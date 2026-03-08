Las desopilantes respuestas de Ana García Moritán a su padre Roberto que enternecieron a todos: “Viendo dibujitos”

Roberto García Moritán grabó las ocurencias de su hija Ana, fruto de su relación con Pampita, al comertarle que la iba a dejar sola (Instagram)

A pesar de su agenda cargada de compromisos políticos y empresariales, Roberto García Moritán siempre encuentra un hueco para dedicárselo a Ana, su hija menor junto a Pampita. Entre vacaciones compartidas, salidas familiares y el regreso a la rutina de clases, el empresario aprovecha cada momento para fortalecer el vínculo con la nena. Esta vez, sorprendió a sus seguidores al compartir una divertida conversación con Ana, donde la pequeña dejó en claro que, a su corta edad, tiene una lógica y una respuesta para todo.

El intercambio comenzó con una pregunta sencilla, pero rápidamente se transformó en una situación desopilante que generó una catarata de comentarios. “Papá tiene que salir”, le anunció Roberto, abriendo el juego. Ana, lejos de preocuparse, respondió con total naturalidad: “¿Por?” “Y te vas a quedar sola en la casa”, insistió el empresario, tanteando a la nena. Sin dudarlo, Ana aceptó el desafío: “Bueno”. “¿Qué vas a hacer?”, quiso saber el papá. “Me voy a quedar en el living viendo dibujos”, contestó ella, como si no hubiese nada más importante en el mundo.

Roberto, que conoce el carácter inquieto de su hija, fue por más: “Vos hacés mucho lío cuando papá está en la casa. ¿Cómo hago para estar tranquilo y saber que te vas a portar bien si papá sale?” La pequeña, con convicción, repitió su plan: “Solo me voy a quedar en el living”. “¿Y no te da miedo quedarte sola?”, preguntó el empresario. “No”, aseguró la pequeña, convencida.

El empresario mostró un poco de su relación cercana con su hija menor

La charla continuó con nuevas hipótesis. “¿Vas a llenar la casa de amigos?”, bromeó Roberto. Pero Ana tenía su respuesta lista: “No”. “¿No?”, insistió él. Y ahí llegó el remate que hizo estallar de risa a todos: “¿Cómo voy a llenar la casa si no tengo teléfono?” El empresario no pudo más que asentir: “Okay. ¿Y te vas a quedar tranquila?”. Por su paarte, ella le reafirmó: “Me voy a quedar tranquila viendo los dibujitos”.

Roberto siguió indagando, buscando algún punto débil en la estrategia de Ana: “¿Y no vas a hacer lío? ¿No vas a desordenar nada?”. “No”, replicó la nena, manteniendo la calma. Pero el papá recordó: “Si tu cuarto es un lío total y papá estaba en la casa, y ya hiciste mucho lío”. Ana, con total honestidad, admitió: “Pero si ya está desordenado”. Ante la consulta de si el resto del hogar se encontraba acomodado, la menor volvió a encontrar una respuesta. “Ya está desordenado mi cuarto hace mucho tiempo. Y cuando volvés me castigás, pero yo no hice nada”, retrucó la pequeña, dejando en claro que la situación no es nueva.

El tema de la comida tampoco quedó afuera. “¿Y cómo vas a hacer el tema de la comida?”, consultó Roberto. “Nada. No puedo cocinar”, respondió Ana. “¿Qué, vas a pedirte algo de comida?”, repreguntó el papá. Pero la nena, siempre lógica, remató: “No, pero no tengo teléfono. ¿Cómo voy a pedir comida?” El empresario quiso entender cómo sería un día entero con Ana sola en casa: “Pero quiero entender. Si yo salgo, ¿qué hacés con la comida?” “No sé. No, no sé cocinar ni tengo teléfono para pedir comida”, explicó, con un dejo de resignación. “¿Y qué vas a hacer?”, insistió él. “No voy a comer nada que no es sano. Solo frutas”, aseguró la menor. “¿Vas a abrir la heladera y te vas a preparar frutas?”. Ante la nueva consulta de su padre, ella replicó: “Solo hay ahí uvas y me las como”.

La pequeña demostró su ingenio para responder las preguntas de su padre (Instagram)

En medio de la charla, Roberto bromeó sobre el supuesto entusiasmo de su hija por quedarse sola: “Vos estás con muchas ganas de que yo me vaya y quedarte sola. Estoy empezando a sospechar”. Ana, entre risas, negó cualquier plan oculto: “No, no es verdad”. El empresario resumió, entre carcajadas: “No vas a desordenar nada, me decís. No vas a llamar amigos. Vas a comer fruta y cosas sanas. Es muy sospechoso todo esto. Es muy sospechoso. ¿Qué tenés en mente? Explicá”.

La secuencia no tardó en viralizarse y los seguidores de García Moritán llenaron las redes de mensajes. “Amo escuchar cómo razona todo”; “Me encanta cómo le explica que no puede invitar a sus amigos si no tiene teléfono”; “Se nota que es hija de Pampita”; “Reflexiona mejor que una persona adulta”, fueron solo algunos de los comentarios que se repitieron.

Así, entre risas, lógica infantil y una complicidad innegable, Roberto y Ana regalaron un momento que muestra el costado más familiar y espontáneo del empresario, y dejó en claro que, más allá de las obligaciones y el ritmo de la vida diaria, siempre hay lugar para el juego y el diálogo entre padre e hija. Una vez más, las redes se rindieron ante la frescura de los más chicos y la ternura de una charla cotidiana, esa que, para muchos, vale oro.