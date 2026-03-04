Ivana Icardi se realizó un retoque estético y compartió el inconveniente que tuvo tras la operación

Ante sus seguidores, Ivana Icardi se animó a contar el motivo por el que evitó mostrar el resultado final de su cirugía (Instagram)

Radicada en España desde hace varios años, Ivana Icardi es noticia tanto por sus opiniones filosas sobre la familia mediática que la rodea como por su día a día lejos de Argentina. En esta ocasión, la influencer volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrarse genuina y responder preguntas sobre su reciente liposucción. Lejos del filtro perfecto, Ivana usó sus redes para compartir cómo atraviesa el postoperatorio, posando con las fajas que debe usar y explicando por qué aún no puede mostrar el resultado definitivo de la cirugía que decidió hacerse.

“Sé que les da mucha intriga ver cómo me ha quedado el cuerpo porque es lo que más quieren que enseñe”, comenzó diciendo Ivana, anticipando la curiosidad de sus seguidores. Sin embargo, aclaró que por el momento no es posible mostrar los cambios de manera definitiva: “Ahora mismo se lo puedo enseñar así, literalmente con todo esto que llevo no tengo forma”. De esta manera, la influencer detalló que debe usar una faja postquirúrgica, y debajo, otra con tablas que le abultan el abdomen y la espalda, lo que modifica por completo la silueta.

En la misma publicación, compartió que todavía tiene sensibilidad en las zonas tratadas: “Se me quedan marcados unos pedazos de polifón que tengo, me quito las fajas y tengo un cuadrado marcado en la barriga”, relató. Además, confesó que continúa con algunos moretones y un poco de hinchazón, especialmente en el abdomen bajo, e incluso reconoció que esa semana se sentía más inflamada que de costumbre.

La influencer explicó el motivo por el que todavía no puede mostrar el resultado de la liposucción

El proceso de recuperación tampoco es sencillo desde el punto de vista físico. Ivana contó que consultó a su fisioterapeuta porque sentía “una quemazón” en determinadas áreas. Según le explicaron, se trata de fibrosis, un exceso de tejido cicatrizal que endurece la zona intervenida y puede generar ardor. Sin embargo, llevó tranquilidad a sus seguidores: “No es nada grave… Lo estoy tratando con ella”.

Otro de los inconvenientes cotidianos tiene que ver con la vestimenta. Con tantas fajas y vendas postoperatorias, Ivana admitió que le resulta difícil encontrar ropa que le quede bien o que le cierren los pantalones. “Casi que no me cierran los pantalones”, contó. A pesar de todo, la hermana de Mauro Icardi mantuvo el sentido del humor y cerró con optimismo: “Pero es bueno que todos los problemas sean esos”.

Así, Ivana mostró que su vida diaria no es toda de color de rosa y que, más allá de las redes y la exposición, la recuperación de una cirugía estética requiere paciencia, cuidados y un proceso de adaptación. No es la primera vez que la influencer comparte el lado B de su día a día. En octubre pasado, durante un viaje de trabajo a Alemania, Ivana también compartió un percance y lo compartió en sus redes. “No les puedo explicar el frío que hace en Frankfurt, así estoy ahora mismo”, escribió, mostrando una foto de noche, muy abrigada, con capucha y cuello de lana, dejando solo la frente y los ojos al descubierto. “Estoy engripada, ayer tuve fiebre, sudores, temblores, no me mantenía en pie… pero benditos remedios que me ayudaron para poder venir a trabajar”, relató.

Durante sus días en Alemania por trabajo, Ivana contó que perdió su billetera (Instagram)

Sin embargo, el clima y la salud no fueron sus únicos desafíos. En otra historia, Ivana contó: “También perdí mi billetera, menos mal que estamos en Alemania”. “Espero ir mañana al lost&found (perdido y encontrado) de la feria y encontrarla. Mándenme buenas vibras”, pidió, sumando el emoji de los dedos cruzados para sumar un poco de esperanza.

Con cada nueva publicación, Ivana Icardi demuestra que, más allá de la fama y los escándalos familiares, su vida también está hecha de pequeños desafíos, imprevistos y aprendizajes. Su transparencia y humor a la hora de compartir tanto las alegrías como las dificultades la mantienen cerca de su comunidad virtual, que la acompaña y le devuelve afecto en cada paso. Así, entre fajas, bajas temperaturas y algún que otro traspié, Ivana sigue apostando a vivir y mostrar la vida real, con sus luces y sus sombras.