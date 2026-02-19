Soledad Pastorutti saludó a su hija Regina por su cumpleaños: “El amor es cada vez más grande”

Para el cierre de su inolvidable show por sus 30 años, la artista dejó un conmovedor momento (Video: TikTok/ Fakuperalta2)

El cumpleaños de Regina, la hija menor de Soledad Pastorutti, fue celebrado por la artista en redes sociales con un mensaje emotivo y la publicación de imágenes que reflejan el crecimiento de su hija y su belleza adolescente.

La publicación del cumpleaños de Regina permitió a los fans de Soledad Pastorutti conocer un poco más sobre la vida familiar de la artista

“Pasan los años y el amor es cada vez más grande. No hay nada que describa la felicidad que me das”, escribió Pastorutti, acompañando una serie de fotos de Regina, donde puede apreciarse un cambio físico y una presencia marcada como adolescente.

Regina nació el 19 de febrero de 2013 en el Sanatorio de la Mujer de Rosario. Las fotos en redes sociales generaron numerosas felicitaciones y comentarios centrados en el notable crecimiento y la belleza de Regina. La publicación permitió a los seguidores de Pastorutti vislumbrar parte de la vida familiar de la cantante, quien siempre ha sido reservada en cuanto a la exposición pública de sus hijas.

Regina Pastorutti destaca por su veta artística, ya que toca el piano y canta, aunque mantiene un carácter más reservado que su hermana mayor

Desde su nacimiento, Soledad Pastorutti ha mantenido una postura firme respecto a la privacidad de su hija menor. Decidió proteger la intimidad familiar y en el pasado obtuvo una orden judicial para que no se publicaran imágenes de Regina sin autorización, diferenciando así su vida profesional de su faceta de madre.

La celebración de los trece años de Regina en redes sociales evidenció el apoyo y cariño de la comunidad de seguidores de Soledad Pastorutti

En distintas ocasiones, la cantante ha destacado la veta artística de Regina. Según relató, la adolescente toca el piano y canta, aunque mantiene un perfil más reservado que su hermana mayor, Antonia. La artista mencionó que Regina disfruta especialmente los conciertos, pese a cierta timidez natural.

30 años de carrera

En una emotiva noche, la cantante llegó al lugar dentro de una luna (Video: Instagram)

El regreso de Soledad Pastorutti a la Plaza Próspero Molina por el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 consolidó la magnitud de sus 30 años de carrera, con entradas agotadas semanas antes y un despliegue escénico diseñado para un público que desafió la lluvia durante más de tres horas. La artista santafesina descendió de una esfera iluminada, en alusión a la “octava luna”, y abrió la velada frente a unas 10.000 personas.

La puesta en escena intercaló bloques musicales que recorrieron desde su repertorio pop hasta clásicos del folklore nacional. Cambios de vestuario, coreografías y una lista de invitados que incluyó a Cazzu, Pedro Capó, Nahuel Pennisi, Teresa Parodi, Ivonne Guzmán, La Delio Valdez y Los Nocheros, validaron el impacto transversal de la artista. Pastorutti aprovechó el evento para presentar su nuevo proyecto, “Casa Sole”, en colaboración con colegas de distintas generaciones.

Más allá de la meteorología adversa, la artista reconoció el lazo irrompible con el público: “Treinta años después, la lluvia no nos frenó... Estábamos ahí... juntos”, escribió Pastorutti en una publicación de Instagram tras la presentación.

La energía en la plaza permaneció intacta hasta horas de la madrugada. Ponchos al viento y familias completas corearon canciones como “Sigo siendo yo”, “Vivir es hoy”, “A Don Ata” o “Yo no te pido la luna”, interpretadas en dúo por Pastorutti junto a los artistas invitados.

La propia cantante mostró su agradecimiento en pleno show al afirmar: “Gracias Cosquín por darme una vida entera dedicada a la música. Aquí nací y aquí elijo seguir celebrando”, declaró Soledad Pastorutti durante la velada.

El cierre se construyó como uno de los momentos centrales de la noche. Pastorutti cantó “Brindis” mientras sostenía en sus brazos a un bebé del público, reunió a su familia y realizó un recorrido en coche de bomberos saludando y firmando autógrafos a los asistentes tras finalizar el espectáculo.

La artista profundizó su balance en redes sociales: “Anoche fue de esas noches que te quedan grabadas en el alma. Ver la plaza llena a pesar del agua me llenó de amor... Gracias a cada uno que se quedó, que cantó empapado y que me regaló ese abrazo gigante en medio de mi celebración”, expresó la artista.