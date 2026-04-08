Qué dijo Anna del Boca de la posibilidad de reemplazar a su madre en Gran Hermano tras el accidente

Ana del Boca habló de su madre Andrea tras su abrupta salida de Gran Hermano

La caída de Andrea del Boca en el reality Gran Hermano puso a su hija, Anna del Boca, en una posición inesperada y de alta exposición. El accidente, ocurrido dentro de la casa provocó una rápida cadena de reacciones que incluyeron el traslado urgente de la actriz a un hospital y la confirmación, por parte de Santiago del Moro, de que no podrá volver a competir por indicación médica. El episodio no solo impactó al público y a los participantes, sino que llevó a la joven a compartir públicamente cómo vivió el momento y su disposición a ingresar al programa en reemplazo de su madre.

Anna relató en el streaming de Telefe que se enteró del accidente en tiempo real, mientras estaba en vivo. Explicó que fue un susto importante y que tuvo que salir corriendo hacia el hospital tras recibir el llamado de la producción y de sus familiares. “Ustedes me vieron en el minuto a minuto, y me tuve que comer esta noticia en el vivo, más que nada porque saben que yo soy como la única adulta responsable que estaba con mis abuelas, y me llaman ellas llorando, por ende fue un susto importante. Y salí corriendo al hospital”, expresó.

La joven describió el momento en que llegó al centro médico: cuando encontró a su madre, Andrea estaba rota en llanto. Relató que tuvieron que hacerle puntos y que el reencuentro fue emotivo, aunque no en los términos que hubiera deseado: “Los que la conocen saben que es muy pálida, pero estaba más pálida, el rimel corrido, la boca llena de sangre, la paleta desplazada para atrás y le tuvieron que hacer unos puntos. Fue un reencuentro y le pude dar un abrazo, pero no lo esperaba en esos términos. Estoy más tranquila, por supuesto, porque está con nosotras”, contó Anna.

La actriz generó preocupación en la casa. La palabra de su hija Anna del Boca (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

En relación a si consideraría ingresar a la casa de Gran Hermano en reemplazo de su madre, Anna fue contundente: “Por supuesto entraría”. Además, adelantó que se acercaría al grupo de personas con el que su madre tenía mayor afinidad dentro del reality. Esta afirmación abrió la puerta a especulaciones sobre un posible movimiento en la dinámica del programa, al considerar el lazo familiar y la exposición mediática que rodea tanto a Anna como a Andrea del Boca.

Incluso la joven deslizó que consultó a su madre sobre esa posibilidad: “Ella contenta, chocha, todo lo que yo quiera hacer ella me va a aplaudir, me va a sostener la mano siempre”. Esta declaración mostró el vínculo de apoyo y confianza entre madre e hija, en un contexto donde la salud y el bienestar emocional quedaron en primer plano.

La caída de la actriz generó un cimbronazo en la dinámica de Gran Hermano y en el entorno mediático. El episodio fue calificado como “muy impresionante” por la propia Anna, quien confesó que no puede volver a ver el video de la caída debido a la crudeza de las imágenes. El accidente no solo motivó la intervención de la producción y el equipo médico, sino que también fue motivo de preocupación para los familiares y de rumores y versiones cruzadas en las redes y los medios.

El conductor entró a la casa para compartir información sobre el estado de salud de la actriz (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

El incidente no fue la primera complicación de salud que Andrea enfrentó durante su participación en Gran Hermano. Días antes de la caída, la actriz había debido abandonar temporalmente el programa debido a episodios de presión arterial alta y síntomas asociados al colon irritable. Solo pudo regresar a la casa el 23 de marzo, bajo estricta vigilancia médica, y compartió abiertamente su temor a convertirse en “la primera infartada” dentro del reality.

En su reincorporación, Andrea detalló que estaba sujeta a controles médicos y tratamientos, lo que revelaba tanto la exigencia de la competencia como el compromiso personal de la actriz con su participación. La combinación de estos antecedentes y el accidente reciente expuso la vulnerabilidad de los concursantes en contextos de alta presión y exposición mediática.