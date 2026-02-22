Teleshow

MasterChef Celebrity 2026: cuándo se despide el reality y qué pasará después en la pantalla

A pocos días de la final, Telefe reorganiza su prime time con el esperado regreso de Gran Hermano y una competencia repleta de figuras

MasterChef Celebrity se acerca a su desenlace y la tensión crece en la pantalla de Telefe. El reality gastronómico más popular de la televisión argentina transita sus últimas semanas, con el grupo de participantes cada vez más reducido y la expectativa en aumento por conocer al próximo campeón. Desde su regreso en octubre, el ciclo conquistó a la audiencia con pruebas exigentes, grandes figuras y momentos de entretenimiento puro, consolidándose como uno de los éxitos del año. Ahora, el certamen entra en su etapa más decisiva y el gran final ya comienza a sentirse cerca.

La conducción de Wanda Nara, junto al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, mantuvo la dinámica y el protagonismo de MasterChef dentro de la grilla de Telefe. El programa logró sostener niveles altos de audiencia y supo reinventarse en cada emisión, ofreciendo pruebas originales, platos desafiantes y devoluciones que no pasaron inadvertidas para el público. En competencia siguen nombres de peso como Emilia Attias, Leandro Chino Leunis, Claudio “El Turco” Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofía Gonet, Maxi López, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Agustín Cachete Sierra y Andy Chango. Todos buscan asegurarse un lugar en la gran final, lo que genera una tensión creciente tanto dentro del estudio como en las redes sociales, donde los seguidores se multiplican y debaten cada gala.

Por el momento, la producción no confirmó de manera oficial la dinámica de las próximas eliminaciones ni la fecha exacta de la final, un detalle que mantiene el misterio y la expectativa en torno al desenlace. Según información difundida en el ciclo La Pavada (Crónica), la grabación del último programa se habría realizado el pasado viernes 20 de febrero, aunque otras versiones señalan que la definición podría ser recién en marzo. Este dato, aún sin confirmación oficial, alimenta las especulaciones respecto a quiénes serán los protagonistas del duelo final y qué sorpresas deparará la última emisión.

En paralelo, ese mismo viernes por la noche, el elenco completo celebró el cierre de temporada junto a la producción y los familiares de los protagonistas. El encuentro se realizó en un exclusivo pub del barrio porteño de Palermo y sirvió como punto de encuentro para repasar anécdotas, compartir festejos y ponerle broche de oro a una experiencia que, para muchos de los participantes, representó un desafío personal y profesional. Las imágenes del evento rápidamente circularon en redes sociales, donde los seguidores se sumaron al clima de despedida y agradecieron la entrega de cada uno de los concursantes.

Como ocurre habitualmente en este tipo de reality, la producción habría grabado dos finales alternativas con el objetivo de evitar filtraciones y sostener el suspenso hasta el último momento. Así, el jurado elegirá al ganador y el canal emitirá la versión correspondiente, un mecanismo que ya se utilizó en ediciones anteriores y que busca preservar la sorpresa para el público en la noche clave.

Además, el cierre de MasterChef Celebrity coincidirá con un cambio importante en la programación de Telefe. El lunes 23 de febrero debutará Gran Hermano Generación Dorada, la nueva apuesta fuerte del canal para este año. Ese día se conocerá la primera tanda de participantes que ingresarán a la famosa casa, mientras que el martes 24, también desde las 22.15, se completará el ingreso uno a uno del resto de los concursantes, que se espera sean más de 30. Durante un breve período, ambos ciclos convivirán en pantalla: el reality culinario pasará a emitirse a las 21, mientras que el reality conducido por Santiago del Moro ocupará la franja de las 22, generando así una transición de alto voltaje en el prime time de la televisión argentina.

En ediciones anteriores del certamen culinario levantaron el trofeo figuras como Claudia Villafañe, Analía Franchín, Mica Viciconte, Tomás Fonzi, Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa, nombres que dejaron huella en la historia reciente del formato y elevaron la vara para el próximo ganador. La expectativa crece a medida que se acerca el final, y tanto los participantes como el público esperan con ansiedad la gran definición que coronará a un nuevo campeón de MasterChef Celebrity.

Con el telón a punto de bajar, el reality ratifica su lugar como uno de los grandes fenómenos de la televisión argentina, capaz de reinventarse y emocionar gala tras gala. La cocina, el juego y la competencia encuentran en este ciclo un espacio único donde la pasión por la gastronomía y el carisma de sus protagonistas se mezclan para entregar, una vez más, una final inolvidable.

