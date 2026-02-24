“Pura vida”: el video del espectacular salto en paracaídas de María Susini y la inesperada reacción de Facundo Arana

María Susini se arrojó en paracaídas y recibió una reacción de Facundo Arana

El salto en paracaídas de María Susini generó un fuerte impacto en redes sociales poco después de la confirmación de su separación de Facundo Arana. La modelo publicó en Instagram un video donde, junto al instructor Gustavo “Perico” Pérez, se lanzan al vacío en tándemo y, en plena caída, ella grita: “¡Esto es pura vida!”.

El video comienza con María sentada detrás de Pérez, que sostiene la cámara. Ella, con una sonrisa nerviosa, espera el momento de saltar al vacío. Luego se la ve atada a Pérez, mientras se desliza con la puerta abierta de la avioneta.

Allí, ante un movimiento de Pérez, ambos saltan, girando en el aire. Al estabilizarse, Susini abre los brazos, se ríe y se deja caer, vestida con una remera color crema, pantalones cortos y unas gafas transparentes.

Luego, la imagen muestra a la calma de la caída con el paracaídas abierto, y María sujeta a las cuerdas, mientras el viento le pega en la cara. Con la felicidad en el rostro en todo momento, y mientras caen lentamente con el mar en el horizonte, Susini grita: “Esto es pura vida”.

La reacción de Facundo Arana al salto en paracaídas de María Susini a un mes de la separación

La publicación cobró notoriedad, especialmente por la reacción de Arana, quien le dedicó siete emojis de fueguitos. El gesto reavivó el interés del público y motivó comentarios y especulaciones sobre cómo es la relación actual entre la pareja, que se había anunciado como separada en enero de este año, y si habría alguna posibilidad de reconciliación.

El salto tiene, además, una fuerte carga simbólica. En 2007, durante los inicios de la relación entre María Susini y Facundo Arana, la primera cita fue un salto en paracaídas, propuesta originalmente por la modelo. Ese encuentro marcó el comienzo de una historia de casi veinte años, caracterizada por la aventura y la complicidad.

María Susini en la avioneta que la llevó a saltar en paracaídas junto al instructor "Perico" Pérez

Ese episodio inicial adquiere ahora un nuevo significado: tras la separación, Susini recurrió a la misma aventura para marcar una transición en su vida. El video del salto, la reacción de Arana y los comentarios en redes reflejan el valor del momento.

El final de la pareja, una de las más estables y queridas del ambiente artístico argentino, ocurrió sin declaraciones públicas. Ni Susini ni Arana emitieron comunicados formales sobre la ruptura. Apenas hubo unas palabras del actor, que no agregaron demasiado.

La decisión fue transitar el cambio en silencio, evitando la exposición mediática y priorizando el bienestar de los hijos. Durante su relación, Susini mantuvo un perfil reservado y dedicó su vida a la familia y a actividades en contacto con la naturaleza. El video del salto funcionó como un mensaje indirecto que permitió a sus seguidores acompañarla en un momento clave de cambio personal.

María Susini, en caída libre mientras va en tándem con Pérez

La nueva vida de María Susini

Tras la separación, la modelo centró su rutina en actividades vinculadas a la naturaleza y el deporte. En el Día de los Enamorados, compartió imágenes acariciando a un caballo blanco en la arena, vestida de manera sencilla y con los pies descalzos. Junto a la publicación escribió: “Rodeada de animales, así es como se pasa un buen día”.

En otra secuencia de imágenes, Susini mostró sus destrezas ecuestres y logró equilibrio y fuerza realizando posturas sobre el caballo. Las publicaciones generaron reacciones de admiración por parte de sus seguidores.

La búsqueda de serenidad estuvo acompañada de nuevas rutinas en la Costa Atlántica, en especial en Mar del Plata. Según versiones recogidas por la periodista Laura Ubfal, Susini evaluaba mudarse a esa ciudad balnearia debido a su ritmo tranquilo y la cercanía al mar. El rumor sobre la posible mudanza tomó fuerza en el ámbito artístico durante los Premios Estrella de Mar, aunque no hubo una decisión confirmada.

Ya con el paracaídas abierto, Susini ríe por el placer de navegar el viento

La modelo también manifestó su gusto por el surf y otras actividades al aire libre. Compartió imágenes en el agua y destacó: “Arrancar la mañana en el agua y seguir en movimiento. Una de las cosas que más disfruto hacer esta época en Mardel”.

Las últimas publicaciones de María Susini muestran a una mujer orientada al equilibrio personal, la conexión con la naturaleza y una vida simple. Animales, mar y gestos espontáneos forman parte de un registro visual que da cuenta de su búsqueda de bienestar fuera del foco mediático.

El cierre de la relación con Facundo Arana abrió para Susini un ciclo distinto, marcado por nuevas prioridades y el anhelo de hallar calma en la vida cotidiana.