El encuentro entre Charly García y el exguitarrista de The Police Andy Summers: “Somos dos leyendas”

Luego del concierto del músico inglés en Buenos Aires, ambos tuvieron la oportunidad de dialogar. Tras recibir el elogio de Summers, Charly respondió con picardía

Así fue el encuentro entre Charly García y Andy Summers, que fue a ver al ex guitarrista de The Police al Teatro ND Ateneo (Instagram María Eva Albistur)

El reciente encuentro entre Charly García y Andy Summers tras el recital “Call The Police” en Buenos Aires reunió a dos referentes del rock internacional. En medio de un ambiente distendido y rodeados de músicos, ambos artistas intercambiaron bromas y gestos de admiración, mostrando la vigencia de sus trayectorias.

La coincidencia entre los músicos se produjo tras el concierto que el exguitarrista de The Police ofreció en el ND Teatro de la capital argentina. En el saludo entre ambos incluyó la participación de músicos como João Barone, baterista de Paralamas do Sucesso y Call The Police y la bajista María Eva Albistur, además de la mención de una reciente colaboración entre García y Sting. Este cruce no solo evidencia la continuidad generacional, sino también el intercambio musical que define a la escena del rock en la actualidad.

Charly García con Andy Summers (Joaco Pertierra para Recitarg)

La velada de “Call The Police” celebró los éxitos de la mítica banda británica en el ND Teatro y congregó a una audiencia entusiasta. Andy Summers estuvo acompañado por João Barone y Rodrigo Santos, bajista de Barão Vermelho, dando vida a un proyecto nacido en 2014 y consolidado desde 2017 con la incorporación de Barone. Según el relato del evento, este ensamble rinde homenaje a The Police con un enfoque propio y latinoamericano, combinando tradición y renovación dentro del género.

Reconocido por su papel central en la música argentina, Charly García asistió al recital atraído por la propuesta musical y por la amistad que lo une a João Barone desde los años ochenta. Esa conexión se forjó durante las numerosas giras de Paralamas do Sucesso en Argentina y de García en Brasil, creando un intercambio fluido de experiencias y colaboraciones. Además, García conoce a los tres exintegrantes de The Police en distintos momentos de su carrera, lo que refuerza los vínculos. La relación entre García y Sting también se actualizó recientemente con una colaboración musical.

Charly García con Andy Summers y los miembros de Call The Police. A su izquierda, su amigo Joao Barone (Joaco Pertierra para Recitarg)

Bromas, música y magia tras bambalinas

El encuentro entre Charly García y Andy Summers tuvo un tono distendido. María Eva Albistur, bajista y colaboradora de García en el disco Kill Gil, estuvo con él durante toda la jornada. Durante la charla, Summers le manifestó a García: “Somos dos leyendas”. La respuesta de Charly fue inmediata: “Somos sobrevivientes más que leyendas”.

El momento se completó con la presencia del ilusionista Adrián Lacroix, quien sorprendió a García con un truco de magia, aportando una cuota de asombro y relax entre los presentes.

Charly García y el saludo con la bajista María Eva Albistur (Joaco Pertierra para Recitarg)

La colaboración con Sting

La relación entre Charly García y los integrantes de The Police no es nueva. Con Sting se originó durante la gira de Amnesty en 1988, cuando compartieron escenario en el Estadio River Plate de Buenos Aires. En aquella ocasión, ambos establecieron un lazo marcado por la empatía.

En febrero de 2025, Sting regresó a Buenos Aires para presentarse en el Movistar Arena e invitó a García a su camarín, donde retomaron el contacto y compartieron anécdotas junto al guitarrista del músico inglés, el argentino Dominic Miller, y Martín Kierszenbaum. Fue allí donde surgió la idea de grabar “In the city”, una nueva versión de una canción de García, adaptada para incluir la voz de Sting en el estribillo.

El encuentro entre Charly García y Sting en 2025

García subrayó la naturalidad del proceso creativo y expresó: “Siempre fui un gran admirador de su sonido y forma de componer”. El trabajo, realizado entre Buenos Aires y Nueva York, se mantuvo en secreto durante meses antes de su lanzamiento oficial en febrero de 2026 bajo el sello Sony Music. Para Sting, cantar con García fue una experiencia marcada por la creatividad compartida y el entusiasmo mutuo.

El cruce reciente entre Andy Summers y Charly García, sumado a la colaboración de este último con Sting, evidencia el persistente diálogo musical entre países y generaciones y resalta la capacidad de la música para renovar la complicidad creativa y tender puentes que trascienden fronteras y tiempos.

