Guillermo Francella recordó una divertida anécdota familiar que terminó mal: “Me enojé con él”

El actor relató cómo fue el día en el que su hijo viajó al Mundial de Qatar (Video: Puro Show, Eltrece)

Con su clásico timing para el humor y esa mezcla de ternura y picardía que lo caracteriza, Guillermo Francella sorprendió al contar al aire una anécdota familiar que terminó en enojo… y carcajadas. Invitado a Puro Show (Eltrece), el actor revivió el episodio que protagonizó junto a su hijo Nicolás Francella en la previa del Mundial de Qatar 2022, cuando una decisión compartida terminó convirtiéndose en una “traición” futbolera.

Todo comenzó cuando en el programa le mostraron un video de Nicolás, quien le propuso que desarrollara en vivo un “pequeño conflicto” que habían tenido durante aquella época mundialista. Con tono cómplice, el joven actor recordó que ambos habían llegado a la conclusión de que viajar a Qatar no era una buena idea. Sin embargo, estando él en España por trabajo y a solo ocho horas de vuelo, terminó cambiando de opinión y viajando al Mundial con amigos. “Vivimos el mundial juntos, pero en pantalla”, cerró Nicolás, entre risas, antes de mandarle un beso a su padre.

El actor recordó que, durante años, acompañó a su hijo Nicolás Francella a los mundiales de fútbol en diferentes países

Lejos de esquivar el tema, Francella tomó la posta y reconstruyó la historia con lujo de detalles. “Es verdad”, arrancó, entre carcajadas. Y contextualizó: durante años, compartió con su hijo la experiencia de varios mundiales. “Cuando era chiquito lo llevé al Mundial de Alemania, lo llevé al de Sudáfrica, lo llevé al de Brasil. Siempre conmigo, a todos lados”, enumeró con orgullo. Sin embargo, no todas las experiencias habían sido satisfactorias. “El Mundial de Rusia dijimos: ‘No, no va a estar bueno’, y no nos equivocamos”, explicó. Aquella experiencia no les había resultado del todo atractiva, y eso influyó en la decisión que debían tomar respecto a Qatar.

Para ese entonces, en diciembre de 2022, Nicolás ya era grande. “Ya no era que yo lo llevaba a él. Íbamos juntos, dos chabones, el padre con el hijo, tranquilo, toda la vida yo con él así”, relató el actor, evidenciando que más que un viaje deportivo era un ritual compartido. El dilema surgió cuando coincidía con el inicio de las grabaciones de El Encargado, el proyecto que protagoniza y que marcaría un nuevo hito en su carrera. “Yo estaba por grabar El Encargado. Lo estaba dejando stand by, porque me preguntaban: ¿Grabamos o no grabamos? Y yo decía: ‘No, esperen, porque le prometí a mi hijo que capaz que vamos al Mundial’”, contó.

Francella explicó que el rodaje de 'El Encargado' coincidía con el inicio del Mundial y dependía de la decisión de Nicolás ( Star+)

La decisión dependía de Nicolás. “Le digo: mirá que cierro, ¿eh? Mirá que cierro Qatar. Decime ahora”, recordó Francella. Y la respuesta fue contundente. Según relató, su hijo fue quien lo convenció de no viajar. “Es en diciembre, nos vamos a cag... de calor, no se puede tomar alcohol, ni una copa de cerveza, va a ser un plomazo”, le habría dicho Nicolás, enumerando las restricciones del país anfitrión. “Papá, basta, no vamos”, fue la frase final que terminó de inclinar la balanza. Con esa seguridad, Francella cerró la puerta al Mundial y dio luz verde al rodaje. “Arranqué con El Encargado”, resumió.

Pero la historia no terminó ahí. En diciembre, ya en pleno desarrollo del torneo, Nicolás estaba en España por trabajo. Y un día sonó el teléfono. “Me llama haciéndose muy amoroso: ‘Hola papi, ¿cómo te va?’”, imitó el actor, despertando las risas del estudio. Lo que siguió fue el momento clave. “Me dice: ‘Todos mis amigos están yendo para Qatar… Pero si tan cerquita que estoy’”, relató Francella, marcando el punto de quiebre. “No te escucho, Nico, ¿qué me estás diciendo?”, recordó haber respondido.

La revelación fue directa: Nicolás se iba a Qatar con amigos. “Era para cag... a trompadas”, lanzó entre carcajadas, aclarando que el enojo fue genuino pero también atravesado por el humor. “No se hace eso. Yo estoy grabando y vos te vas a ir a Qatar”, explicó. La frustración fue real. “El odio que me dio”, confesó. “Me enojé con él”, admitió sin vueltas, aunque inmediatamente el relato tomó un tono cómplice. Nicolás viajó, disfrutó del Mundial en vivo, mientras su padre se quedó en Buenos Aires cumpliendo con el rodaje.