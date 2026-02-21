Emily Lucius y Rodrigo Valladares, sobrino de Mauricio Macri, se casaron por civil: “Ya me pueden decir señora”

Las emotivas palabras de Belu Lucius en el casamiento por civil de su hermana Emily

Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri, hijo de Sandra Macri y sobrino de Mauricio Macri, se casaron por civil el viernes por la tarde y celebraron su unión rodeados de familiares y amigos en un clima de alegría y emoción. La pareja compartió la jornada con sus seres queridos y dejó una serie de imágenes que reflejaron la intimidad, las emociones y los grandes momentos de la ceremonia.

En la primera foto, Emily y Rodrigo posaron felices en el registro civil: él la levantó en brazos mientras ella, sonriente y con un vestido blanco de dos piezas y un sombrero con detalles florales, levantó el acta de matrimonio en alto. La imagen simbolizó la felicidad del momento y el inicio de una nueva etapa juntos. La segunda postal los muestra de pie, abrazados, con Emily sosteniendo un ramo de flores blancas y ambos luciendo atuendos elegantes y clásicos.

La familia no faltó a la cita. En una de las fotos, la pareja posó junto a Belu Lucius, Javier Ortega Desio y los dos hijos del matrimonio, reflejando la cercanía y la integración de ambas familias. La abuela de Rodrigo también estuvo presente y se la vio sonriente junto a los recién casados, en una imagen cargada de ternura y generaciones unidas.

Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri celebran su unión en una emotiva ceremonia civil, posando felices tras el intercambio de votos.

La influencer eligió un conjunto de pollera y top para casarse por civil

Emily, su marido, su hermana y sus sobrinos

La reacción de Belu al ver a su hermana en el vestido de novia

La reacción de Belu Lucius al ver a su hermana fue pura emoción: se abrazaron con fuerza, compartiendo la felicidad y la complicidad propia de los grandes momentos familiares. También se registró un retrato de Emily y Rodrigo junto al hermano de él, así como un retrato de los dos hermanos juntos, destacando la presencia de los lazos fraternales. En otra imagen, Emily y Belu aparecen juntas, sonriendo y celebrando el día especial.

Durante la ceremonia, los novios se sentaron tomados de la mano, rodeados de los invitados que llenaron la sala con alegría y expectativa. Los abrazos, las miradas y los gestos de cariño se multiplicaron en cada rincón, mientras la frase “El amor nos conecta a todos” decoraba el fondo de la sala, acompañando el sentido de la jornada.

La pareja selló el “sí, quiero” con un beso apasionado, rodeados de la mirada atenta de familiares y amigos. El clima festivo se notó en cada retrato: la pareja lució elegante, con Emily vestida de blanco, sombrero con detalles florales y ramo de flores, y Rodrigo con un traje claro.

La flamante pareja de casados con el hermano de Rodrigo

El abrazo de hermanas en medio de la ceremonia

Invitados asisten con entusiasmo a la ceremonia civil de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri, capturando momentos de alegría y celebración

Así sellaron el "si quiero" en el registro civil de la calle Uruguay

El acto civil tuvo como testigos a los hermanos de ambos. El hermano de Rodrigo firmó primero el acta con una sonrisa, mientras que Belu Lucius, hermana de la novia, lo hizo después, visiblemente emocionada y feliz por el paso que daba Emily. El registro de la ceremonia muestra también el nerviosismo y la alegría de los novios en el momento de la firma, tomados de la mano y compartiendo miradas de complicidad y expectativa.

En el festejo, Emily y Rodrigo se mostraron radiantes y rodeados de sus seres queridos. En una de las fotos, posaron junto a Belu Lucius, Javier Ortega Desio y los hijos de la pareja, simbolizando la integración de las familias y la importancia de los lazos en este nuevo comienzo. Los retratos en solitario y en pareja, las fotos bajando la escalera y los abrazos entre hermanas completaron la galería de postales que inmortalizaron la celebración.

“Ya me pueden decir señora”, escribió la influencer en el pie de la publicación, reflejando la alegría y el orgullo por este nuevo paso en su vida.

Belu, la hermana de la novia, fue elegida como la testigo

Mauricio Macri estuvo presente en el casamiento de su sobrino, hijo de su hermana Sandra

Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri celebraron su casamiento civil en una íntima ceremonia, descendiendo una escalera con luz natural tras el importante momento

Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri posan sonrientes junto a Belu y Javier Ortega Desio (Instagram)

Uno de los instantes más especiales de la jornada ocurrió antes del “sí, quiero”, cuando el juez de paz le ofreció a los testigos la posibilidad de dedicar unas palabras a los novios. Fue entonces que Belu tomó la palabra y brindó un mensaje que emocionó a todos los presentes: “Sí, le voy a hablar a mi hermana y le voy a hablar a mi cuñado, que es el hermano que estoy heredando a partir de hoy y que estoy heredando desde que te conocí y que mis hijos heredaron un tío más. Y ¡qué bienvenida esta pareja! Bienvenida a la familia. Saben que para mí es un acto de valentía, es un acto de valor, es un acto de coraje, es afirmar el amor. Ya saben lo que para mí significa la familia, el amor, desde mi casa hacia el resto de mi familia, hacia mis amigos".

Y siguió: “Les deseo, más allá de todo, lo mejor del mundo, que se puedan entender también en los momentos donde son difíciles de entenderse, que se puedan acompañar en los momentos que son difíciles de acompañarse y que siempre se pongan por adelante de todas aquellas situaciones ustedes como pareja. Ya no son individuos, son una pareja hermosa. Y la vida hoy me regala, más allá de una hermana, un hermano más. Así que los amo con todo mi corazón y les deseo lo mejor”.