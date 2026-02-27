Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

El cordobés habló con sus fanáticos y firmó autógrafos

Con la cuenta regresiva en marcha, Paulo Londra ultima detalles para su debut en el festival de Viña del Mar. El cantante arribó a Chile y fue recibido por cientos de fans que esperaban su llegada. En ese marco, el artista compartió momentos con sus seguidores y aprovechó para distenderse en las playas del país vecino. Como si fuera poco, también se dio el lujo de jugar un partido de fútbol antes de su show.

El cordobés se presentará este viernes en la Quinta Vergara en lo que será el punta pie inicial de un 2026 lleno de proyectos. Pero antes de pensar en su presentación en Lollapalooza, o de su gira internacional que lo llevará a New York, Miami, Los Ángeles, California y diferentes países de Latinoamérica, Pablo se enfoca en Chile. A su arribo, el cordobés fue recibido por una multitud de fans en el aeropuerto. Allí, el joven se tomó el tiempo para dialogar con sus seguidores, recibir algunos regalos y firmar autógrafos.

Tiempo después, Londra puso el foco en su presentación en el festival. El joven brindó una conferencia de prensa en la que habló de sus sentimientos, su cariño por Chile y sus perspectivas para 2026. “Para mí es un honor, la verdad es un privilegio, siento un poco de presión también, pero dicen que la presión es un privilegio, así que a disfrutarlo”, comenzó diciendo Paulo en la antesala del festival, destacandola magnitud de la Quinta Vergara. Durante la charla, el cantante también abrió la puerta de su intimidad y habló de la importancia de contar con el apoyo de sus seres queridos: “Soy una persona que se aferra mucho a sus principios y a sus valores… y he llevado eso a mi música. Intento dar lo mejor de mí en cada momento e intento ser un referente en casa".

El cantante expresó sus nervios antes de presentarse en la "Ciudad Jardín"

En cuanto a su presente artístico, Paulo se refirió a los logros que fue consiguiendo y el paso a paso en su carrera: “Como digo en mis canciones, los tiempos de Dios son perfectos, no hay mejor momento para tocar acá que mañana. Arrancar 2026 tocando acá en Chile en Viña a mí me hace muy bien”.

Más allá de esto, el joven habló de sus proyectos para este año y habló de su próximo disco: “Este año si Dios quiere tengo que sacar álbum nuevo, canciones nuevas…”. Con un discurso centrado en la fe, la constancia y la familia, el cordobés se prepara para enfrentar por primera vez al “Monstruo”, en una noche que promete marcar un nuevo hito en su carrera.

Como si fuera poco, tiempo después convocó a sus fans a la playa, donde protagonizó un divertido partido de fútbol tenis a metros del mar. Allí, rodeado por cientos de fanáticos, el cantante aprovechó para despejarse y recibir el cariño de su público.

Más allá de lo laboral, Paulo atraviesa un presente de mucha emoción. Meses atrás anunció que será papá por tercera vez. La noticia fue confirmada por el propio cordobés durante una presentación suya en Perú. “Voy a tener otra nena”, fue la frase con la que compartió la noticia con sus seguidores y que generó los gritos de todos los presentes.

El joven se encuentra en pareja con Martina Quetglas, con quien está comprometido desde junio de 2025. La joven lo acompañó en ese momento desde arriba del escenario y horas antes de que comience el concierto compartió una foto desde detrás de bastidores y escribió, junto a un emoji de corazón: “Hola Perú”.

Este sería la tercera hija del músico, ya que tiene dos de su relación anterior con Rocío Moreno. Luego de anunciarlo ante el público, llevaron la feliz noticia a las redes sociales: “Se viene la tercera leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias, gracias Dios por formar este equipo, VOY POR EL CLAN LONDRA. Solo princess Martu amo musho sho“. La respuesta de la joven no tardó en llegar en los cometarios: ”Los amooooo! Cuánto amorrrrr va a recibir esa chiquita, y las hermanas que ya desde la panza le regalan flores, y me preguntan “ya está el bebé?” jajaj”.