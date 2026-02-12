Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

Susana Giménez, Humberto Tortonese y Elizabeth "la Negra" Vernaci, junto a un amigo, disfrutaron de una agradable cena en un restaurante, compartiendo risas y buena compañía.

La escena nocturna de Madrid fue el escenario de un reencuentro muy esperado entre tres íconos del espectáculo argentino. Susana Giménez, Humberto Tortonese y Elizabeth La Negra Vernaci compartieron una cena íntima en la ciudad española, celebrando la amistad que los une desde hace años y dejando imágenes llenas de risas y complicidad.

Las fotos del encuentro capturan a Susana en el centro de la mesa, acompañada por Humberto, Vernaci y Simón Michienzi. Los cuatro, visiblemente relajados y sonrientes, disfrutaron del ambiente elegante del restaurante, donde la conversación y el buen humor fueron protagonistas. Sobre la mesa se aprecian copas y tazas de café, reflejando una larga sobremesa en un entorno acogedor.

En una de las imágenes, Susana aparece riendo a carcajadas junto a Tortonese y Vernaci, en una escena de confianza y afecto compartido. Otra foto la muestra posando con Vernaci, ambas con gestos serenos y cómplices. Hay también un primer plano de Susana y Tortonese, mientras que la imagen grupal suma la presencia de Simón, completando la postal de la noche especial.

Susana Giménez y Humberto Tortonese posan sonrientes y cómplices en un encuentro, reflejando la gran amistad que los une.

La cena coincidió con la estadía extendida de Susana Giménez en Madrid, donde se encuentra instalada desde hace varias semanas tras viajar para celebrar su cumpleaños número 82. La oportunidad de este reencuentro en el extranjero fue especialmente significativa, ya que tanto Tortonese como Vernaci mantienen una relación de amistad con Susana desde hace años, forjada en distintos escenarios del espectáculo y en el plano personal.

El recuerdo de la velada quedó registrado en las redes sociales. “Lo pasamos fantástico! Que bueno reírse!!!!!”, escribió Susana en el pie de una de las fotos. En los comentarios, Humberto Tortonese sumó: “Comimos, reímos y nos divertimos”, mientras que La Negra Vernaci expresó: “Siempre feliz de estar juntos !!!”. Las frases y las imágenes reflejan el clima de alegría, la importancia del reencuentro y el valor de la amistad, incluso estando lejos de la Argentina.

La noche madrileña fue para los protagonistas una oportunidad de renovar lazos y compartir un momento fuera de las presiones y rutinas habituales. Entre recuerdos, charlas y muchas risas, Susana, Humberto, La Negra Vernaci y Simón Michienzi celebraron la amistad y la posibilidad de disfrutar juntos, sin importar las distancias.

Esta no es la primera reunión con amigos que tiene la diva de los teléfonos en la ciudad española. Días atrás, para celebrar su cumpleaños número 82, se reunión con Ricardo Darín, su esposa Florencia Bas, los hermanos Cella, Luis y Bernardita, y otros amigos íntimos.

Susana Giménez y Elizabeth "La Negra" Vernaci comparten una agradable cena, sonriendo a la cámara en un ambiente cálido de restaurante.

La mesa fue pequeña, de confianza, sin necesidad de un reservado privado ni protocolos: la diva prefirió el salón principal de un reconocido restaurante para la ocasión, integrándose al ambiente y mostrando su costado más cálido y auténtico.

La gran incógnita entre los fanáticos y seguidores fue, por supuesto, el restaurante de la celebración.La respuesta es Ancho, un espacio de cocina de autor recientemente inaugurado en el barrio de Chamberí. El proyecto, impulsado por cinco socios argentinos, propone una experiencia gastronómica con identidad, donde los productos y las cocciones lentas son protagonistas. El lugar ya se posiciona como referencia para figuras argentinas que pasan por Madrid, y la presencia de Susana no hizo más que coronar su creciente popularidad.

Durante la cena, los invitados pudieron disfrutar de una selección de platos especialmente pensados para compartir y recorrer la esencia del lugar: croquetas de morcilla y queso manchego, fainá con chutney de zanahoria y salsa de cebollas caramelizadas, la milanesa reversionada de la casa con alioli de eneldo, huevo, alcaparras y anchoas; remolachas con chirivía y frambuesas; pulpo con chimichurri, y la tira de asado con reducción de vino tinto y setas locales, cocida durante veinte horas a baja temperatura, uno de los platos más celebrados del menú.

Sin embargo, la noche tuvo dos guiños especialmente pensados para la homenajeada. Por un lado, Susana pidió fuera de carta un clásico español: huevos estrellados, que la chef Luciana Sigaut preparó con papas de triple cocción, huevo poché, jamón 100% bellota y un delicado aceite de trufa blanca, en una versión refinadísima de la receta tradicional. Para el cierre, no podía faltar el postre favorito de la diva: torta Rogel, elegida especialmente para coronar el cumpleaños con un toque bien argentino.