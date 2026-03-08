Gran Hermano Generación Dorada: ¿Nació el primer romance de la actual edición?

El posible romance entre Luana Fernández y Franco Zunino se convirtió en el centro de atención en Gran Hermano Generación Dorada (Video: Gran Hermano-Telefe)

En una casa donde cada gesto se analiza, cada mirada se comenta y cada conversación puede convertirse en material de debate, el vínculo entre Luana Fernández y Franco Zunino empezó a ocupar un lugar central dentro de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). Lo que en un principio parecía una simple cercanía entre dos participantes terminó escalando hasta convertirse en uno de los temas más comentados tanto dentro como fuera del reality. Entre confesiones a medias, charlas cargadas de tensión, sospechas de estrategia y una decisión sentimental tomada en vivo, el posible romance entre ambos ya es uno de los ejes más fuertes de esta etapa del juego.

La historia comenzó a tomar forma desde los primeros días de convivencia, cuando varios participantes notaron que entre Luana y Zunino había una química distinta. Las bromas no tardaron en aparecer, y fueron sus propios compañeros quienes empezaron a ponerle nombre a lo que veían. En una charla grupal, mientras el ambiente era relajado pero con clara intención de pincharla, Carmiña Masi fue una de las primeras en decir en voz alta lo que muchos pensaban: que entre ellos había onda y que se gustaban mucho.

Lejos de negar por completo la conexión, Luana intentó bajarle el tono. “Nos estamos conociendo”, dijo más de una vez, como si buscara dejar abierta una puerta pero sin apurarse a cruzarla. Sin embargo, la situación se volvió más compleja porque ella había entrado a la casa estando en pareja. Esa condición marcaba un límite evidente, al menos en lo discursivo, aunque con el correr de las horas empezó a quedar claro que había algo en juego que no era solo amistad.

La relación entre Luana y Zunino despierta especulaciones dentro y fuera del reality por su rápida evolución y evidente química

En una de las conversaciones más reveladoras, Zunino dejó de insinuar y habló de manera directa. “Yo también… me parecés relinda, todo, boluda”, le dijo a Luana, cansado de las vueltas y de ese juego de medias palabras. Echada en el sillón del patio encima de él, entre sonrisa y desconfianza, ella le respondió que a él todas le parecían lindas. Pero el comentario no desactivó la tensión: al contrario, confirmó que entre los dos ya existía una conversación íntima que iba más allá del compañerismo habitual dentro de la casa.

Del otro lado del patio, mientras ellos hablaban, otros jugadores analizaban la situación como si miraran una película desde afuera. Titi, Lola y Nazareno coincidían en que algo no cerraba. “Para mí no tiene novio”, deslizaron en medio de sus dudas, sorprendidos por la velocidad con la que Luana había empezado a acercarse a Zunino. A sus ojos, el vínculo parecía demasiado acelerado y demasiado conveniente como para no sospechar de una jugada.

Esas sospechas crecieron después de que Luana tomó una decisión drástica frente a las cámaras del streaming de la casa. En un momento de aparente sinceridad y vulnerabilidad, le habló directamente a su novio del afuera y le anunció que lo dejaba “libre” mientras ella estuviera en el programa. El mensaje fue contundente y estuvo cargado de emoción. “Gracias por todo lo que me diste”, dijo, entre otras frases, explicando que necesitaba vivir la experiencia sin cargar con la culpa o con la angustia de preguntarse qué estaría pasando fuera de la casa.

Los participantes de Gran Hermano Generación Dorada debatieron si el vínculo de Luana y Zunino responde a una estrategia de juego

Ese momento fue leído de dos maneras completamente distintas. Para algunos, fue una escena honesta, impulsada por la intensidad del encierro y por la necesidad de no mentirse a sí misma ni a la persona con la que estaba en pareja. Para otros, fue una jugada demasiado calculada, casi una maniobra para legitimar lo que ya estaba empezando a pasar con Zunino y dejar el camino despejado para avanzar sin quedar tan expuesta frente al público.

Dentro de la casa, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Lola fue una de las más críticas. En una charla con Tomy, dijo que para ella todo esto era puro show y que Luana había entrado con una idea muy clara en la cabeza: construir un vínculo romántico que funcionara televisivamente. Según su lectura, primero intentó acercarse a otros jugadores y, cuando no encontró eco, terminó encontrando en Zunino a alguien dispuesto a entrar en ese juego. “Esto va a garpar”, resumió como si intentara explicar la lógica detrás de una jugada pensada para las cámaras.

Tomy coincidió con esa mirada y sumó un detalle que terminó de alimentar la teoría de la estrategia: Luana habría mencionado el juego de Tato y Luz, una dupla muy comentada de la edición anterior, como una referencia de lo que podía funcionar frente al público. Esa comparación encendió todavía más las alarmas. Si realmente ella estaba pensando en replicar un modelo exitoso de otra temporada, entonces lo suyo con Zunino podía estar más cerca del cálculo que del flechazo.

Luana Fernández dejó a su novio en vivo para vivir la experiencia en Gran Hermano sin ataduras emocionales externas (Video: Gran Hermano, Telefe)

En ese contexto, Juanicar también se metió en el análisis y le advirtió a Zunino que el vínculo podía jugarle en contra. Según su mirada, la imagen de Luana no era la mejor de cara al afuera y, si él se dejaba arrastrar por esa dinámica, podía terminar pagando el costo. Incluso afirmó que el juego de ella era “calentar la pava”, una frase filosa que resumía la sensación de varios dentro de la casa: que Luana tensaba el vínculo, lo alimentaba, lo hacía crecer, pero sin terminar de dar un paso concreto.

En La Noche de los Ex (Telefe), las posiciones también quedaron divididas. La Tora Villar sostuvo que cuando un shippeo es genuino se da solo, sin necesidad de forzarlo, y que en este caso el problema era justamente que se notaban demasiado los hilos. Romina Uhrig, en tanto, apuntó que no le molestaba que Luana hiciera lo que quisiera con su vida sentimental, pero sí que intentara presentar la situación como algo más noble de lo que parecía: para ella, la participante usó el discurso de “dejar libre” a su novio cuando en realidad lo que quería era permitirse avanzar con otro sin tanta culpa. Otros analistas, como Gustavo Conti, fueron más comprensivos y plantearon que la seducción también puede ser una herramienta válida de juego.