gran Hermano: Generación Dorada enfrenta un cambio inesperado tras la salida definitiva de Andrea del Boca como participante, producto de una lesión sufrida dentro de la casa. En las negociaciones impulsadas por la producción de Telefe, el nombre de Anna del Boca, hija de la actriz, surgió como la principal candidata para ocupar su lugar y continuar en la competencia, una situación que abriría escenarios inéditos dentro del reality.

La abrupta salida de la actriz se produjo luego de una caída durante su estadía en la casa, donde, según explicó Santiago del Moro en su cuenta de Instagram, la actriz “se tropezó con su propia ojota, cayó de boca al piso y se lastimó”. Posterior al accidente, recibió atención médica inmediata: la producción del reality show llamó a una ambulancia que llegó rápidamente. A Andrea se le practicaron una tomografía facial y una radiografía de tórax, pruebas que revelaron la gravedad de la lesión.

Andrea del Boca junto a su hija Anna, ¿su reemplazante en Gran Hermano: Generación Dorada? (Instagram)

La información sobre el retiro definitivo de Andrea fue confirmada por la producción del programa en un comunicado oficial: “Andrea del Boca no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia”. Según explicó Ángel de Brito en X y replicó Intrusos (América TV), la actriz recibió “varios puntos” durante su intervención y, en la clínica, habría declarado: “Basta para mí”.

Las primeras horas tras el anuncio del retiro de Andrea activaron intensas conversaciones para decidir quién sería la persona que tomaría su lugar en el programa. “Están hablando desde Telefe, desde la producción, para que entre a la casa y sea el reemplazo de Andrea, Anna Del Boca, su propia hija”, aseguró Daniel Ambrosino en el ciclo de América TV.

La actriz generó preocupación en la casa. La palabra de su hija Anna del Boca (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

El periodista aseguró que hoy la decisión depende de la voluntad de la joven, que demostró una fuerte personalidad en los programas de streaming de Telefe, y del avance de la recuperación de su madre. “Primero y principal depende de la intención de Anna y después de ver cómo sigue la recuperación de Andrea”, puntualizó, sobre la joven que convive con su madre, hoy internada, con su abuela y con su tía abuela, ambas de más de 90 años.

El análisis de Intrusos subrayó una circunstancia estratégica: Anna Del Boca se desempeñaba hasta ahora como analista en el streaming oficial del programa, “La Jugada”, lo que le otorga un conocimiento detallado sobre las dinámicas internas y las fortalezas o debilidades de los otros participantes. Rodrigo Lussich, conductor del ciclo, opinó sobre el eventual reemplazo diciendo: “Además ella conservaría los votos de la madre. Entra para que toda la gente que apoyaba a su madre, la sigue apoyando a ella. Y quién te dice que, si llegan a ganar, después retiren el premio juntas”.

Anna del Boca estaría negociando para sumarse a la casa de Gran Hermano como reemplazante de su madre

Pese a la expectativa, en Intrusos insistieron en aclarar que, aunque existe una “charla informal” y una clara intención por parte de la producción y el canal, todavía “hay muchas cosas que tienen que hablar”, refiriéndose al consentimiento de Anna y a las condiciones de su ingreso. Hasta el momento, Telefe y la productora Kuarzo no han oficializado a Anna como reemplazante, aunque las conversaciones estarían avanzando.

Nacida el 15 de noviembre de 2000 en Argentina, Anna Chiara es hija de Andrea del Boca y Ricardo Biasotti. Desde temprana edad, mostró inclinación por el mundo artístico, lo que la llevó a estudiar actuación y a vincularse con el circuito under, donde dio sus primeros pasos como actriz.

Anna del Boca muestra toda su personalidad en el canal de streaming de Telefe (La Jugada, Streams Telefe)

Uno de los momentos más decisivos en su vida pública fue la decisión de quitarse el apellido paterno. Esta medida, tomada al alcanzar la mayoría de edad, se produjo luego de que Anna Chiara presentara una denuncia judicial por abuso sexual y corrupción de menores contra Biasotti, causas por las que él fue sobreseído en 2023.

A los 25 años, Anna Chiara suma más de 100 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenidos vinculados a la moda, la actuación y momentos personales. Sus publicaciones reflejan parte de su día a día, su entorno de amigos y el fuerte vínculo con su madre, figura a la que acompaña en distintos proyectos.