Teleshow

Entre abrazos y lágrimas, Daniela De Lucía dejó la casa de Gran Hermano tras la muerte de su padre

A tres días del inicio, la comunicadora tuvo que abandonar la competencia por el doloroso hecho. La emotiva despedida junto a sus compañeros

Guardar
Ante la muerte del padre de Daniela De Lucía, la participante decidió abandonar la casa y se lo comunicó a sus compañeros (Gran Hermano Generación Dorada - Telefe)

En menos de 72 horas desde su inicio, Gran Hermano Generación Dorada ya tuvo que enfrentar sus primeras bajas. Entre ellas, la más resonante fue la de Daniela De Lucía, quien debió abandonar la competencia tras recibir la noticia de la muerte de su papá. La participante, reconocida por su perfil profesional y su calidez humana, eligió dar un paso al costado para acompañar a su familia en uno de los momentos más delicados de su vida. Pero antes de dejar la casa más famosa del país, Daniela quiso despedirse personalmente de sus compañeros, dejando una huella emotiva y un mensaje que invitó a la reflexión.

El primer adiós llegó en la habitación de las mujeres, donde Daniela irrumpió para compartir la noticia con sus compañeras más cercanas. “Bueno, chicas, compañeritas de cuarto, me voy”, anunció con voz temblorosa. El desconcierto fue inmediato y Lolo Poggio, una de las primeras en reaccionar, no pudo ocultar su sorpresa. Daniela, con entereza, explicó: “Tuve un tema con mi papá, así que...”. La respuesta de Lolo fue un suspiro de empatía: “¡Ay, no!”. Daniela intentó restarle dramatismo: “Bueno, pero igual...”, y Lolo, todavía anonadada, admitió: “Yo estoy en shock”. “Sí, yo también, chicos, pero pasa. Son cosas que pasan en la vida, es movimiento. Chau, Lolo, me encantó conocerte”, continuó, repartiendo besos, palabras de cariño y abrazos entre sus compañeras.

La participante compartió abrazos y
La participante compartió abrazos y palabras de aliento ante la noticia de su salida del reality (Captura de video)

Andrea del Boca, también presente en la habitación, se acercó para darle su apoyo: “Me encantó”. Daniela agradeció: “Me divertí un montón”. Andrea le deseó “mucha fuerza”, mientras De Lucía resumió lo ocurrido: “Un problemita familiar con mi papá”. El clima en la habitación era de tristeza y contención. Lolo le dio un beso y Daniela, con la voz quebrada, agradeció: “Gracias por compartirte y a ustedes por la linda energía, pues son hermosas”.

La despedida no terminó ahí. Minutos más tarde, la tandilense reunió a todos los participantes en el living para explicar su partida y dejar un mensaje sincero. “Bueno, voy a decir unas palabras de despedida. Quiero tener todos acá”, pidió, buscando la presencia de todo el grupo. “Ustedes saben que lo que se vive acá es un día que parece mucho más tiempo y siempre van a quedar en mi corazón y creo que se merecen que les diga la verdad. Falleció mi papá y la vida es un movimiento, y uno hace planes y vive un mundo surrealista, y afuera está el mundo real. Y me quedo con ganas de vivir este mundo surrealista y ojalá que algún día nos vuelva a cruzar adentro o afuera. Salgo por esa puerta y bueno, me voy. Y a vivir la vida, gente. Vivan su vida también. Disfruten mucho esto”, aseguró, emocionada.

El mensaje de Daniela fue recibido con una ronda de abrazos, besos y palabras de aliento por parte de sus colegas. El momento fue televisado y rápidamente se viralizó, con cientos de mensajes de apoyo y solidaridad hacia Daniela y su familia. Su salida no solo dejó un vacío en el grupo, sino que generó una atmósfera de reflexión sobre la importancia de la vida fuera del reality y el valor de los vínculos familiares.

De Lucía, quien sorprendió a
De Lucía, quien sorprendió a la audiencia desde que pisó la casa, abandonó el reality a menos de tres días de su comienzo (Gentileza Prensa Telefe)

El clima de tristeza y empatía continuó luego de la salida de Daniela. Del Boca, visiblemente conmovida, compartió una reflexión en voz alta junto a Kennys Palacios. “Estuvimos hablando hoy de mi papá y yo le decía que siempre le digo a mamá y a mi hija: ‘Te amo con el alma, porque el corazón un día dejará de latir, pero la memoria siempre viva’”, expresó, entre lágrimas, la actriz. Kennys la consoló, mientras el resto del grupo también intentaba procesar la partida repentina de su compañera.

Temas Relacionados

Daniela De LucíaMuertePadreDespedidaGran HermanoGran Hermano Generación DoradaGHKennys PalaciosLolo PoggioAndrea del Boca

Últimas Noticias

Así celebró Clara Darín el nacimiento de Dante, el hijo del Chino y Úrsula Corberó: “Siento tanto”

La joven artista eligió abrir su corazón en redes y acompañar la bienvenida de su sobrino con una frase que capturó los sentimientos de toda la familia

Así celebró Clara Darín el

Emilia Attias falló al preparar sushi y recibió un fuerte reto de Germán Martitegui: “Me enoja y tengo razón”

La actriz presentó sus rolls ante un jurado de MasterChef Celebrity que no escatimó en críticas

Emilia Attias falló al preparar

Cuánto midió la primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada

El minuto a minuto de una noche de profundas emociones, con una estrategia de juego acelerada y momentos de alto impacto

Cuánto midió la primera gala

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

Tenía seis años cuando se sentó frente a una batería y supo que las canciones la iban a acompañar el resto de su vida. La experiencia en la prestigiosa academia, de la que se graduó por duplicado y con honores, y el apoyo incondicional de su madre, María Laura Santillán

El camino de los sueños

Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

La popular actriz encendió las alarmas tras presentar hipertensión y debió abandonar el juego temporalmente

Santiago del Moro dio detalles
DEPORTES
Lanús y Flamengo definirán en

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Martín Demichelis llegó a un acuerdo con un club de España y aseguran que debutará este fin de semana

Brilló en los Lakers con Kobe Bryant, pero el abuso de drogas destrozó su carrera y su vida: “Estás hablando con un adicto de verdad”

El Chacho Coudet habló sobre la chance de ser el reemplazante de Marcelo Gallardo en River Plate: “Es un orgullo”

TELESHOW
Así celebró Clara Darín el

Así celebró Clara Darín el nacimiento de Dante, el hijo del Chino y Úrsula Corberó: “Siento tanto”

Emilia Attias falló al preparar sushi y recibió un fuerte reto de Germán Martitegui: “Me enoja y tengo razón”

Cuánto midió la primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Guerra comercial: Ecuador aumentó la

Guerra comercial: Ecuador aumentó la tasa de seguridad para importaciones colombianas al 50%

La NASA reveló cuál fue el astronauta que sufrió el problema médico que obligó a la evacuación de la EEI

Ocho años después del crimen de la concejala brasileña Marielle Franco, la Corte Suprema condenó a los autores intelectuales

Ucrania y Rusia intercambiaron restos de soldados mientras EEUU sigue intentando avances en las negociaciones

El jefe del OIEA advirtió sobre la incertidumbre nuclear en Irán