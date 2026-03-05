Soledad Silveyra tuvo un percance en su casa y fue asistida por su hermana: “Su generosidad es sublime”

La actriz compartió con sus seguidores cómo solucionó un inconveniente en su hogar que no le permitía dormir (Captura de video)

En medio del éxito teatral con Luis Brandoni en la obra ¿Quién es quién?, Soledad Silveyra se encontró atravesando un problema inesperado en su vida cotidiana. Acostumbrada a hablar con sinceridad y sin vueltas tanto en entrevistas como en redes sociales, la actriz no dudó en compartir con sus seguidores la complicada situación que le tocó vivir en su departamento: los ruidos constantes de una obra en construcción debajo de su casa le hicieron casi imposible descansar. Sin embargo, en medio del malestar, Solita encontró refugio y apoyo en el lugar más cálido: su familia.

Fue a través de Instagram que Silveyra relató el conflicto y agradeció públicamente a su hermana Cecilia, quien la invitó a dormir en su casa para poder escapar de los martillazos y taladros que invadían sus días. “Debajo de mi departamento están en obra y los ruidos son insoportables. Por suerte, la generosidad de mi hermana Cecilia es sublime y estoy durmiendo en su casa para poder descansar”, escribió Solita, acompañando el mensaje con una foto de dos tazas, una con la inicial C y otra con la S, símbolo de la hermandad y la complicidad que las une.

La respuesta no tardó en llegar. Cecilia, su hermana, replicó el posteo con un mensaje lleno de cariño: “Pero es más que un placer compartir tantos días juntas, hermanita”. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y empatía para con la actriz. “Qué alivio poder dormir sin ruidos y de paso compartir unos días en familia”; “Qué vivan las hermanas”; “Un espanto. No respetan nada y es todo ruido en todos lados”; “Es un alivio descansar un poco”; “¡Espero que pase pronto este inconveniente sonoro!”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron, confirmando que, más allá de los premios y la fama, el apoyo familiar es el verdadero refugio.

La actriz le agradeció a su hermana la posibilidad de poder quedarse en su casa (Instagram)

No es la primera vez que Silveyra se muestra abierta a compartir aspectos de su vida privada. En junio pasado, lo hizo en el ciclo DDM (América), aunque en ese caso el tema fue su estado sentimental. Allí sorprendió a todos al revelar que, después de 15 años, volvió a sentir la ilusión del amor y vivió su primera noche de intimidad tras años de soltería. “Hace diez, 15 años que no le veía la cara a Dios”, lanzó con humor, desatando las risas y las felicitaciones de sus colegas y el público.

Durante la entrevista, reconoció que luego de una mala experiencia amorosa había perdido completamente el interés por volver a enamorarse. “No miraba un hombre. No me interesaba para nada. Me importaban tanto ellas, mis nietas… Pero ahora, bueno, me tomé un recreo”, confesó.

Soledad Silveyra contó que volvió a enamorarse y se sinceró sobre su noche de intimidad luego de 15 años (DDM - América)

El nuevo capítulo sentimental llegó de la mano de José Luis, un hombre afincado en Buzios desde hacía casi medio siglo y propietario de una posada y un restaurante. Solita relató que su primer encuentro fue tan inesperado como emotivo: “Había un señor que amo tocando la armónica. Deja de tocar, me mira y me dice el ‘Solita’ más hermoso, más bello que me dijeron en toda mi vida. Como si hubiera visto una virgen. Me puse a llorar porque me sentí tan frágil y me emocionó tanto”. Lejos de un flechazo instantáneo, el romance nació tras nueve días de salidas y una primera cita que Silveyra recuerda con gracia, sinceridad y mucho humor: “Llamó, me invita. Almorcé y, entre paréntesis, gratis, no sabés lo rica. Y sabía que se iba a dar porque era el último. Ya me volvía. Aparte, imagínense, 15 años sin usar. Era el desierto de California…”.

Estas anécdotas y la manera en que Solita las comparte la confirman como una de las figuras más queridas del espectáculo argentino, capaz de reírse de sí misma y de encontrar alivio en el apoyo familiar y en los pequeños placeres cotidianos. Ya sea en el escenario, en la televisión o atravesando las dificultades de la vida diaria, Soledad Silveyra demuestra que la autenticidad, la resiliencia y el sentido del humor son sus mejores aliados para enfrentar cualquier “ruido” que se cruce en el camino. Y, por ahora, mientras duren las obras, la complicidad de su hermana Cecilia será su mejor refugio para seguir recargando energías y afrontando los desafíos, dentro y fuera del teatro.