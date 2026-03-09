Fede Bal se emocionó hasta las lágrimas al conocer al bebé recién nacido de Sofía Pachano: “Me partió de amor”

Al conocer al pequeño Vito y tenerlo en sus brazos, Fede Bal no pudo aguantar las lágrimas (Instagram)

Sofía Pachano y Santiago Ramundo viven un presente atravesado por la emoción y las primeras experiencias como papás. El pasado 20 de enero, la llegada de Vito, su primer hijo, marcó un antes y un después en la vida de la pareja, revolucionando rutinas, afectos y también el corazón de su entorno más cercano. Si bien los flamantes padres no esconden la felicidad por la llegada del pequeño, el impacto de Vito se extiende a familiares y amigos, que no dudan en compartir cada momento junto al bebé. En esta ocasión transitaron un encuentro especial con Fede Bal, íntimo amigo de la pareja y excompañero de Sofía. El actor fue a la casa de Sofía y Santiago a conocer a Vito y no pudo contener las lágrimas al tenerlo en brazos.

En el video, se lo ve al hijo de Carmen Barbieri sosteniendo al recién nacido mientras el bebé alza sus manos hacia la cara de Fede. “El señor llora, ay le toca la barbita”, comentó Sofía entre risas, filmando el momento y dejando ver la emoción genuina que se apoderó de Fede.

La escena, lejos de pasar desapercibida, fue acompañada por los comentarios de otros amigos presentes esa noche, como Germán Tripel, quien bromeó: “El duro momento del hijo de Carmen…”. Mientras tanto, Fede, visiblemente conmovido, acotó: “No puedo ni secarme las lágrimas”. El video no tardó en cosechar reacciones en redes y fue Sofía la primera en compartirlo en su perfil, con un mensaje que resumía el afecto: “Te amamos tío Fede”. Con humor, la actriz añadió la anécdota del backstage: “Después Vito se cag... encima”.

"Me partió de amor él", escribió Fede luego de conocer al pequeño Vito (Instagram)

La emoción del momento no terminó ahí. Bal, aún sensibilizado, reposteó la historia en su propia cuenta y dejó su testimonio sobre lo que sintió al conocer al hijo de su amiga: “Me partió de amor él”. La amistad entre Sofía y Fede se remonta a varios años atrás y creció especialmente durante las temporadas que compartieron escenario en obras como Kinky Boots y Somos nosotros. Esa química profesional se tradujo en una relación de confianza y afecto que hoy se renueva en el rol de “tío del corazón”.

Pero el impacto de Vito no se limita a los amigos: la llegada del pequeño también transformó de lleno la dinámica familiar, especialmente la de Aníbal Pachano, abuelo primerizo y figura clave en la vida de Sofía. En una reciente charla con Mirtha Legrand, en La Noche de Mirtha (El Trece), la actriz se refirió al cambio que experimentó su padre desde la llegada del pequeño. “El otro día estuvo aquí sentado Aníbal, y está enloquecido con el nieto, enloquecido”, comentó la conductora, dando pie a la confesión de la actriz. “Lo revivió, Mirta, te digo que lo conectó con una parte de él. Ser abuelo debe ser eso, ¿no? Imagino. Debe ser como conectarte con eso y está muy diferente. Para mí también es redescubrirlo en otro lugar. En otra faceta. Y no sé, yo digo que mi papá es muy dependiente. Es cierto”.

Sofía Pachano contó cómo la llegada de su hijo Vito impactó positivamente en la salud de su papá (La Noche de Mirtha - El Trece)

El ida y vuelta entre Sofía y Mirtha dejó al descubierto la importancia del nuevo rol para Aníbal, que atraviesa un momento especial. “Para mí le salvó la vida este bebé”, opinó la conductora con la franqueza que la caracteriza. Sofía, emocionada, lo confirmó: “Sí, es cierto, sí. De hecho, ayer tuvimos el resultado de unos análisis. Salió muy bien. De hecho, hoy es su cumpleaños, así que lo vamos a saludar”.

Así, entre lágrimas, risas y abrazos, la llegada de Vito sigue revolucionando la vida de todos los que lo rodean. Y, como suele ocurrir en las historias que trascienden la pantalla, el nacimiento del hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo se transformó en un punto de encuentro, un motivo para celebrar la familia, la amistad y los afectos verdaderos.