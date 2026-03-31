Facundo Arana cumplió 54 años: el mensaje que le dedicó su ex, María Susini

El posteo de Facundo Arana y la respuesta de María Susini

El cumpleaños número 54 de Facundo Arana generó una intensa repercusión en redes sociales, a partir de la publicación de un emotivo recuerdo y un mensaje de gratitud. El actor compartió dos imágenes en su perfil: una fotografía en blanco y negro de su juventud, sentado con gesto serio y sosteniendo un saxo, y una toma actual donde sonríe.

Facundo Arana celebró la fecha con un mensaje a sus seguidores, acompañado por el contraste de ambas fotos. Expresó su agradecimiento por las muestras de afecto y reflexionó sobre el paso del tiempo. Entre los cientos de saludos, sobresalió la respuesta de María Susini, madre de sus tres hijos. Su mensaje alimentó las versiones sobre una posible reconciliación, tema que volvió a instalarse en las redes y en el ambiente del espectáculo.

La foto de su juventud que publicó Facundo Arana

En su publicación, Arana escribió: “Felices 54 para mí!! Wow.. qué le pasa al tiempo que corre tan rápido!? (...) Cumplo justo el doble que en la otra foto. (...) Hoy mi Alma Sonríe (...) Les mando un abrazo inmenso, y gracias por tanto cariño siempre!!”. La primera imagen lo muestra muy joven, sentado y sosteniendo el saxo entre sus rodillas, vestido informalmente bajo una luz tenue. La segunda fotografía, en color, resalta la sonrisa actual del artista.

El saludo de María Susini y el vínculo actual con Facundo Arana

La reacción más destacada fue la de María Susini, quien comentó: “Feliz cumple pirrou💛”. Este gesto amplificó los rumores sobre el vínculo actual de la expareja, tras la separación anunciada en enero.

Días atrás, Susini fue vista en un recital donde Facundo Arana tocó el saxo. Consultado sobre esta aparición, el actor explicó: “Vino a verme tocar porque es una genia y nos adoramos”. También afirmó: “No, no vivimos juntos. Pero es mi familia”. Ambos priorizan la buena relación por sus hijos y mantienen un trato cercano, aunque sin convivencia ni reconciliación formal. El enfoque familiar y el bajo perfil de Susini en redes refuerzan la imagen de una relación basada en el apoyo y la contención mutuos, lejos de polémicas públicas.

Casamiento Facundo Arana y María Susini (Teleshow)

Tanto Arana como Susini gestionan la exposición mediática con el cuidado familiar como meta principal, aunque eso no impidió que la fecha se convirtiera en tendencia y captara la atención de gran cantidad de usuarios.

Aunque la pareja está formalmente separada desde enero, la manera en que comparten espacios y ponen el foco en sus hijos plantea una nueva dinámica familiar, orientada al afecto y la cercanía, sin apelar al pasado ni buscar retomar la relación original, al menos por ahora. Las celebraciones y saludos por el cumpleaños de Facundo Arana muestran que, más allá de los rumores y las expectativas, lo esencial para ellos parece residir en la renovación del vínculo cotidiano y el apoyo recíproco.

Los mensajes de celebridades y el impacto en las redes sociales

Las felicitaciones para Facundo Arana, que por estos días se presenta con su unipersonal “En el aire” desde el viernes 3 de abril en el teatro Picadilly, se multiplicaron rápidamente y sumaron mensajes de figuras conocidas. Uno de los mensajes fue el de Gabriela Sari, la actriz con quien generó especulaciones de romance en el verano, luego de su ruptura con Susini. Sari, que es amiga de Arana desde que ambos coincidieron en la novela Muñeca Brava, expresó: “Oh! Feliz cumpleaños a mi amiguito del alma!! Te adoro ❤️❤️❤️hay que celebrarlo”. Valeria Schapira escribió: “Facu lindo ❤️feliz vida y gracias por tu ser”, mientras Connie Ansaldi lo saludó: “Feliz feliz feliz en tu día ser mágico del bien! Te quiero ❤️”.

Florencia Raggi comentó: “Feliz cumple faculit ❤️”. Pancho Dotto sumó su saludo con “feliz cumple genio”, y Tini de Bocourt y Karin Cohen eligieron comentarios y símbolos de afecto.