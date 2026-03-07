Emily Lucius mostró la previa de su boda con Rodrigo Valladares Macri

Emily Lucius mostró como se prepara para dar nuevamente el sí quiero con Rodrigo Valladares Macri (Instagram)

A una semana de su casamiento por civil, Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri, el sobrino de Mauricio Macri, se prepararon para volver a dar el “sí” en una gran celebración rodeados de familia y amigos. Desde el viernes, las redes de Emily se transformaron en una cuenta regresiva cargada de detalles de la previa y la organización, pero la mañana del sábado, el contenido cambió y se convirtió en un verdadero minuto a minuto del ritual de preparación de la novia y su “bride squad”, mostrando la intimidad, el humor y la alegría de la previa nupcial.

Las fotos capturaron a Emily junto a su mamá Silvia, su hermana Belén y dos amigas íntimas, Sole La China y Anto Luconi. Todas vistieron batas blancas de satén con encaje, turbantes de toalla y anteojos de sol con forma de corazón, en una coreografía divertida y relajada. En la primera postal, el grupo posó recostado en el piso, alineadas en círculo, mirando a cámara con sonrisas y transmitiendo complicidad y entusiasmo por el gran día.

Otra imagen mostró a Emily de espaldas, en el parque, con la bata bordada con la palabra “Bride” y un gran turbante blanco. El sol iluminó el entorno verde, mientras la novia caminó hacia el comienzo de la jornada especial, lista para recibir cada mimo y mensaje de apoyo. El look se repitió en la foto grupal al aire libre, donde el “bride squad” se sentó en sillas, con pantuflas de peluche y toallas en la cabeza, en una postal que mezcló relax y glamour, y que fue el escenario de risas, selfies y charlas sobre el futuro.

Mascarillas faciales, peinado y maquillaje fueron los elegidos por la novia y sus amigas para la previa

Para celebrar una de las amigas de Emily descorchó un champagne e hizo una lluvia de espuma

La mamá de Emily, Silvia, protagonizó una escena llena de emoción sosteniendo un globo blanco que decía “Viva la novia!”, con rulos en el pelo y una gran sonrisa, dejando ver la alegría familiar y la emoción de acompañar a su hija en un momento tan importante. En otra postal, el grupo se divirtió descorchando champagne en el jardín; las burbujas surcaron el aire mientras todas saltaron y celebraron, anticipando la fiesta que vendría y sellando la energía positiva de la previa.

No faltaron los momentos de intimidad y relax: una imagen mostró a las cinco amigas en el living, sentadas en bata, con mascarillas faciales y celulares en mano, compartiendo risas, confidencias y mensajes de buenos deseos antes de la gran cita. El juego, la complicidad y la ternura dominaron la escena, con miradas de apoyo y emoción entre las mujeres más importantes del entorno de Emily.

La producción se completó con una foto final en el interior, entre globos, ramos de flores y detalles pensados para la novia, donde el equipo posó para la cámara, dejando en claro que la previa al casamiento de Emily Lucius fue tan especial, divertida y cargada de cariño como la boda misma.

Para la ocasión Emilia mandó a hacer batas personalizadas y anteojos de sol blancos

Antes de volver a encontrarse frente al altar, Rodrigo posó con la novia y sus compañeras (Instagram)

Cada imagen transmitió alegría, sororidad y la ilusión de un gran día por venir, en una previa en la que el cariño, la amistad y la celebración de los pequeños rituales fueron tan protagonistas como la novia. El sábado pasado la pareja pasó por el Registro Civil ubicado en la calle Uruguay y durante la ceremonia, los novios se sentaron tomados de la mano, rodeados de los invitados que llenaron la sala con alegría y expectativa. Los abrazos, las miradas y los gestos de cariño se multiplicaron en cada rincón, mientras la frase “El amor nos conecta a todos” decoraba el fondo de la sala, acompañando el sentido de la jornada.

La pareja selló el “sí, quiero” con un beso apasionado, rodeados de la mirada atenta de familiares y amigos. El clima festivo se notó en cada retrato que compartieron en sus redes