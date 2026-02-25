Cazzu habló de la discriminación que sufre Jujuy y contó detales de su vínculo con Bad Bunny: “Es un tipazo”

Cazzu habló de su vínculo con Bad Bunny: "Es un tipazo"

Lejos de la polémica de “Rosita”, y su enfrentamiento con Rauw Alejandro y Jhayco, además de la posterior respuesta de Christian Nodal, Cazzu atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En ese marco, la cantante regresó a su Jujuy natal para reunirse con sus fanáticos, visitar su tierra y presentarse en su primer estadio. Como si fuera poco, la intérprete de “Con otra” aprovechó la visita para defender la cultura de su pueblo y hablar de su relación con Bad Bunny.

Semanas atrás, la joven sorprendió durante la segunda presentación del puertorriqueño en el estadio Monumental al interpretar “Loca” remix junto a Khea, Duki y Bad Bunny frente a más de 70.000 personas. Al respecto, Cazzu describió su vínculo con Benito Antonio Ocasio Martínez, nombre real del artista. “La verdad que Benito es un tipazo. Esas cosas no se ensayan. Con él menos. Yo probé sonido, tempranito. Que estuvo muy bien para escucharme bien. Me escuché bien”, comenzó diciendo la cantante en diálogo con el programa de streaming Tapados de laburo (Olga).

Cazzu habló sobre la discriminación hacia las provincias del norte del país

“¿Vos con él ya tenés relación hace mucho?“, le preguntó Nacho Elizalde, a lo que Cazzu respondió: ”Nosotros la última vez que nos vimos pasaron muchos años y nos perdimos, ¿viste? Bueno, qué sé yo, cada uno empieza a hacer su vida. Hacía muchos años que no hablábamos ni sabíamos nada el uno del otro, más de lo que yo sé de él, obviamente, que lo vemos por todos lados. Nos saludamos un ratito antes del escenario. Lo cual fue muy agradable, y un ratito después. Y él sigue siendo un chabón copado como lo fue siempre. Un pibe cercano, como nosotros".

Continuando con la charla, la intérprete de Latinaje destacó que, por primera vez, se presentaría en un estadio en su Jujuy natal. El anuncio fue ante miles de fanáticos que celebraron a la artista de cara a su show en el estadio 23 de agosto.

En ese marco, la joven resaltó su cultura y habló de la discriminación que sufre su pueblo: “Nosotros como provincia, somos provincias discriminadas. Somos provincias de donde las pieles son diferentes, donde las culturas son diferentes. Entonces vos empezás a ir al centro o a bajar y para la gente sos inferior. Es mucho más que solamente estar orgulloso de donde uno viene. Uno le toca vivir, a lo largo de su vida, cuando le toca salir de su casa. A mí me pasó, por ejemplo, en mi viaje de egresados, que yo descubrí la discriminación hacia nuestros pueblos del norte. Hacerse un espacio en Buenos Aires, donde mucha de la gente es muy cruel con los que venimos de lugares más chicos, es una victoria doble”.

Cazzu explicó por qué dejó de usar autotune

A su vez, la cantante habló sobre el orgullo que siente por su cultura: “Nosotros estamos acostumbrados a valorar las culturas de afuera. Valoramos nuestra cultura, pero también hay momentos donde hay otras culturas más dominantes que lograron establecerse de maneras piolas. Para mí es un gran orgullo ser la primer jujeña en hacer un montón de cosas y en mi corazón, la primera vez que toqué en un Gran Rex, yo era la primer jujeña. En un Luna Park, en un Movistar Arena. Entonces, es algo que yo llevo con mucho orgullo en mi corazón. Para mí es muy importante, aunque sea un tema del que no hablamos”.

Durante la entrevista, los panelistas le preguntaron el detrás de escena de su exitoso álbum Latinaje: “Creo que hemos construido ese momento de sinceridad con el público. Yo soy esto, yo canto así cuando no tengo autotune. Hacemos lo que podemos. Me tocás y yo te siento, me hace calor igual que a vos y estamos todos en la misma. Tengo días mejores, días peores. La voz tiene mucho que ver con la emoción”.

"Es un gran orgullo ser la primera jujeña en lograr muchas cosas", afirmó Cazzu

Cazzu también se refirió al temor que enfrentó al hacer este álbum ya que no eran canciones de trap: “Latinaje fue un momento donde yo empecé a quitarle drama a que yo no puedo hacer lo tradicional, ¿no? Porque ¿qué represento yo, de dónde vengo? Y en muchas conversaciones con Nico fue como: “Yo siento que tengo el derecho de crear mi folclore, de agarrar el folclore”. A mí, que me tocó crecer en un contexto donde el folclore es muy importante. Mi hermana siempre cantó folclore y toca la guitarra increíble y toca todo, y yo no, no alcancé a eso. Nunca fui tan buena con la guitarra, tampoco tan buena cantando, fui aprendiendo. Entonces, rapear en un momento era más cómodo".

Para cerrar, la artista reveló que este último álbum fue una oportunidad para recuperar sus raíces jujeñas: “Siento que Latinaje como disco, como concepto, como momento de mi vida, como recuperación de algunas cosas de mis raíces, ¿no? Cuando nosotros hicimos Nena Trampa había la presión de: “este es el género urbano y hay que hacerlo increíble, a la perfección, días y días, palabra por palabra”. Y Latinaje fue como: “¡Vamos a fluir, lo que salga, lo primero que salga”. Y fue la manera también más fácil de escribir canciones. Al trap lo tenés un poco que inventar y que, y que darle algo nuevo a la gente, tenés como esa presión. Y Latinaje fue un disco de esos, algo más clásico, más relajado".