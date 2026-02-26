Entre abrazos y lágrimas, Daniela De Lucía dejó la casa de Gran Hermano tras la muerte de su padre

Ante la muerte del padre de Daniela De Lucía, la participante decidió abandonar la casa y se lo comunicó a sus compañeros (Gran Hermano Generación Dorada - Telefe)

En menos de 72 horas desde su inicio, Gran Hermano Generación Dorada ya tuvo que enfrentar sus primeras bajas. Entre ellas, la más resonante fue la de Daniela De Lucía, quien debió abandonar la competencia tras recibir la noticia de la muerte de su papá. La participante, reconocida por su perfil profesional y su calidez humana, eligió dar un paso al costado para acompañar a su familia en uno de los momentos más delicados de su vida. Pero antes de dejar la casa más famosa del país, Daniela quiso despedirse personalmente de sus compañeros, dejando una huella emotiva y un mensaje que invitó a la reflexión.

El primer adiós llegó en la habitación de las mujeres, donde Daniela irrumpió para compartir la noticia con sus compañeras más cercanas. “Bueno, chicas, compañeritas de cuarto, me voy”, anunció con voz temblorosa. El desconcierto fue inmediato y Lolo Poggio, una de las primeras en reaccionar, no pudo ocultar su sorpresa. Daniela, con entereza, explicó: “Tuve un tema con mi papá, así que...”. La respuesta de Lolo fue un suspiro de empatía: “¡Ay, no!”. Daniela intentó restarle dramatismo: “Bueno, pero igual...”, y Lolo, todavía anonadada, admitió: “Yo estoy en shock”. “Sí, yo también, chicos, pero pasa. Son cosas que pasan en la vida, es movimiento. Chau, Lolo, me encantó conocerte”, continuó, repartiendo besos, palabras de cariño y abrazos entre sus compañeras.

La participante compartió abrazos y palabras de aliento ante la noticia de su salida del reality (Captura de video)

Andrea del Boca, también presente en la habitación, se acercó para darle su apoyo: “Me encantó”. Daniela agradeció: “Me divertí un montón”. Andrea le deseó “mucha fuerza”, mientras De Lucía resumió lo ocurrido: “Un problemita familiar con mi papá”. El clima en la habitación era de tristeza y contención. Lolo le dio un beso y Daniela, con la voz quebrada, agradeció: “Gracias por compartirte y a ustedes por la linda energía, pues son hermosas”.

La despedida no terminó ahí. Minutos más tarde, la tandilense reunió a todos los participantes en el living para explicar su partida y dejar un mensaje sincero. “Bueno, voy a decir unas palabras de despedida. Quiero tener todos acá”, pidió, buscando la presencia de todo el grupo. “Ustedes saben que lo que se vive acá es un día que parece mucho más tiempo y siempre van a quedar en mi corazón y creo que se merecen que les diga la verdad. Falleció mi papá y la vida es un movimiento, y uno hace planes y vive un mundo surrealista, y afuera está el mundo real. Y me quedo con ganas de vivir este mundo surrealista y ojalá que algún día nos vuelva a cruzar adentro o afuera. Salgo por esa puerta y bueno, me voy. Y a vivir la vida, gente. Vivan su vida también. Disfruten mucho esto”, aseguró, emocionada.

El mensaje de Daniela fue recibido con una ronda de abrazos, besos y palabras de aliento por parte de sus colegas. El momento fue televisado y rápidamente se viralizó, con cientos de mensajes de apoyo y solidaridad hacia Daniela y su familia. Su salida no solo dejó un vacío en el grupo, sino que generó una atmósfera de reflexión sobre la importancia de la vida fuera del reality y el valor de los vínculos familiares.

De Lucía, quien sorprendió a la audiencia desde que pisó la casa, abandonó el reality a menos de tres días de su comienzo (Gentileza Prensa Telefe)

El clima de tristeza y empatía continuó luego de la salida de Daniela. Del Boca, visiblemente conmovida, compartió una reflexión en voz alta junto a Kennys Palacios. “Estuvimos hablando hoy de mi papá y yo le decía que siempre le digo a mamá y a mi hija: ‘Te amo con el alma, porque el corazón un día dejará de latir, pero la memoria siempre viva’”, expresó, entre lágrimas, la actriz. Kennys la consoló, mientras el resto del grupo también intentaba procesar la partida repentina de su compañera.