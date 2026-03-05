Teleshow

Martín Piroyansky habló con Infobae en Vivo y contó el peculiar motivo por el que abrió un bar de sándwiches de miga

El actor y director decidió abrir un café al lado de su casa en La Paternal y contó en Infobae a la Tarde cómo avanza su proyecto a pocos meses de su inauguración

Martín Piroyansky habló con Infobae a la tarde acerca del café que abrió

Martín Piroyansky visitó el estudio de Infobae a la Tarde, el ciclo conducido por Manu Jove en Infobae en Vivo, junto a Marcos Shaw, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, para contar la historia detrás de Café Mar del Plata, el bar que abrió junto a un socio en el barrio de La Paternal. Entre anécdotas, humor y referencias a la gastronomía porteña, el actor y director relató el inesperado origen del emprendimiento y los desafíos de lanzarse al mundo de los sándwiches de miga.

Piroyansky compartió que la idea nació casi por accidente: “Me compré una casa en Paternal y vi que la propiedad de al lado la habían vendido… me enteré que era de unos gastronómicos que yo conocía. Les escribí: ‘Che, van a abrir un bar al lado de mi casa, qué bueno’. Me dijeron: ‘No, vamos a hacer un edificio de siete pisos’. Por favor, no hagan un edificio al lado de mi casa. Al final, uno convenció al resto para alquilármelo y me dijeron: ‘Si querés, poné un café’”. Así, junto a Diego Veraca, diseñador gráfico y director de publicidad, alquilaron el lugar y se embarcaron como novatos en la aventura gastronómica.

El concepto del bar está inspirado en el “cafetín porteño” clásico, con una vuelta al café de especialidad pero bajo nombres tradicionales: “En vez de flat white se llama cortado doble. Queríamos volver a los nombres clásicos. Por eso se llama Mar del Plata también, porque es como un nombre que podría ser de un café de hace 100 años”. La especialidad de la casa son los sándwiches de miga, con una carta que incluye desde los clásicos de jamón y queso —el más vendido— hasta opciones más sofisticadas como rúcula, brie y pera, mortadela, pastrón, trucha ahumada y kimchi. “A veces vienen y prueban dos, tres gustos, después vuelven otro día y siguen probando, porque tenemos como nueve gustos distintos”, destacó.

El actor y director decidió
El actor y director decidió abrir un café al lado de su casa en La Paternal

La propuesta del café apunta a recrear un espacio barrial y cultural, donde los vecinos pueden sentarse a comer, tomar café, trabajar o reunirse. “Viene mucha gente grande, porque se siente incluida en esto de que al café se le llama como siempre. El café de especialidad a veces eyecta a cierto grupo etario. Volver a los nombres clásicos invita a la gente. El público es muy transversal, han venido de Rosario especialmente a probar los sándwiches de miga”.

Sobre los desafíos del sector, Piroyansky fue sincero: “Mal. La verdad que mal, no estoy diciendo una novedad, está muy difícil. El bar se llena, viene todo el tiempo gente, uno lo ve de afuera y dice: ‘Esto es un éxito rotundo’. Apenas pagamos los sueldos y las cuentas. Es una época complicada para toda la gastronomía… Los proveedores suben los precios y por ahora estamos tratando de no trasladarlo a nuestra carta, pero eventualmente tendremos que hacer algún ajuste porque ya va a dejar de rendir”.

Martín junto al equipo de
Martín junto al equipo de Cafe Mar del Plata, el bar que abrió en La Paternal (Instagram)

El actor reparte su tiempo entre la actuación, la dirección y el bar, aunque reconoce que la gastronomía le demanda más de lo que imaginaba: “Yo me metí en este trote y, por lo pronto, no me están haciendo un edificio al lado de mi casa”. Además, destacó el apoyo de su socio: “Por suerte tengo a mi socio, que se encarga bastante. Yo dirijo publicidad, entonces viajo, pero Diego se hace bastante cargo. Ahora estuve en Uruguay filmando la tercera temporada de Porno y helado y me fui tres meses enteros”.

El café abre de miércoles a domingo, de diez a diecinueve, extendiendo el horario los fines de semana y los jueves hasta las once de la noche con DJ y propuestas nocturnas. De la carta, Piroyansky recomendó especialmente el sándwich de jamón y queso, la torta vasca —que se agota rápido—, el de trucha ahumada, el de rúcula, brie y pera, mortadela, pastrón y el de kimchi.

Café Mar del Plata se consolida así como un espacio que recupera la tradición porteña del cafetín, con una propuesta original centrada en el sándwich de miga, y se enfrenta a la coyuntura económica con creatividad y espíritu de barrio, bajo la mirada inquieta y humorística de Martín Piroyansky.

La llamativa foto que subió

Thiago Medina mostró las cicatrices

Las vacaciones de Duki y

Fede Bal contó el incómodo

La llamativa foto que subió

El Tapiz de Bayeux vuelve

