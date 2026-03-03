La Tora Villar contó el insólito lugar donde tuvo relaciones y dejó atónitos a todos

La Tora reveló el lugar más insólito donde tuvo relaciones (Video: Sería Increíble, Olga)

En el programa Sería increíble, la conversación tomó un rumbo inesperado cuando surgió el tema de los lugares insólitos donde alguien había tenido relaciones sexuales. Lucila Villar, conocida como La Tora, no dudó y sorprendió a todos con una confesión que descolocó a sus compañeros de estudio. Entre risas y comentarios, Nati Jota lanzó el tema al aire y La Tora respondió con soltura: “En todos lados, sí”. La charla escaló rápidamente y Tomás Kirzner mencionó en tono jocoso la experiencia de Gran Hermano, donde la influencer ganó notoriedad y comenzó un romance con Nacho Castañares. Sin embargo, lo que siguió dejó a todos atónitos. Sin preámbulos, La Tora comentó: “Ahora estoy retranquila igual. Buceando”.

La sorpresa fue inmediata. Tomás reaccionó con incredulidad y repitió varias veces la palabra “pará”, buscando entender si había escuchado bien. Se sumó Nati Jota, quien tampoco podía creer lo que oía y preguntó en voz alta cómo había sido posible. El estudio se llenó de risas, incredulidad y preguntas cruzadas. “Tanque de oxígeno, bueno”, agregó Kirzner, mientras el asombro crecía. La charla se volvió una suerte de ping pong entre bromas, preguntas y aclaraciones técnicas. El snorkel, el tanque, el tiempo bajo el agua y los detalles logísticos se mezclaron con carcajadas y exclamaciones de asombro. Nati Jota se rió al imaginar la situación y exclamó: “¿Quince minutos?”. La Tora, lejos de incomodarse, aclaró que en Brasil el ambiente era más relajado, con bikini y la compañía de un guía junto a otra persona con el tanque de oxígeno. “No, neopren, no”, respondió cuando le consultaron si usaba traje especial.

El diálogo siguió entre risas y comentarios sobre la proeza, con referencias a la accesibilidad y comodidad del momento. “O sea, con... accesible”, ironizó Nati Jota, mientras La Tora asintió y añadió que la experiencia fue “maso”. Tomás Kirzner no dejó pasar el detalle y preguntó si el muchacho presente ya tenía un preservativo preparado. La influencer lo confirmó con naturalidad: “Ay, tenía, amigo, dos”. La incredulidad de sus compañeros se mantuvo, sobre todo cuando preguntaron si todo había ocurrido realmente bajo el agua. La Tora explicó que la situación fue espontánea, aunque el acompañante parecía estar listo por si “quizás pase”. Todo el estudio celebró la anécdota con risas y frases como “qué locura, bolu...”.

La espontaneidad y desparpajo de La Tora en la charla remitió a la exposición mediática y personal que vivió tras su salida de Gran Hermano. Desde entonces, su vida se convirtió en una serie de cambios, tanto en el plano sentimental como profesional. Las oportunidades laborales y la atención pública la llevaron a replantear prioridades y tomar decisiones inesperadas. Entre ellas, el paso por el quirófano para una cirugía de reducción mamaria marcó un antes y un después en su historia personal.

En un video extenso publicado en su cuenta de Instagram, La Tora repasó con humor y sinceridad cómo era su vida antes de la operación. Relató que siempre convivió con un busto importante, llegando a usar un talle ciento veinte y recurriendo a su propio cuerpo para esconder objetos, divertirse o llamar la atención en la noche. “Yo las usaba para todo, obviamente, para levantar, para pasar en el boliche, porque yo tenía dos cosas gigantes”, comentó sin rodeos. Sin embargo, detrás de la apariencia y las bromas, la realidad tenía otra cara: dolores de espalda, incomodidad permanente y una sensación continua de estar encorvada y caída. “Yo podía hacer como una bufanda de mamas, me la podía hacer tranquilamente. Tenía frío, una para cada lado”, dijo entre risas, aunque reconoció el impacto que la imagen corporal tenía en su autoestima.

La palabra “grandota” siempre la perturbó. “Siempre me crié con la mirada de ‘ay, qué grandota’. Eso me perturbaba. Siempre me decían ‘sos más chiquita de lo que parecés en la tele’, ‘qué flaquita que sos’. Grandota, esa palabra me perturbaba”. Con esa carga, el miedo a quedar más grande tras la operación existía, pero el deseo de comodidad y salud pesó más. “Fui a una consulta con la doctora y me terminé operando”, contó, decidida a derribar mitos sobre la reducción mamaria. “Dicen que es la operación más dolorosa, que después te vuelven a crecer. Hay un montón de cosas que no son ciertas”, afirmó. Explicó que le extrajeron entre kilo y medio y tres kilos de tejido y que el resultado la dejó “feliz y aliviada”. “Me quedaron divinas, yo las amo, para mí fue lo mejor que hice. No tengo implantes, todo esto es mío”.

No esquivó el tema de las cicatrices. “La cicatriz de la reducción mamaria es un ancla. A mí me quedó divina. Si tenés una buena cirujana, que te explique el paso a paso y seguís el tratamiento, no quedan”. Recomendó el uso del láser CO2 y resaltó la importancia de elegir profesionales confiables. “Me ofrecieron seis mil dólares por hacer publicidad con alguien que no conocía. Dije que no. Es tan importante encontrar un buen profesional que no te mienta, que te diga qué hacer y qué no”.

Tras la operación, su vida cotidiana cambió. Dejó de usar corpiño y desaparecieron los dolores de espalda que la acompañaron siempre. “Me sacaron todo lo que me hacía doler de espalda. La operación no es tan dolorosa si te dan los calmantes correspondientes. No es cierto que te vuelven a crecer enseguida. Yo soy feliz con estos pechos”. La influencer sumó detalles sobre los obstáculos diarios que enfrentan quienes tienen mucho busto. “Mallas en verano te las tenés que mandar a hacer, te salen carísimas y no son un diseño copado. O ropa que no te entra en los pechos. Hay miles de cosas que pasamos las pechugonas que los demás ni se imaginan”.

La Tora cerró su testimonio con énfasis en la información y el acompañamiento. Contó su experiencia desde un lugar de honestidad y empatía, convencida de que compartir su historia podía ayudar a otras mujeres a priorizar el bienestar propio, más allá de prejuicios y estereotipos.