Cazzu redobló la apuesta contra Rauw Alejandro y Jhayco y recibió el apoyo de Lali Espósito, Bizarrap y Nicki Nicole

Cazzu publicó un texto reflexivo titulado 'Tiradera' en su newsletter Substack tras la polémica con Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco

Horas después de que se viralizaran los comentarios de Rauw Alejandro y el mensaje irónico de Jhayco replicando el verso “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, y, obviamente, del lanzamiento de “Rosita”, Cazzu compartió en su cuenta de X un enlace a su newsletter en Substack, bajo el nombre “romancedelavenganza”. Allí publicó un escrito titulado Tiradera, fechado el 24 de febrero.

Lejos de nombrar directamente a los involucrados, la cantante construyó un texto en tono literario y reflexivo donde habló de “la legendaria camaradería entre varones”, la hipocresía en la industria y la complicidad silenciosa. “En las vidas de personas como yo todo es así. Algo sucede por fuera, que es lo que ustedes pueden ver. Y otras cosas pasan aquí adentro”, escribió al comienzo, diferenciando a “Cazzu” de “Julieta”, su nombre real.

El escrito de Cazzu critica la hipocresía y la complicidad silenciosa dentro de la industria musical urbana, sin nombrar a los involucrados

En uno de los fragmentos más comentados, apuntó contra la actitud de quienes eligen el silencio: “Voy a pararme a tu lado y observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen. La tibieza, un gran enemigo del bien”. También ironizó sobre el contexto en el que se habría gestado la canción: “Yo me los imagino en un estudio de Miami que cuesta 2 mil o 3 mil dólares la hora celebrándose la frase más infradotada de virtud mientras vociferan ‘PALO! PALO!’”. Sin mencionar nombres, el mensaje pareció una respuesta directa a quienes minimizaron la polémica como “chisme” o “controversia mediática”.

La frase 'Crónica de un abandono' de Cazzu es interpretada por seguidores como una referencia al impacto personal y familiar de la exposición mediática

En otro tramo del texto, la artista escribió: “El problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”. La frase fue interpretada por sus seguidores como una alusión a su hija y al impacto de la exposición pública en situaciones personales. El escrito cierra con una frase que resonó fuerte en redes: “Julieta le dice a Cazzu o Cazzu le dice a Julieta: ‘No sería justo, les llevas demasiada ventaja’”. La publicación rápidamente acumuló miles de interacciones y reavivó el debate sobre el rol de los artistas urbanos en este tipo de menciones indirectas.

La reacción de Cazzu frente a la controversia escoge la palabra escrita por sobre la respuesta musical, abriendo debate sobre los límites del género urbano

Cabe recordar que el origen del conflicto se remonta al lanzamiento de Rosita, la colaboración entre Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy que rápidamente escaló en reproducciones. En uno de sus versos, se escucha: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, una línea que fue interpretada como una referencia directa a la mediática ruptura entre Cazzu y el cantante mexicano, quien meses después oficializó su relación y posterior matrimonio con Ángela Aguilar.

Aunque dentro del género urbano las menciones a figuras públicas suelen leerse como recursos líricos habituales, en este caso la frase tocó un episodio sensible en la vida personal de la artista argentina. La discusión no tardó en trasladarse a redes sociales, donde los usuarios debatieron si se trataba de una simple rima o de una provocación innecesaria. En ese contexto, comenzaron los unfollows de Cazzu a los tres músicos, un gesto que terminó de encender la polémica.

Lali Espósito y La Joaqui respaldaron públicamente a Cazzu en redes sociales después de la publicación de 'Tiradera'

Minutos después de que el link de Substack con el descargo comenzara a circular, Lali Espósito compartió el posteo en X junto a un corazón blanco, etiquetando a @cazzuoficial. El gesto fue leído como un claro apoyo público en medio del conflicto. A su vez, La Joaqui escribió un mensaje aún más contundente: “De las situaciones de abandono y violencia que me tocó caminar a mí y a mis hijas en la vida, la herida más profunda fue todas las personas que sabían a ciencia cierta lo que pasaba y eligieron caminar por la vereda de la complicidad conveniente”.

Nicki Nicole y Bizarrap dejaron de seguir a Rauw Alejandro en Instagram, mientras Emilia Mernes dejó de seguir a Jhayco, Rauw y Tainy

En paralelo, comenzaron a circular capturas que muestran que Nicki Nicole y Bizarrap dejaron de seguir a Rauw Alejandro en Instagram. También se viralizaron imágenes que indicarían que Emilia Mernes ya no sigue a Jhayco, Rauw ni Tainy. Si bien ninguno de ellos realizó declaraciones públicas, los movimientos digitales fueron interpretados como gestos simbólicos en una escena donde los follows y unfollows funcionan como mensajes implícitos.

Lo que comenzó como una línea en una canción se transformó en una discusión más profunda sobre códigos, camaradería y límites dentro del género urbano. Cazzu eligió no responder con otra canción ni con un cruce directo, sino con un texto introspectivo que mezcla crítica social, perspectiva de género y reflexión personal.

Jhay Cortez respondió irónicamente en redes sociales pero borró su mensaje, mientras tanto Rauw Alejandro y Tainy mantienen el silencio tras la publicación de 'Tiradera'

En una industria donde las tiraderas suelen resolverse con barras y réplicas musicales, la jujeña optó por otro formato: la palabra escrita. Y esa decisión, lejos de apagar el fuego, abrió un nuevo frente de debate. Por ahora, ni Rauw ni Tainy volvieron a pronunciarse tras la publicación de Tiradera. Pero el silencio, como bien escribió ella, también comunica.

Por su parte, Jhay Cortez sí habló y luego eliminó su mensaje. Nuevamente, de manera irónica, publicó el poster de Teresa, una telenovela mexicana que trata sobre una joven dominada por la codicia. “Esta era definitivamente mi novela favorita”, escribió, conociendo las repercusiones que podía tener ese post de X. Tras una hora, borró el tuit y no volvió a pronunciarse sobre el caso.