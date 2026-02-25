Ricardo Montaner agotó tres fechas en Buenos Aires y anunció un nuevo show: cómo conseguir las entradas

La gira mundial del artista comenzó con localidades vendidas en tiempo récord y una declaración de amor a su público de siempre (@chuleval)

El furor por el regreso de Ricardo Montaner es un fenómeno que atraviesa generaciones y rompe cualquier expectativa. El artista, una de las voces más emblemáticas de la música latina, eligió Argentina, su país natal, para dar inicio a El Último Regreso, una gira mundial que marca su retorno a los escenarios después de años de ausencia. El pasado fin de semana, Montaner ofreció dos conciertos inolvidables en el Movistar Arena de Buenos Aires, ambos a sala llena, y el entusiasmo fue tal que, ante entradas agotadas también para el 27 de febrero, sumó una cuarta fecha para el domingo 8 de marzo en el mismo recinto.

El anuncio de la nueva función fue recibido con euforia por parte de sus fanáticos, que habían agotado en tiempo récord los tickets para las presentaciones tanto en la capital del país como para los shows en Rosario y Córdoba. Las entradas para la fecha extra estarán disponibles a partir del jueves 26 de febrero a las 17 horas en movistararena.com.ar, y podrán adquirirse con todos los medios de pago y la posibilidad de financiar en seis cuotas sin interés con Banco Ciudad.

Montaner se prepara para brindarle un nuevo show al público argentino (@simon_canedo)

Cabe destacar que el recinto, testigo de noches memorables, se vistió de gala para recibir a Montaner, quien desplegó una puesta en escena deslumbrante, visuales impactantes y una banda impecable. Durante más de dos horas, el cantante repasó casi 40 grandes éxitos de su carrera, emocionando y haciendo vibrar al público con temas como “Será”, “Castillo Azul”, “La Cima Del Cielo”, “Déjame llorar” y “Tan enamorados”. No faltaron los hits para bailar, como “Soy Feliz”, “Cachita” y “Vamo Pa’ La Conga”, ni el sentido homenaje a Venezuela, tierra fundamental en la vida y obra del artista, con canciones tradicionales que despertaron ovaciones y alguna que otra lágrima en este momento tan particular del país caribeño.

Montaner, notablemente emocionado, se expresó en sus redes sociales tras los primeros shows del tour: “Querida gente de todas partes: después de casi tres años con la sensación de no saber cuándo volvería a verlos, este último fin de semana me invadió una emoción inmensa e indescriptible con los dos primeros conciertos de este Tour ‘El Último Regreso’ en Buenos Aires. Todos ustedes y mi familia a mi lado, hicieron de mí un alma aún más agradecida y bendecida. Disfrutaré este tour día a día: espero que ustedes lo hagan conmigo. Visitaré tantos lugares que conozco y extraño...! No veo la hora del reencuentro. Gracias por el amor”.

El 8 de marzo será la nueva cita para que el cantante y sus fanáticos se reunan al ritmo de sus temas más conocidas

La gira El Último Regreso Tour 2026 es mucho más que una seguidilla de conciertos: es una declaración de amor y gratitud al público que lo acompañó a lo largo de más de cuatro décadas. Montaner recorrerá el mundo con más de 100 conciertos, con paradas ya confirmadas en Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y España. Cada show será un reencuentro, una fiesta y también una celebración de su legado y de la conexión única que mantiene con sus seguidores.

A lo largo de su carrera, Montaner se ha consolidado como una figura fundamental de la música latinoamericana. Con más de 40 años de trayectoria, 25 álbumes de estudio, incluyendo recopilatorios, y una lista interminable de éxitos, su nombre es sinónimo de letras profundas, melodías inolvidables y una interpretación emocional que trasciende fronteras. Ha recibido decenas de discos Multiplatino, Platino y de Oro por sus ventas millonarias, además de premios icónicos como la Gaviota de Oro y de Plata en Viña del Mar, el Latin Grammy a la Excelencia Musical y el Premio Lo Nuestro a “Canción Pop del Año” por “Amén”, un tema que lanzó junto a sus hijos y Camilo.

Con más de cuatro décadas de carrera, Montaner se prepara para una fecha extra junto al público argentino (@simon_canedo)

La nueva función del 8 de marzo en el Movistar Arena es una nueva oportunidad para vivir en carne propia el fenómeno Montaner y ser parte de un espectáculo que promete quedarse en el recuerdo de todos. Porque si hay algo seguro, es que cuando Montaner sube al escenario, la emoción está garantizada.