El conmovedor mensaje de Marisa Brel a su padre a 28 años de su muerte: “Se me rompió el corazón”

La conductora recordó un nuevo aniversario del fallecimiento de su padre con algunas postales de su casamiento (Instagram)

Durante este primer fin de semana otoñal, Marisa Brel compartió en las últimas horas un sentido homenaje a su papá, Florencio Hipólito Breglia, al cumplirse 28 años de su fallecimiento. La periodista eligió su cuenta de Instagram para mostrar una foto imborrable: la de su casamiento. Y, en medio del vaivén de emociones en esta fecha, aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras ante la ausencia que representa en su vida.

En la primera de las postales, se la pudo apreciar del brazo de su papá, ambos sonrientes y mirándose con complicidad y ternura. La imagen, cargada de nostalgia y amor, acompañó el texto en el que Brel se sinceró sobre el dolor, la ausencia y la gratitud que le dejó el paso de su padre por su vida. “28 años que te fuiste de repente. Sin aviso. Sin enfermedad. Sin agonía. Sin molestar a nadie. Nunca me trajiste dolor hasta ese 21 de marzo que se me rompió el corazón. Tuviste la muerte ideal. Te fuiste sin darte cuenta. Como la gente buena. Pero tenías 69 años, papá. Yo tenía 28 años. Llevo la mitad de mi vida sin vos físicamente”, arrancó Marisa, recordando la partida repentina de su padre, que la marcó para siempre.

Las emotivas palabras de Marisa Brel a más de dos décadas de su muerte

En su mensaje, la periodista lamentú que él no haya podido conocer a todos sus nietos ni disfrutar de los pequeños grandes momentos familiares. “Me hubiera gustado tanto que conocieras a tus nietos. Que disfrutaras a Paloma y a Timoteo, hinchas de Boca como vos, papá. Nos quedaron tantos años por compartir. Qué lástima. Siempre siento eso. Qué bronca que te fuiste tan rápido”, escribió.

En el posteo, la conducotra se detuvo especialmente en la felicidad de aquella fecha que compartieron como padre e hija. “Este día sé que te hice muy feliz. No se te salía la sonrisa ni un segundo. Estabas orgulloso y yo lo sentía. Yo te miraba y me emocionaba por verte tan feliz. Te amé, amo y amaré siempre, papá hermoso”, sumó, a corazón abierto.

Para recordarlo, la periodista eligió una serie de fotos de su casamiento

El homenaje a Florencio Hipólito Breglia conmovió no solo a sus seguidores sino también a colegas y amigos del medio, que se sumaron al recuerdo con mensajes de aliento y cariño. “Lindo homenaje a tu papá”;“Un fuerte abrazo Marisa”; “Qué bellas palabras. Seguro a tu papá lo llenás de orgullo desde arriba”; “Entiendo tu dolor”; “Son amores que nunca se olvidan”; “Abrazo fuerte”; “Qué hermosas y sentidas palabras hacia tu papá”; “Un beso al cielo para tu papá”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron. Además, varios usuarios remarcaron la calidez de la imagen y la fuerza de las palabras de Marisa, que vuelven a poner en primer plano la importancia de la familia y el legado de afecto que deja la pérdida de un ser querido.

En el final de su publicación, Brel resumió sus sentimientos con una frase sencilla y contundente.“Papá. Florencio Hipólito Breglia. Te extraño tanto…”. Y, además, acompañó el mensaje con los hashtags #aniversario, #28, #papa, #mipadre y #amor, dejando en claro que, aunque el tiempo pase, el amor y la memoria hacia quienes ya no están siguen tan vivos como siempre.

"Te extraño tanto", escribió Brel como broche de oro de su emotiva publicación (Instagram)

A casi tres décadas de la partida de Florencio, el recuerdo sigue intacto en la memoria y en el corazón de Marisa. En su posteo, repleto de gratitud, nostalgia y amor, la periodista decidió compartir aquel un lazo que ni el tiempo ni la distancia lograrn diluir desde su partida terrenal. Y, entre mensajes de apoyo de colegas y seguidores, Marisa volvió a demostrar que, a pesar de las ausencias, el legado de los que ya no están se renueva en cada gesto, cada sonrisa y cada anécdota compartida.