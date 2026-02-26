El romántico saludo de Celeste Cid a Santiago Korovsky que conmovió a las redes: “Feliz cumple al pibe más bueno”

Celeste Cid compartió en Instagram varias imágenes de celebración junto a su pareja, Santiago Korovsky, con motivo de su cumpleaños.

En el día del cumpleaños de su pareja Santiago Korovsky, Celeste Cid sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de imágenes y un texto profundamente personal. En el mensaje, la actriz eligió palabras cargadas de afecto y humor para describir la singularidad de su compañero: “Feliz cumple al pibe más bueno, gracioso, chiflado, serio y dulce que conozco”. La publicación combinó fotos de distintos momentos vividos juntos, y en cada una de ellas se percibe la complicidad y el cariño que los une.

El texto publicado por Celeste no solo celebra una fecha especial, sino que revela aspectos íntimos de la relación. La actriz destacó cómo Santiago fue un sostén invaluable durante un período complejo de su vida, específicamente cuando enfrentó la despedida de su padre. Así, lo definió como “el que fue mi amigo mientras mi papá se iba a otros planos e hizo que el mundo doliera un poquito menos de a ratos”, al subrayar el valor de su presencia en ese proceso.

La publicación también describe rutinas y pasatiempos compartidos, mostrando la naturalidad con la que ambos disfrutan de la vida en pareja. Entre las actividades mencionadas aparecen clases de cocina, cine, viajes por rutas, maratones de series y ejercicios de meditación. Este recuento evidencia una conexión que trasciende lo cotidiano y se consolida en la diversidad de intereses y la compañía constante.

Celeste Cid compartió una tierna selfie junto a su pareja, Santiago Korovsky, en Instagram para celebrar su cumpleaños, expresando su amor con un emotivo mensaje

En el mensaje se deslizan también muestras de espontaneidad: la capacidad de bailar tango, folclore o reggaetón en la calle mientras caminan tomados de la mano. Este detalle resalta la faceta lúdica y desprejuiciada de la pareja. Celeste resumió ese sentimiento en una frase simple y contundente: “Sos un sueño”.

Las palabras y las imágenes no tardaron en generar repercusión entre los seguidores de la actriz, que se volcaron a los comentarios con mensajes teñidos de admiración, alegría y deseos de felicidad para la pareja. La comunidad digital de la actriz respondió con frases como “Que hermoso encontrar un amor así Celeste! Vos también sos un sueño! Feliz cumple pibe del bien”, y otras que celebraban la dinámica de la relación: “Qué lindo todo lo que es tu compañero para con vos y tu hijo! Bravo”.

Los comentarios también reflejaron la empatía hacia la historia personal de la actriz, al subrayar la importancia de los vínculos sanos y el impacto positivo de un compañero atento y presente. Algunos seguidores se identificaron con el signo zodiacal de Santiago, como en el mensaje “Pisciano tenía que ser. Los amo, me parece el ser mas sublime. Los amo”, mientras que otros compartieron el efecto inspirador de la pareja: “Con ellos vuelvo a creer en el amor Que mágicos son!”.

En las buenas y en las malas: Celeste Cid compartió una emotiva foto junto a Santiago Korovsky para celebrar su cumpleaños

La publicación, lejos de pasar inadvertida, se convirtió rápidamente en un espacio de celebración colectiva, donde la audiencia acompañó a la pareja con elogios y buenos deseos, fortaleciendo el lazo entre la vida pública de la actriz y el afecto de su comunidad virtual.

La selección de imágenes acompañó y amplificó el relato escrito. En una de las fotos,ambos aparecen en la cocina, con delantales y cuchillos en mano, transmitiendo una escena de cotidianidad y complicidad. Los gestos relajados y las miradas cómplices refuerzan la idea de una pareja que disfruta de los pequeños ritos diarios, y que encuentra alegría en lo habitual.

Otras imágenes reflejan el costado más festivo y espontáneo del vínculo: en una cabina de fotos, ambos posan con anteojos de cotillón, abrazados y compartiendo un beso. Las expresiones desenfadadas y el uso de accesorios lúdicos sugieren una relación donde el humor y la diversión ocupan un lugar central.

Celeste Cid y Santiago Korovsky, disfrutan de un momento culinario en su hogar mientras celebran el cumpleaños de él, compartiendo alegría y complicidad en la cocina

El recorrido visual se completa con postales de viajes, paseos y momentos nocturnos, donde la pareja aparece en escenarios urbanos o sobre motocicletas. Cada foto aporta una capa distinta al relato, mostrando la diversidad de situaciones que comparten y la naturalidad con la que se muestran ante el público.

El mensaje de la actriz incluye una referencia especial al vínculo entre Santiago y el hijo de Celeste. Al describirlo como “La panza favorita de mi hijo”, la actriz sugiere una relación de cercanía y ternura, donde el nuevo compañero ocupa un lugar afectivo relevante en la dinámica familiar.

Este detalle fue celebrado también por los seguidores, que valoraron la capacidad de la pareja para integrar y fortalecer los lazos familiares, y la importancia de la presencia de figuras adultas que acompañan con calidez y dedicación. La mención refuerza la imagen de un entorno cuidado y armonioso, donde los afectos se entrelazan y se sostienen mutuamente.