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Francisco Tinelli festejó sus 28 años: Marcelo y Cande abrieron el álbum familiar y emocionaron a todos

El hijo del conductor con Paula Robles fue el centro de los saludos y dedicatorias en su día especial, con imágenes inéditas y palabras que reflejaron la complicidad y el amor que los une

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Marcelo Tinelli celebró la vida de su hijo Francisco, por sus 28 años (Video: Instagram)

El lunes 16 de marzo, Francisco Tinelli celebró sus 28 años rodeado de cariño familiar y homenajes que inundaron las redes sociales. Su padre, Marcelo Tinelli, eligió para la ocasión un mensaje cargado de ternura, acompañado por un clip de imágenes que recorren la vida de su hijo desde que era pequeño hasta hoy. La canción de fondo, “Vos sabés” de Los Fabulosos Cadillacs, tiñó el momento de emotividad.

Marcelo compartió en Instagram palabras que retratan el lazo especial que mantiene con Fran: “28 años de este amor inmenso. 28 años desde que llegaste a este mundo. Flaco hermoso. Hijo maravilloso. Siempre estoy y sé que siempre estás. La vida nos trae innumerables caminos y vías para andar. En este camino, te elijo una y mil veces más, hasta mi último aliento, para que seas mi compañero de ruta. Ese que hablando o en silencio siempre está. Siempre estaré para escucharte. Siempre estaré para abrazarte. Y en esas risas, en esos silencios, en esas alegrías, en esos momentos de tristeza, AHÍ ESTOY Y AHÍ ESTARÉ. TE AMO FLACO DE MI VIDA. FELIZ CUMPLE. Lo pasamos hermoso todos juntos. Una noche más Fran (y perdón por el atraso en subirlo)”.

La dedicatoria de Marcelo expone el afecto incondicional, la complicidad entre padre e hijo y la costumbre de celebrar en familia cada nueva vuelta al sol. Las fotos compartidas muestran a Francisco en distintas etapas, siempre acompañado por gestos de cercanía y alegría.

Marcelo Tinelli celebró los 28
Marcelo Tinelli celebró los 28 años de su hijo Francisco con un video conmovedor (Instagram)

No menos emotivo fue el saludo de Cande Tinelli, quien, sobre una foto de ambos en blanco y negro, escribió: “Feliz cumple a mi pisciano favorito. Siempre tan pegotes de chiquitos. Gracias por hacerme reír tanto siempre. Te amo desde el día que naciste aunque quería medio matarte. Sos muy especial. Te merecés todo y más”. Su mensaje refleja el vínculo típico entre hermanos, con recuerdos de infancia, bromas y un cariño genuino que permanece intacto con el paso de los años.

Ambos mensajes se viralizaron rápidamente, recibiendo respuestas de seguidores que destacan la calidez del clan Tinelli. En la intimidad del festejo familiar, la celebración de Francisco se mantuvo fiel a la tradición de compartir momentos sencillos pero significativos, donde lo más importante es el encuentro y la compañía.

Cande Tinelli le dedicó unas
Cande Tinelli le dedicó unas emotivas palabras a su hermano Fran por su cumpleaños (Instagram)

Francisco Tinelli ha sabido construir su identidad lejos de los flashes. Aunque el apellido le garantizó desde chico una exposición mediática constante, eligió un camino personal que lo distingue. Su presencia en redes sociales suele estar ligada a los mensajes de apoyo de sus seguidores, pero evitó el circuito tradicional del espectáculo.

En los últimos años, Francisco volcó su energía en proyectos propios, explorando áreas como la música, la gastronomía y el cine. En septiembre de 2024 abrió Sachi, su restaurante en el barrio de Belgrano. El local fusiona la comida asiática con sabores argentinos y se destaca por los handrolls, piezas de sushi que se comen con la mano. Francisco se apasionó por la propuesta, aunque no tenía experiencia previa en gastronomía, motivado por el interés en la cultura japonesa.

La música ocupa otro espacio central en su vida. Bajo el seudónimo Corante, se dedica desde hace tiempo a la música electrónica. Como DJ y productor, se expresa en escenarios y cabinas,

Francisco también se mantuvo al margen del reality familiar Los Tinelli, el programa que la familia grabó para una plataforma digital. Anunció públicamente que su decisión de no ser parte fue personal, dejando claro que apoya a sus seres queridos pero prefiere no exponerse en ese formato. Eligió mantener un perfil bajo y disfrutar de los festejos y los logros en un entorno íntimo, priorizando su privacidad.

La familia, en cambio, sí participó en el reality y mostró su apoyo a la iniciativa, abriendo una ventana al costado más cotidiano de los Tinelli. Aunque Francisco no estuvo frente a las cámaras, el lazo con sus hermanas y sus padres se mantiene fuerte, como se evidencia en cada cumpleaños y en los mensajes públicos que celebran su vida.

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