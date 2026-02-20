La noche de crisis de Sofía La Reini Gonet en Masterchef: “Todo en mi mente fue caos y confusión”

La influencer vivió una complicada velada en el certamen culinario

Con el programa entrando en la recta final, los participantes dan todo de si para superar los desafíos culinarios y alcanzar la ansiada final de MasterChef Celebrity (Telefe). Sin embargo, el camino no es nada fácil. Esa fue la experiencia que vivió este jueves Sofía La Reini Gonet cuando una serie de cambios de instrucciones y errores en la cocina provocaron el fastidio de la joven.

Fiel a su estilo, la influencer ingresó al ser con toda su energía. Incluso, sorprendió a sus compañeros al lucir un nuevo y particular look. “Soy Sabrina Carpenter, estoy lookeada como una popstars un poco country, Este es mi mood hoy”, comenzó explicando la joven ante las cámaras.

Sin embargo, poco a poco, la noche comenzaría a empeorar. El primer revés que recibió Sofía fue luego de que Wanda Nara le propusiera a los competidores elegir una caja secreta para cocinar un plato con los ingredientes que encontraran. “Hoy voy a tomar la decisión más arriesgada y voy a ir a lo desconocido”, comentó La Reini, manteniendo el espíritu.

La noche de terror de Sofía La Reini Gonet en MasterChef

Al ver los ingredientes, Sofía expresó con entusiasmo: “Se me ocurre hacer un panqueque, un budincito, un montón de platos dulces que me encantan”. Sin embargo, todo cambió cuando se enteró que la consigna era hacer cannolis. “Cómo cannolis, ¿cuáles?¿Dónde dice cannolis? Me muero, pensé que era libre. Me mato. Ay, quiero el pescado”.

Sorprendida por la reacción de la influencer, Wanda resaltó: “Pero en esta instancia de la competencia cómo vas a hacer un panqueque. Hay decisiones que no se pueden volver atrás”. Afortunadamente para Sofía, Ian lucas se apiadó y terminó cambiando sus ingredientes con ella. Aún así, eso no terminó de resolver los problemas.

La situación continuó cuando Germán Martitegui se acercó a la estación de La Reini. “Estoy un poco perdida hoy. Te cuento mi idea y me decís qué le modificamos. Quiero hacer una base de cuscus cremoso, un pedazo de pescado a la lima y una mayonesa piante. Mi idea está bien, hasta la siento sabrosa. ¿Qué harías?”, comenzó diciendo la joven, solicitando ayuda.

Sofía La Reini Gonet enfrentó múltiples desafíos en MasterChef Celebrity tras el inesperado cambio de consigna en la competencia

De forma firme, el chef comentó: “Yo usaría esta berenjena que es espectacular, saltearía el pak choi, haría una especia de bife de melena de león, súper crocante, maravilloso. Y pondría todo arriba”. Lejos de la respuesta que esperaba, la influencer se vio obligada a modificar sus planes: “Hay ingredientes que yo no sabía manipular tanto y em cambia por completo la idea. Cómo se corta? Voy a cambiar todo Germán. Mis ideas hoy no importan porque no están, están perdidas en la nebulosa. Vamos a tener que volantear. Estoy más confundida que antes, no tengo idea. Todo en mi mente es caos y confusión”.

Al momento de presentar su plato, la joven dijo ante la cámara: “Estoy sumamente confundida con esto, no sé ni lo que es. No sé cómo lo hice, no sé qué use. Para mí, la melena de león es el coso que soplás. Hoy fue autogestivo todo, no recibí ayuda. No me gustó el cambio de caja, hubiese preferido lo dulce. Yo estaba abierta a hacer algo salado para hacer algo libre y después me di cuenta que no”.

“Si había algo para coronar la peor devolución que me hicieron era que le digan esponja usada y vieja. Arranqué con una idea, después me confundí, había ingredientes que nunca había usado”, expresó la influencer ante cámara luego del comentario de los especialistas. Luego llegó el tuno del Chino Leunis, quien también tuvo una complicada performance.

Así las cosas, en la parte final del programa, el jurado convocó a los participantes con peor rendimiento. Tras probar los platos de la noche de beneficios, Damián Betular confirmó que dos competidores deberán ir a la gala de eliminación. Fue así como llamó al Chino Leunis y a Sofía Gonet. “Si les pareció mucho, vienen cosas un poquito más fuertes. Dos platos con dificultades que hace que uno de ustedes vaya directamente a esa gala de eliminación. Pero no, los dos van a la gala. Están muy parejos, era injusto mandar a uno solo