Duki deslumbró en la Fashion Week de Milán con su estilo urbano más audaz: cadenas de perlas y prendas oversized

Duki deslumbró en la Fashion Week de Milán con looks urbanos que reflejan su influencia en la moda internacional

Tras su paso por Nueva York, y su aparición en los shows de Bad Bunny en el estadio Monumental, Duki dijo presente en la Fashion Week de Milán. El cantante hizo un espacio en su agenda musical para recorrer la ciudad y lucirse con una serie de conjuntos urbanos que consolidan su posición como referente global en la convergencia entre música y moda.

Mauro Ezequiel Lombardo, nombre real del artista, posó en las calles de la ciudad con un look casual fiel a su impronta. El joven llevaba una gorra color mostaza con un parche decorativo en la parte frontal, una campera corta de tono beige claro y un pantalón ancho en color caqui. Además sostenía un bolso de gran tamaño de material marrón claro. En cuanto a los accesorios, Duki lució una cadena de perlas en el cuello y varios collares metálicos. Sus zapatos, de color mostaza con suela gruesa marrón y cordones azules, completaban el conjunto.

El cantante argentino consolidó su vínculo entre música y tendencias durante su visita a los desfiles más importantes de Milán (Crédito: rogerveksteinph)

Sin embargo, este no fue el único look que lució el artista. En otra de sus apariciones por Milán, el joven destacó con un gorro tejido de color blanco y una chaqueta amplia en tono blanco hueso, debajo de la cual asomaba una prenda roja. Usaba bermudas de mezclilla azul con bordes desgastados y roturas en ambas piernas. Sus medias eran largas y blancas, y las combinaba con zapatillas deportivas negras de suela gruesa.

Con ese outfit, el trapero posaba sentado sobre una acera, con los brazos apoyados en las rodillas y la mirada dirigida hacia la cámara en una expresión seria.

Mauro Ezequiel Lombardo apostó por conjuntos casuales y accesorios originales que refuerzan su estilo streetwear en la escena global (Crédito: rogerveksteinph)

La presencia de Duki en la Fashion Week de Milán evidencia el cruce estratégico entre música, moda y movimientos culturales contemporáneos. En Italia, su agenda lo sitúa en el centro de las tendencias internacionales, consolidando su posición como exponente de los códigos urbanos. Su actividad abre nuevas conexiones con el diseño y las industrias creativas.

El lazo de Duki con el mundo de la moda se ha fortalecido este año a través de colaboraciones estratégicas. Se destaca el lanzamiento reciente de una edición limitada junto a New Era, combinando música y tendencias urbanas en prendas de estilo streetwear.

Su participación ocurre en un momento de consolidación profesional, tras realizar una gira que incluyó más de 12 países y presentó espectáculos con entradas agotadas en 45 ciudades. Este recorrido refuerza su impacto en plazas internacionales y lo confirma como un nombre relevante de la escena urbana argentina a nivel global.

La presencia de Duki en eventos de moda demuestra la convergencia entre movimientos culturales, música y diseño internacional (Crédito: rogerveksteinph)

Duki ha transitado distintos escenarios de capitales latinoamericanas y europeas durante su recorrido internacional. Sus conciertos agotados potencian su popularidad y lo sitúan entre los principales exponentes de la música urbana en español.

El avance de su carrera se refleja en su incursión fuera del ámbito exclusivamente musical, donde sus apariciones consolidan su presencia global. Su paso por la Fashion Week milanesa constituye un punto de unión entre sus logros artísticos y su creciente influencia en otros sectores.

Más allá de sus compromisos laborales y sus giras, a principios de 2026, el artista y Emilia Mernes viajaron a Nueva York, en busca de una experiencia distinta lejos de la exposición mediática local.

Nieve, estudio y romance: las postales del viaje de Emilia Mernes y Duki a Nueva York

Durante este período, la pareja compartió actividades cotidianas en redes sociales, como paseos, entrenamientos y cenas en la ciudad estadounidense. Estas imágenes ofrecieron una mirada más personal de ambos y aportaron frescura a su figura pública.

“Estudiando en la ciudad que nunca duerme muy bien acompañada”, escribió Emilia en Instagram, acompañando una serie de fotos que capturaron la complicidad y el estilo de la pareja en la Gran Manzana. En uno de los retratos, se los vio juntos bajo los rascacielos de Manhattan, compartiendo una sonrisa mientras miraban el celular. Emilia, con orejeras y abrigo oscuro, y Duki, en campera marrón, mostraron su costado más espontáneo entre el bullicio neoyorquino.