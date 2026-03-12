Dos participantes fueron eliminados de MasterChef y se despidieron entre lágrimas y confesiones

En al etapa final del programa, dos competidores abandonaron el programa

Después de meses de trabajo, los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) atraviesan horas decisivas en el certamen. En ese contexto, la tensión y el control de los nervios juegan un papel crucial, es que más allá de la férrea competencia, el más pequeño error puede cerrarles las puertas a la gran final. En ese contexto, este miércoles, dos competidores fueron eliminados del programa.

Todo sucedió luego de que los participantes debieran enfrentar un sensible desafío, cocinar un pulpo. Tras recibir las indicaciones, el reloj comenzó a correr, al igual que sus nervios. Inmediatamente, el descontrol invadió cada cocina, provocando situaciones de estrés, errores, insultos y hasta platos quemados. Aún así, los competidores se las ingeniaron para terminar sus presentaciones y acercar sus platos a los chefs.

Luego e apagar las hornallas, los primeros en pararse delante de los chefs fueron Ian Lucas y Marixa Balli. Rápidamente, el jurado informó: “Les toca a ustedes dos, ser los primeros que acceden a la semana final”. Así las cosas, luego llegó el turno del Turco Husaín, Sofía “La Reini” Gonet y Emilia Attias. “Los tres pasan a la próxima etapa”, afirmaron los especialistas.

Fue entonces cuando Cachete Sierra, Evangelina Anderson y Maxi López temieron lo peor. Con un tono de suspenso y misterio, Germán Martitegui los miró fijamente y anunció: “El cocinero que sigue en competencia es Maxí López”. Lejos de festejar, el exfutbolista se abrazó con sus compañeros y compartió su tristeza. “Me tocó quedarme, estoy entre los seis mejores, para mi es un orgullo enorme, siento tristeza por mis compañeros que se tienen que ir hoy”, exclamó el exdelantero.

Frente a las cámaras, Anderson expresó su agradecimiento con el ciclo: “Fui muy feliz, aprendí muchísimo. De cocinar en casa, a cocinarle a grandes chefs, es el honor más grande que me llevo”. Fiel a su estilo, el chef elogió el crecimiento de la modelo: “La verdad, cuando dijiste que eras vegetariana pensé que iba a ser un gran problema, fuiste muy valiente para pasar todas las barreras psicológicas que implican cocinar a un animal. Felicitaciones”.

Luego, el especialista se dirigió a Sierra: “Cachete, llegaste hasta acá con un gran manejo de las carnes, fuiste sofisticando la forma en la que cocinabas, mis sensaciones es que podés cocinar y hacer cualquier cosa bien porque ponés muchas ganas. Te deja afuera solo un mal punto de un pulpo y nada más”.

Los chefs tomaron la dura determinación de eliminar a dos grandes figuras del certamen (MasterChef Celebrity)

En la misma línea se pronunció la conductora, quien se dirigió al competidor: “Cachete, se te ve tan rudo y fuerte por fuera que creo que tus compañeros y nosotros pudimos conocer, a lo largo de la competencia una persona frágil con lindos sentimientos. Sos un gran participante y un gran compañero de equipo”.

Fue entonces cuando Nara abrió su corazón y compartió sus sentimientos con Anderson: “Eva, valoro que hayas entrado en esta competencia en un momento tan especial para vos. Yo creo que mientras estabas acá podías desconectar de un montón de cosas. Creo que eso te trajo al competencia, poder demostrar lo que sos como compañero, como amiga. No estás sola, este programa nos acercó después de muchos años, tus hijos están orgullosos de la mamá que tienen y están abrazados, emocionados y orgullosos de mamá”.

Entre lágrimas, y con la voz quebrada, Eva se despidió y afirmó: “Esta etapa la voy a guardar en el baúl de los recuerdos más lindos de mi vida. Me emociono porque me hizo muy bien estar acá. Wanda, gracias por insistirme de venir, conocí gente maravillosa, hicieron que una etapa muy difícil de mi vida se convierta en felicidad y diversión”.