El fuerte anuncio de J Rei sobre el hábito que abandonó: “Cuando me di cuenta que no me sumaba, lo dejé”

J Rei anunció que cumplió un año sin fumar marihuana

En músico J Rei sorprendió a sus seguidores al anunciar que lleva un año sin consumir marihuana, una decisión que enmarcó como parte de su transformación personal. El cantante, reconocido por su conexión con el público joven y por su relación con la también artista María Becerra, comunicó en sus redes sociales que este cambio surgió tras un proceso de autoescucha y reflexión. “Oficialmente UN AÑO sin fumar marihuana. l 2026 ES EL AÑO 🥷mucho Rei y mucho@turro.tactico", escribió en su cuenta de Instagram.

Y luego, agregó: “Quiero aclarar algo. No estoy en contra en absoluto, solo hay que saber escuchar a tu cuerpo, y cuando me di cuenta que ya no me sumaba, lo dejé”, publicó el músico, señalando que la motivación provino de experiencias personales críticas.

El anuncio provocó numerosas reacciones positivas. Entre las voces de apoyo destacó su colega Duki, quien, a través de Instagram, lo celebró: “Sabia y sincera decisión hermano, te felicito por el valor, la voluntad y la constancia”. La publicación superó los 102 mil “me gusta”, lo que acorde al propio artista reflejó la repercusión del mensaje y el respaldo de la comunidad.

J Rei aclaró que su objetivo no es abrir debate sobre el consumo, sino compartir su vivencia e inspirar a otros a priorizar el bienestar. “Que cada uno tenga su experiencia y reconozca los momentos”, agregó, subrayando la importancia de escuchar al propio cuerpo. Este anuncio representa una etapa de transformación en la vida del cantante.

J Rei junto a Maria Becerra (Foto: Warner Music)

El cimbronazo en la vida de J Rei

El trasfondo de esta determinación personal está también asociado a dos episodios traumáticos que vivió la pareja, sobre todo el de abril de 2025, cuando María Becerra necesitó internación urgente en Buenos Aires por un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna.

J Rei relató el episodio: “La pasó mal, obviamente, porque estuvo en riesgo su vida. Ver a la persona que más amás en una cama de hospital, sin poder responderte… ahí se te frena el mundo”. Expresó que la impotencia y el miedo fueron determinantes y que la experiencia modificó de forma radical sus prioridades.

El músico insistió en que, en ese momento, solo podía acompañar: “Yo lo único que tengo para dar es amor y uno, por la persona que ama, hace hasta lo que no puede. Di de mi corazón todo lo que tenía, entregué mi alma, mi tiempo, mi energía, mi cariño”. Sin embargo, atribuyó la verdadera fortaleza a Becerra: “La fortaleza fue de ella, puntualmente”.

Este acontecimiento significó un punto de inflexión emocional. J Rei admitió que modificó sus rutinas diarias: dejó de fumar, adoptó el ejercicio físico, redujo el consumo de alcohol y dedicó más tiempo a compartir en familia. “Le doy mucha entidad a la salud. La salud es impagable, no tiene precio”, manifestó en la misma entrevista.

A raíz de esta vivencia, la pareja incluso replanteó su colaboración artística. La canción prevista, “Mi amor dos puntos”, fue completamente reescrita para reflejar las circunstancias recientes. El músico remarcó: “Ahora la prioridad tiene nombre: la salud”.

El alter ego Turro Táctico

El impacto de aquella emergencia médica trascendió los hábitos personales de J Rei. Tras el episodio, el cantante consolidó su alter ego, el “Turro táctico”, una figura que simboliza preparación, humor y conciencia sobre el autocuidado.

Durante el programa “Tapados de laburo” del canal OLGA, el artista presentó el kit de supervivencia que lleva tanto en su auto como en su mochila. Explicó que la emergencia vivida junto a María Becerra lo llevó a estar siempre prevenido: “Me asusté, fue un momento muy feo. Creo que hice lo que mi corazón me dijo y estuve ahí en el momento indicado”, relató en el programa. Subrayó que siempre actúa motivado por el cuidado y el amor.

El kit incluye un botiquín, un torniquete, luces de emergencia, cables para batería, compresor para inflar neumáticos, además de cricket y rueda de auxilio. “Recomiendo tener siempre un botiquín en el auto y también estos otros elementos”, aconsejó en la entrevista. También destacó que su intención es ayudar a otros cuando lo necesiten: “Me gusta ir por la calle y si veo a alguien tirado ayudarlo”, sostuvo el músico, resumiendo el espíritu del “Turro táctico” como alguien dispuesto a colaborar en cualquier situación.

La aparición de este alter ego se ha transformado en un recordatorio para el cantante de la importancia de estar preparados ante lo inesperado.

Amor por los animales

En febrero de 2026, la pareja agregó una nueva experiencia emotiva a su historia. Durante una gira por Estados Unidos, María Becerra participó en un evento de adopción responsable organizado por la ONG PAWS4you Rescue en Miami, donde amplió la familia adoptando un cachorro rescatado.

La artista compartió ese momento en Instagram, mostrando su vínculo inmediato con el animal. Simultáneamente, realizó una videollamada a J Rei para consultarle sobre la decisión. “¡Mirá lo que es, amor!”, exclamó Becerra, mientras enfocaba al cachorro a la espera de la reacción del cantante.

J Rei respondió con entusiasmo: “Unas ganas de hacerle el pasaporte y traérnoslo”, expresó durante la llamada. El intercambio reflejó la sintonía de la pareja y su alegría compartida. Al finalizar la videollamada, Becerra le dijo: “Ay amor, te llamaba por eso. ¡Te amo!”.

Esta acción reafirmó su imagen de activismo por el bienestar animal, y se suma a otras iniciativas, como las campañas de rescate junto a la Fundación Planeta Vivo, donde incluso ofreció su casa para alojar perros afectados por inundaciones.