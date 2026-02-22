La tajante opinión de Agustín Rada sobre los therians: “Son gente que tiene un quilombo”

El actor compartió su reflexión en redes sociales y bromeó al respecto

Desde llamativos conflictos en la vía pública hasta actitudes que se vuelven virales, el fenómeno de los therians invadió Buenos Aires. En ese marco, diversas figuras opinaron del tema, manifestando su apoyo o reprobación a esta práctica. En ese segundo grupo se ubica Agustín Rada, quien utilizó sus redes sociales para expresar su cansancio con esta dinámica.

“Me tienen las pelotas llenas los therian. Recién lo hablábamos con Bianca, que está acá al lado mío. Son gente que tiene un quilombo y que se pone máscaras, pero es como el pistacho. En un momento están todos hablando, todos le ponían pistacho, todos, todos. Ahora todos therian. Ya está, listo, hablemos de otras cosas, qué sé yo. Basta las noticias de therian, hablando de los therian, publicidades con therian, los therian. Nada más, es una reflexión. Ahí terminó el microondas”, afirmó el actor y comediante en un story grabada desde la intimidad de la cocina de su casa.

Continuando con el video, el influencer mostró a su perro y le preguntó: “¿Vos sos un therian?”. Segundos después, su hija Bianca explicó: “Manorio es el therian OG (original), el primero, porque es un humano, pero nos está engañando que es un perro, pero no lo es. Manorio es humano”. Tras escuchar esta llamativa teoría, Rada solo atinó a volver a preguntarle a su perro si era un therian o no.

El fenómeno therian describe a individuos que se identifican espiritual o psicológicamente con un animal no humano - crédito @LuisValLe_A / X

Otra de las figuras que sorprendió al opinar sobre este tema fue María Becerra. La joven fue más allá y hasta reveló qué animal elegiría si pudiera identificarse como therian. Durante un evento en Miami, la cantante manifestó que optaría por un delfín, destacando rasgos curiosos y su visión particular sobre la especie.

“Si yo fuera un therian me gustaría ser un delfín. Un therian acuático. Pero sabés por qué me encantan, porque los delfines son malditos. Dicen que son así. Son mala gente, se hacen bullying, pelean. Me gusta”, señaló Becerra de forma espontánea al ser consultada durante su paso por la alfombra roja del evento.

También explicó detalles sorprendentes sobre estos animales: “Nunca duermen, tienen un cerebro que durante la noche se les duerme la mitad. No sé si cierran un ojito, y después se les duerme la otra mitad. No duermen nunca realmente”.

María Becerra contó qué animal sería si fuera una therian

La artista mostró entusiasmo ante el impacto de la tendencia en Argentina y Latinoamérica. Respondió con humor cuando le preguntaron por la expansión del fenómeno: “Me parece espectacular. Somos el mejor país del mundo, viejo”.

En otra entrevista, Becerra bromeó sobre la excentricidad regional después de que le mencionaran comportamientos de algunos seguidores, como imitar animales o morder: “Imaginate vivir en Alemania, en Italia y perderte estas cosas, loco. Estas cosas pasan en Latinoamérica nomás, es un espectáculo”.

Sin embargo, también abordó el fenómeno desde una perspectiva reflexiva. Comparó a la comunidad therian con antiguas tribus urbanas: “Primero, nada. Se me hace algo muy gracioso. A la vez siento que como que son gente que no está lastimando a nadie, ¿viste? Como que están ahí en su parada. Como típica comunidad, no sé, cuando estaban los emos, los floggers. Como que se juntaban y en los parques y hacían lo suyo y qué sé yo”.

María Becerra opinó sobre el fenómeno de los therians

María Becerra mostró inquietud por el significado social de la autopercepción, advirtiendo sobre posibles banalizaciones de la identidad: “Lo único que me da un poco de miedo de esta situación es que se lave mucho el concepto de que alguien se identifica con algo. Porque vivimos en una comunidad y en un mundo, gracias a Dios, donde es válido que haya gente que se identifica como varón, como mujer, etcétera, y que de repente el concepto de ‘me identifico como una moto’, como que es una joda de repente, ¿viste? Eso es lo único que me preocupa, ¿viste? Que se lave mucho todo eso”.

El fenómeno therian implica a personas que se autoidentifican con animales y plantea preguntas sobre autopercepción, identidad y salud mental. La psicóloga Florencia Rodríguez reflexionó sobre los desafíos de comprender este fenómeno: “Es difícil, porque los therians tienen una manera de ser y de percibir el mundo: es como sacarte tus lentes para ponerte los de ellos y tratar de entender cómo miran y cómo sienten la realidad”.

Rodríguez diferenció la autopercepción animal de otros procesos culturales, señalando los retos que trae en la construcción de la identidad: “La diferencia con los therians es que precisamente tienen dificultades en la construcción de la identidad y buscan referentes que no son humanos, y eso es lo que más ruido genera”.