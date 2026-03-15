La hilarante confesión de Coco Sily sobre las cenizas de su madre fallecida: “Mamá fue más de 1500 pizzas”

El actor recordó el día en el que olvidó las cenizas con los restos de su madre en una pizzería (Video: La noche de Mirtha, Eltrece)

Coco Sily volvió a protagonizar uno de esos momentos televisivos que combinan humor, sorpresa y una cuota de absurdo cuando, durante su participación en La Noche de Mirtha (Eltrece), relató una desopilante anécdota vinculada a las cenizas de su madre. El comediante compartió la historia frente a Mirtha Legrand, Moria Casán, Verónica Llinás y Dani La Chepi, quienes no pudieron contener la risa ante el relato, que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

Todo comenzó cuando la conductora recordó una historia que el propio Sily le había contado tiempo atrás. “Vos me hiciste un cuento a mí que un día, después que murió tu madre, la cremaron. Y ustedes tenían la urna con los restos”, introdujo Mirtha durante la conversación. El actor confirmó el dato y explicó que, efectivamente, su madre había pedido ser cremada tras su fallecimiento. Pero la anécdota tomó rápidamente un giro inesperado cuando la conductora mencionó el episodio que recordaba. “Y fueron a una pizzería y se la dejaron ahí en la urna con tu hermano”, señaló, generando la inmediata reacción de los invitados.

Sily respondió entre risas y aclaró que la historia había sido exagerada con el tiempo, aunque el origen de la anécdota tenía algo de verdad. En ese momento decidió jugar con el relato y lanzó una frase que desató las carcajadas en la mesa. “Sí, la fueron poniendo en distintas pizzas. Y mamá fue más de 1500 pizzas. Un gran homenaje gastronómico”, dijo con tono humorístico. La mesa estalló en risas. Moria Casán acompañó el momento entre carcajadas, mientras Mirtha Legrand reaccionó con incredulidad.

Coco Sily desató risas en La Noche de Mirtha con una anécdota sobre las cenizas de su madre y las pizzas

Sin embargo, segundos después el humorista aclaró que esa parte de la historia era una broma. “No, no, no pasó eso”, explicó rápidamente, antes de contar lo que realmente había ocurrido con las cenizas de su madre. Según relató, cuando su madre falleció, ella había pedido ser cremada y sus cenizas quedaron guardadas en una urna que permanecía en la casa de su padre. Tiempo después, cuando también murió su padre, la familia decidió que ambos descansaran juntos.

“Cuando fallece mi papá, decidimos meterla a mi mamá con mi papá”, contó Sily con su habitual estilo irreverente. La frase generó nuevamente la reacción de Mirtha, que intentó entender el procedimiento. “¿Mezclados?”, preguntó. El actor explicó que su padre iba a ser enterrado y que la idea familiar fue colocar la urna con las cenizas de su madre dentro del ataúd para que quedaran juntos. “En el cajón dijimos: ‘Le encajamos a mi vieja’”, relató con humor.

Moria Casán volvió a reírse ante la manera en que el actor narraba la situación, mientras Mirtha reaccionaba con asombro. “¿Y ella quería eso?”, quiso saber la conductora. La respuesta de Sily fue tan sincera como divertida: “No lo sé, y mi papá tampoco”, dijo, provocando otra ronda de risas en la mesa. Pero la parte más insólita de la historia llegó cuando explicó cómo surgió el malentendido que dio origen a la famosa anécdota de la pizzería.

Coco Sily explicó que la historia de las cenizas en más de 1500 pizzas fue solo una broma durante el programa

Según contó, el día previo al velatorio de su padre, él y su hermano se reunieron para ordenar papeles y preparar todos los trámites necesarios para el funeral. Entre las cosas que tenían que llevar estaba la urna con las cenizas de su madre, que planeaban colocar dentro del ataúd durante el velorio.

Después de pasar horas organizando documentación y resolviendo cuestiones burocráticas, decidieron ir a comer algo rápido a la pizzería de la esquina de su casa. “Fuimos con mi hermano a vaciar lo de los papeles del departamento de mi papá… la urna de mamá la llevamos porque al otro día íbamos al velatorio”, explicó.

Tras terminar la comida, cada uno se fue por su lado. Sily tomó su auto junto a su pareja de ese momento y emprendió el camino hacia su casa. Pero a las pocas cuadras comenzó a sentir que algo no cerraba. “Cuenta mi pareja que yo a las diez cuadras empiezo: ‘Mamá, mamá, mamá’”, recordó el actor, mientras las actrices de la mesa volvían a reír.

Coco Sily transformó el homenaje a sus padres en un relato cargado de humor y ternura (Candela Teicheira)

La mujer que lo acompañaba, confundida, le respondió que quien había fallecido era su padre. Pero el comediante insistía en que algo no estaba bien. “No, ¿dónde está mamá?”, preguntaba desesperado. Fue entonces cuando decidió llamar a su hermano para resolver la duda. “Le digo: ‘Eduardo, ¿tenés a mamá vos?’”, relató. La respuesta del hermano fue inmediata: “No, bol..., la tenías vos”.

En ese momento, ambos creyeron haber dejado la urna con las cenizas en la pizzería donde habían cenado minutos antes. La reacción fue inmediata: salieron disparados hacia el lugar. “Volvimos a 180 km/h”, contó Sily. Pero cuando llegaron se encontraron con otro problema: el local ya estaba cerrado. Según relató, comenzaron a golpear el vidrio del restaurante hasta que apareció un empleado desde adentro. El hombre les explicó que el lugar estaba cerrado y que no podía dejarlos entrar. Pero Sily, desesperado, intentó explicarle la situación. “Le digo: ‘¡Mi vieja!’”, recordó entre risas.

El empleado, completamente desconcertado, llegó incluso a revisar el baño del local para comprobar si alguien había quedado dentro. “Me dice: ‘No, señor, no está’”, contó el actor. Mientras la mesa de La Noche de Mirtha seguía riendo, el comediante reveló el final inesperado de la historia. Después de revisar todo el lugar, se dieron cuenta de que la urna nunca había llegado a la pizzería. “Había quedado en el sillón del living”, explicó. Es decir, nunca habían bajado la urna del departamento antes de salir a comer. Toda la desesperación y la carrera de regreso habían sido producto de un simple malentendido.

Con su estilo descontracturado y su capacidad para transformar situaciones familiares en relatos humorísticos, Coco Sily logró convertir un episodio personal en una de las anécdotas más recordadas de la noche. Y aunque la historia de “las pizzas” fue solo una exageración humorística, quedó claro que su madre terminó siendo protagonista involuntaria de una de las historias más desopilantes contadas en la televisión argentina.