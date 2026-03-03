Teleshow

Anamá Ferreira reveló en Infobae en Vivo el consejo que le dio a Marta Fort antes de su debut en el mundo del modelaje

La modelo estuvo en Infoabe a la Tarde y habló acerca de la industria que le dio trabajo durante años

La modelo brasileña estuvo en Infobae a la tarde y habló de la industria que la llevó a la fama

Anamá Ferreira se sentó frente a los conductores de Infobae a la Tarde —Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Marcos Shaw, Rosendo Grobo, Tomás Trapé, Lara López Calvo y Fede Cristofanelli— y repasó, con la convicción de quien lleva medio siglo en el país, su historia, sus logros y sus opiniones sobre el mundo de la moda. La modelo oriunda de Brasil, con 50 años de residencia en Argentina, compartió su mirada sobre la identidad, el trabajo formativo en su escuela de modelos, la industria local y los desafíos que presenta la ley de talles.

Al hablar de su arraigo, Ferreira respondió con claridad: “Yo vivo acá hace 50 años. ¿Cómo querés que sienta?”, y completó: “Yo ya me siento de acá y soy brasilera, pero bueno, me gusta Brasil y me gusta acá. Elegí, porque uno cuando nace no elige los padres, no elige nada. Pero para vivir uno elige, uno va eligiendo para vivir. Yo elegí vivir acá, no en París”. La respuesta, directa y sin rodeos, dejó en evidencia la construcción de una identidad compartida, donde la pertenencia es tanto una decisión personal como una consecuencia de la trayectoria.

En el repaso de su labor formativa, la modelo enfatizó el alcance de su escuela: “Tengo ocho escuelas de modelos. María Becerra, Soledad Fandiño, Andrea Bursten, Romina Gaetani, varias, muchísimas que están en Europa también trabajando, haciendo los desfiles, los Fashion Week, estudiaron conmigo. Ana, la hija de Andrea del Boca, Martita Fort vino también a aprender a caminar para hacer desfiles. Tengo muchas chicas divinas que estudian”. Ferreira subrayó el orgullo por la proyección internacional de quienes pasaron por sus aulas, resaltando la variedad de figuras que se formaron bajo su guía y llegaron a distintas pasarelas del mundo.

María Becerra, Marta Fort, Soledad
María Becerra, Marta Fort, Soledad Fandiño, Ana del Boca fueron algunas de las figuras que fueron parte de su escuela

Sobre la construcción de una identidad propia en la moda local, Ferreira reflexionó: Hay una identidad, pero hay muchos que hacen una moda más europea, pues es lo que la gente va a comprar, que hace que son muchas cosas son inspiraciones, ¿no? Para no decir otra cosa”. La comparación con Brasil no tardó en aparecer: “Brasil tiene mucha moda brasilera, tiene mucha potencia la moda. También hay mucho incentivo a la moda. La moda necesita incentivo, necesita plata, necesita para desarrollar las industrias. La moda acá no es considerado como en Francia, que es un producto bruto nacional, es la moda. Vos fijate lo que desarrolla la moda, el lujo en, en, en París”.

El análisis sobre la ley de talles expuso las dificultades que atraviesa el sector y la falta de aplicación real: “Los talles no es solamente en la Argentina, en ningún lugar del mundo hay talles, están los talles, pero acá hay una ley de talles, pero nadie la usa, porque la industria de la moda no la usa porque se gasta mucha tela para hacer el talle sesenta, sesenta y pico. Mucha, mucha tela. Entonces, prefiere hacer hasta el cuarenta y cuatro, cuarenta y seis. Entonces, vos tenés que entrar en ese talle”. Así, la modelo dejó en claro que el acceso a la variedad de talles sigue siendo un desafío tanto en Argentina como en otros mercados, y que los costos y prioridades de la industria condicionan la verdadera inclusión.

Anamá Ferreira explicó que Marta
Anamá Ferreira explicó que Marta Fort fue su alumna y detalló en que aspectos la ayudó antes de su debut en el mundo del modelaje

El testimonio de Anamá Ferreira dejó en evidencia la complejidad y los desafíos que atraviesa la moda en Argentina, tanto en la formación de nuevas generaciones como en la búsqueda de una industria más inclusiva y con identidad propia. Desde su experiencia, destacó la importancia de elegir dónde y cómo construir pertenencia, y remarcó la necesidad de que la moda local avance hacia una mayor diversidad real en los talles y un mayor incentivo para sus creadores.

