La emoción de Eduardo Fort al recordar a su hermano Ricardo en el cumpleaños de Marta y Felipe: “Me mata hablar de él”

Eduardo Fort y Rocío Marengo presentes en el cumpleaños de Marta y Felipe

La celebración por el cumpleaños número 22 de los mellizos Marta y Felipe reunió a familiares y amigos en un club nocturno, donde se destacó la presencia de Eduardo Fort y Rocío Marengo. El encuentro se transformó en una ocasión marcada por reflexiones personales, deseos de bienestar y homenajes emotivos para quienes forman parte de la familia Fort.

Eduardo Fort destacó la importancia de la unión familiar y el deseo de felicidad para sus sobrinos durante la celebración de sus 22 años

Durante la celebración, Eduardo expresó que ve a sus sobrinos “bien, cada día más grandes”, y les deseó, por encima de todo, que sean felices. En una breve intervención, subrayó la importancia de la unión familiar y la necesidad de que los jóvenes definan su propio camino, destacando que “se apuntalan solos”. El empresario remarcó: “Que sean felices, lo primordial. Después, lo demás viene”, afirmó el hermano de Ricardo.

El festejo de los mellizos combinó estilos sofisticados y moda urbana de alto perfil, potenciando la imagen y el capital simbólico de la familia Fort

La emoción de Eduardo Fort al recordar a su hermano Ricardo

La conmemoración llegó a un momento de intensidad emocional cuando se le consultó a Eduardo cómo se imaginaba que su hermano vería a sus hijos en esta etapa. La pregunta lo conmovió visiblemente y no logró responder en un primer momento. Su gesto transmitió el peso del recuerdo de Ricardo y la dificultad de expresar en palabras lo que significa su ausencia.

Ante ese instante de silencio, Rocío Marengo intervino para mostrar apoyo y aliviar la tensión generada. Esta situación reflejó cuánto impacta en la familia la memoria de Ricardo y el desafío de afrontar emociones profundas durante fechas significativas. “Me mata hablar de él”, balbuceó emocionado el empresario.

La celebración sirvió también para reforzar los mensajes de unidad entre los integrantes del clan Fort. Rocío Marengo compartió un deseo de armonía: “Que estén juntos, que no se peleen, que estén unidos entre ellos y que sigamos teniendo esta familia que tenemos, que es hermosa”. Sus palabras acompañaron el espíritu general de la noche, que buscó consolidar los lazos familiares y el futuro de los más jóvenes.

La ausencia de Ricardo Fort estuvo presente en la noche, generando momentos de emoción y homenaje entre los integrantes del clan Fort

La fiesta de Marta y Felipe Fort

Marta y Felipe celebraron sus 22 años con una doble convocatoria que integró a referentes del espectáculo argentino y consolidó la estética familiar Fort en el circuito nocturno porteño. La agenda incluyó una cena privada en su natalicio y una fiesta a gran escala en el boliche de la costanera, destacándose la presencia de figuras públicas y un diseño inspirado en iconografía ligada a su padre y empresario de reconocida trayectoria mediática.

A diferencia de ediciones previas, los hermanos optaron por una estructura de festejos en dos jornadas secuenciadas. El evento principal, desarrollado el viernes 26 por la noche, propuso una convocatoria de celebridades, ambientación tematizada y una identidad visual que referenció explícitamente los slogans y símbolos asociados a Fort. En simultáneo, la organización de ambos encuentros en locaciones diferenciadas evidenció un enfoque mixto que alternó intimidad familiar y exposición pública dentro de una de las plazas más exclusivas del entretenimiento nocturno de Buenos Aires.

La fiesta de cumpleaños de Marta y Felipe Fort reunió a familiares y figuras del espectáculo argentino en el exclusivo circuito nocturno de Buenos Aires

El diseño y la producción visual de la fiesta estuvieron anclados en una puesta en escena que incluyó puertas rojas, murales con el lema “Fort Night Show” y animadores caracterizados como osos—uno rosa y otro panda—para reforzar el tono lúdico. Detalles como la señalética “¡Basta chicos!” en los accesos extendieron la impronta del empresario fallecido, mientras que la convocatoria de artistas y mediáticos posicionó la celebración en el radar de la industria local.

La lista de invitados incluyó a celebridades como Brenda Asnicar, Cristian Sancho, Khea y Tuli Acosta, consolidando el look Fort como tendencia en redes sociales

La estética seleccionada para los anfitriones jugó un papel central: Marta eligió un vestido negro de lentejuelas y botas texanas, bajo la curaduría estética de Christian Rey y Lautaro, en tanto que Felipe apostó por un saco Gucci y accesorios de alto perfil en moda nocturna.