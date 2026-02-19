Teleshow

Lara Bernasconi recordó la caída al vacío de su hijo Iñaki desde un balcón: “Lo salvaron la Virgen, los ángeles y mi papá”

El niño tenía un año y medio cuando sucedió el incidente. Ella atribuye el milagro de su salvación a una imagen de la Virgen de Luján que había colocado poco antes y a la presencia de su fallecido padre

Lara Bernasconi recordó el milagro que cambió su vida: el día que su hijo Iñaki se cayó de un balcón

Lara Bernasconi relató en el podcast Ángeles y Demonios un episodio que, según sus palabras, marcó su vida: la caída de su hijo Iñaki, que con solo año y medio cayó del balcón de su casa y sobrevivió ileso. Para la exmodelo y empresaria tucumana, lo sucedido fue un milagro.

En la charla con Angie Landaburu, Bernasconi recordó que la fe en la Virgen era parte de su historia familiar. “Ah, la Virgen de Luján, que era de mi abuela”, contó, en referencia a una imagen de yeso que había colocado en el jardín pocas semanas antes del accidente. “Para mí la Virgen, los ángeles y mi papá, por sobre todo mi papá”, agregó, durante el podcast.

Según relató en una entrevista a mitad de año con Infobae para el ciclo Personajes, justo cuando ella comenzó con un emprendimiento, su papá, a quien le decían “El Loco”, le contó ”que tenía cáncer de pulmón, cuando hacía dos meses habíamos arrancado con mi marca. Le traje los estudios que se había hecho a un médico de Buenos Aires, y me dijo que le quedaba un mes de vida. Entonces le tuve que mentir. Le dije: “Papá, esto se cura, vamos para adelante”. Y aguantó dos años. Highlander le decíamos. No lo podíamos creer. Mientras tanto yo diseñaba, administraba, tenía el local, y era un montón en medio de lo que me estaba pasando".

Lara Bernasconi este verano en
Lara Bernasconi este verano en Punta del Este junto a su hijo Iñaki, hoy de ocho años (RS Fotos)

La ex modelo relató que finalmente se pudo despedir de su papá, "porque viajaba casi todos los fines de semana, trataba de ir siempre". Y, sobre todo, que pudo decirle todo antes de su muerte: "Quedé muy en paz con mi papá“.

La entrevista en Ángeles y Demonios dio lugar a que Bernasconi reconstruyera el día previo al incidente. Explicó que, tiempo antes de la caída, había decidido instalar la imagen de la Virgen en el jardín junto a su amiga Coqui Dorignac, mientras su esposo Federico Álvarez Castillo estaba de viaje. Comentó: “Fede no es muy creyente. Yo le pongo las Vírgenes y él me dice: ‘Parece un santuario’. No importa, no importa”. La imagen quedó situada mirando hacia el balcón de un primer piso donde sucedería el accidente.

Recordó el momento en el que todo cambió en cuestión de segundos. “Estábamos regando unas plantitas, no sé qué, yo me di vuelta a acomodar una silla y ni aquí se trepó. En dos segundos, los chicos en dos segundos hacen así, son rápidos los chicos. Y bueno, yo hice así, se cayó y no lo pude agarrar”. El susto y la angustia todavía la acompañan cada vez que revive ese instante: “No quiero profundizar mucho en el tema, porque no me hace bien en un punto”, confesó.

Lara Bernasconi con su hijo
Lara Bernasconi con su hijo Iñaki en la época que ocurrió la caída desde el balcón y el milagro de la salvación del pequeño

El desenlace continúa causando asombro: Iñaki estaba de pie y sin lesiones cuando Bernasconi llegó a la planta baja. La entrevistada remarcó en el podcast: “Fue un milagro. Un milagro. Yo creo en los milagros. Mi hijo se cayó del balcón y estaba parado”.

Esa experiencia, compartida en Ángeles y Demonios, transformó la manera en que Bernasconi ve la vida y la espiritualidad. “Imagino que todas esas cosas también es como que en un momento te hacen valorar la vida mucho más, ¿no?”, reflexionó. Para ella, lo ocurrido representa una bendición y un testimonio de fe que cambió la percepción de su propio destino: “Mi hijo me cambió la vida a mi”.

A partir de este episodio, la llegada y supervivencia de Iñaki se convirtieron en un motivo de transformación personal, que modificó la relación de Bernasconi con la fe y dio un nuevo sentido a su día a día.

