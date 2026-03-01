Andy Summers, de paso por Mar del Plata, criticó a Sting por su colaboración con Ca7riel y Paco Amoroso: "Fue extraño"

Andy Summers

Andy Summers, leyenda del rock británico, tocó en Mar del Plata luego de 46 años de hacerlo con The Police, y expresó su asombro por la colaboración de Sting con los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso en declaraciones al diario La Capital de esa ciudad balnearia. El exguitarrista de The Police manifestó que desconocía los motivos detrás del proyecto y calificó la unión musical como algo inesperado.

Preguntado sobre la colaboración de su antiguo compañero con artistas argentinos, Summers reconoció su desconcierto y dejó en claro no entender completamente la propuesta.

Consultado directamente por el inédito cruce entre Sting y los jóvenes músicos Ca7riel y Paco Amoroso, Summers respondió con franqueza: “Sí, ¿qué es eso?”. Al confirmarle que Sting había trabajado con dos figuras conocidas en Argentina, preguntó: “¿Y qué hace con ellos?”.

Cuando vio imágenes de la colaboración en internet, comentó sorprendido: “Todos vestidos de blanco. ¿Qué está pasando?”. Luego, añadió: “Solo pensé que era raro, no sé”, dejando en claro que no tenía una opinión definida sobre el proyecto.

El dúo argentino lanzó el adelanto de su nuevo álbum, marcando una nueva etapa en sus carreras.

Andy Summers y su sorpresa ante Sting y los artistas argentinos

A lo largo de la conversación con periodistas de La Capital de Mar del Plata, Summers insistió en su perplejidad ante la colaboración. “Sí, fue extraño. Es decir, no sabía qué pensar al respecto”, afirmó el guitarrista británico. Al escuchar que Ca7riel y Paco Amoroso son “enormes” y tienen seguidores por toda América, preguntó por su género musical: “¿Son cantantes? Oh...”.

Los periodistas le detallaron el estilo de los artistas argentinos —“hacen una especie de funk y lo mezclan con cosas latinas”— a lo que Summers reaccionó: “Sí, sí”. Al mencionarle que el cruce rivalizaba en popularidad con fenómenos como Bad Bunny, concluyó sobre Sting: “Bueno, es un buen movimiento para él”. Finalmente, Summers admitió su distancia respecto a la escena actual: “No escucho todo lo que está pasando. Yo solo digo... ¿Qué? ¿Qué es esto?”.

Charly García con Andy Summers (Joaco Pertierra para Recitarg)

El encuentro entre Summers y Charly García

Tras su presentación en el ND Teatro de Buenos Aires con su banda Call The Police, Summers se encontró con Charly García. En una velada distendida, compartieron la jornada con el baterista João Barone de Paralamas do Sucesso y la bajista María Eva Albistur. Summers elogió la carrera de García y le dijo: “Somos dos leyendas”.

La respuesta de García estuvo marcada por el sentido del humor y autopercepción: “Somos sobrevivientes más que leyendas”. También participó el ilusionista Adrián Lacroix, quien sorprendió a García con un truco de magia que aportó un clima relajado al encuentro.

The Police: Stewart Copeland, Andy Summers y Sting

Diálogo musical entre generaciones y fronteras

El intercambio entre Summers y García revalida el diálogo artístico que une a referentes de diferentes generaciones y nacionalidades. El lazo entre García y los exintegrantes de The Police data de la gira de Amnesty Internacional de 1988, cuando compartieron escenario junto a Sting en el estadio River Plate de Buenos Aires.

Esta relación tuvo un nuevo capítulo el pasado febrero de 2026, cuando García y Sting grabaron juntos una versión renovada de “In the City”, en sesiones realizadas entre Buenos Aires y Nueva York. Sting sumó su voz al estribillo, y según Infobae, la participación de músicos como Dominic Miller y Martín Kierszenbaum enriqueció el trabajo, lanzado por Sony Music tras meses de preparación.

García expresó su admiración por Sting: “Siempre fui un gran admirador de su sonido y forma de componer”. Para los músicos involucrados, este cruce reafirmó la capacidad de la música de tender puentes y renovar la complicidad creativa entre distintas generaciones.

A pesar del tiempo y los cambios en la música, artistas como Summers y García se mantienen atentos, explorando nuevas propuestas y preservando su legado en la escena internacional.